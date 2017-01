Gần 100 xe môtô PKL “rầm rộ” lăn bánh tại Hà Nội

Vào ngày Chủ Nhật 15/1/2017, nhân kỷ niệm 7 năm thành lập, diễn đàn của những người chơi xe môtô phân khối lớn tại Việt Nam (PKL.VN) đã tổ chức một buổi lễ kỷ niệm lớn với tên gọi "Nối nhịp đam mê", thu hút sự tham gia của khoảng hơn 100 người, bao gồm các biker cùng bạn bè và người thân của họ. Được thành lập từ năm 2009, tới nay PKL.VN đã trở thành một trong những diễn đàn về xe môtô lớn nhất Việt Nam, và cũng là "mái nhà chung" lớn nhất của những biker chơi xe phân khối lớn ở nước ta. Trong thời gian này, bên cạnh các CLB Moto truyền thống và có bề dày lịch sử, PKL.VN đã được hình thành với tiêu chí đến với cuộc chơi một cách tự phát, tự nguyện, không gượng ép, không bó buộc Kể từ 1/3/2014 khi Nhà nước không hạn chế việc thi lấy bằng A2 như trước đây, số lượng thành viên đến với diễn đàn PKL.VN đã càng tăng lên. Cộng với sự phát triển của mạng xã hội Facebook, diễn đàn PKL.VN cũng đã liên tục thay đổi để luôn trở thành một "điểm đến" của những người chơi môtô phân khối lớn tại Việt Nam. Trải qua 7 năm hoạt động, diễn đàn này đã tập hợp được nhiều anh em biker tâm huyết và cùng sở thích, không phân biệt dòng xe, đời xe... Từ PKL.VN, những tổ đội, hội nhóm chơi xe như Bề Bề Team, Chinsu Team, Naked Rider, Sport Team, Monster and More (M&M)... đã được thành lập. Vào buổi sáng ngày 15/1/2017, dù tiết trời Hà Nội rất lạnh nhưng đại diện các CLB, hội nhóm chơi xe tại Hà Nội và trên cả nước đã có mặt từ sớm và tập trung tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình để "chung vui" với diễn đàn PKL.VN. Nhiều biker còn đưa cả bạn bè, gia đình hay thậm chí là những "cô, cậu nhóc" còn rất nhỏ để cùng "nối nhịp đam mê" PKL tới những người thân. Vào cuối giờ sáng, đã có tổng cộng gần 100 xe môtô phân khối lớn tụ họp trước cổng sân vận động Mỹ Đình để chuẩn bị diễu hành, thuộc sở hữu của cả những người chơi xe PKL thuộc các nhóm nhỏ trực thuộc PKL.VN lẫn các biker PKL tự do, tạo thành một bầu không khí thân thiện, cùng nhau sẻ chia niềm đam mê với những cỗ máy 2 bánh, 3 bánh... Do có lượng xe lớn và nhiều biker ít kinh nghiệm chạy xe thành đoàn nên buổi diễu hành đã chỉ diễn ra xung quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình. Trên quãng đường ngắn này, những người chơi xe đã thể hiện ý thức tham gia giao thông cao khi luôn cố gắng đi thành 2 hàng ngay ngắn trên phố. Buổi tiệc mừng được tổ chức sau đó đã tiếp tục đón chào thêm những người bạn chơi xe tới từ nhiều địa phương trên cả nước như Đà Nẵng, Lào Cai, Hòa Bình..., cũng như một số hội nhóm chơi xe khác như Z1000 Team, Ducati Owners Club miền Bắc hay xe 3 bánh sidecar. Trong sự kiện chính mừng sinh nhật diễn đàn, nhiều gameshow khác nhau cũng đã được ban quản trị diễn đàn PKL.VN tổ chức như bốc thăm trúng thưởng, trao giải cuộc thi ảnh, đấu giá với các hiện vật ý nghĩa được những thành viên đóng góp... Lễ kỷ niệm sinh nhật cũng là dịp để các thành viên diễn đàn ôn lại những kỷ niệm, những chuyến đi cũng như các hoạt động mà họ đã tham gia, đóng góp trong 7 năm qua. Kể từ khi thành lập, diễn đàn PKL.VN cũng như các tổ đội, hội nhóm trực thuộc hoặc đã từng sinh ra từ diễn đàn đã nhiều lần thực hiện các chuyến diễu hành, thiện nguyện đầy ý nghĩa khác nhau, đóng góp cho xã hội và chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào bị thiên tai... Đến với diễn đàn PKL.VN, những người chơi xe không chỉ được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng, chăm sóc xe mà còn học hỏi thêm nhiều kỹ năng lái xe an toàn hữu ích, khiến họ có thể tham gia giao thông trên những chiếc môtô 2 bánh, 3 bánh "khủng" một cách an toàn hơn.

