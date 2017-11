Gái Hà thành cá tính cùng xe máy Honda Winner 150

Chiếc xe máy Honda Winner 150 phiên bản mới hiện đang tạo sức hút trên thị trường xe máy Việt nhờ kiểu dáng mạnh mẽ cùng tông màu bắt mắt, nó không chỉ tạo sức "nóng" mà còn "đốt mắt" những tín đồ đam mê dòng xe côn tay cỡ nhỏ này cùng cô nàng biker đầy cá tính trong bài viết này. Là một sản phẩm xe máy côn tay cỡ nhỏ hoàn toàn mới, đầu tiên của Honda khi được giới thiệu tại thị trường Việt Nam, mẫu xe underbone Winner 150 mang đậm phong cách thể thao với thiết kế nhiều lớp, khung xe và vỏ xe với cấu tạo 03 chiều đầy tính khí động học. Trên mẫu xe máy côn tay cõ nhỏ đa dụng này, nó được thương hiệu xe máy Honda tại Việt Nam trang bị đèn pha cao cấp dạng LED, trào lưu đang thịnh hành trên các dòng xe ôtô cao cấp với ánh sáng dịu mắt, đồng thời kích thước nhỏ gọn cũng góp phần nâng cao công suất vận hành, giúp tăng dáng vẻ thể thao của xe cùng với độ bền cao. Honda Winner 150 sở hữu đồng hồ đa giác, cùng mặt nạ phía trước với biểu tượng chữ V kết hợp cùng đèn xi nhan sắc nét gợi đến hình ảnh chim ưng dũng mãnh khi săn mồi. Hơn nữa, đèn xi nhan và đèn định vị chống lóa mắt; mang lại khả năng chiếu sáng vượt trội trong đêm tối. Xe được trang bị bộ mâm 6 cánh kép hình chữ Y độc đáo, chưa từng xuất hiện trên mẫu xe underbone tại Việt Nam nào. Với kích thước mâm 1.85/17 - đi kèm với đó là lốp 90/80/17 cùng phanh đĩa đơn trước và sau của thương hiệu Nissin. an toàn hơn cho người sử dụng. Cụm đèn hậu của Winner được tích hợp kèm với đèn xi-nhan để tạo nên thiết kế gọn gàng hơn nhiều so với các đối thủ. Tất cả các mẫu underbone 150 cc hiện nay ở Việt Nam đều có đèn xi-nhan tách rời và gắn ở dè sau. Khung xe của Winner 150 được cấu tạo bởi khung ống đôi gia tăng độ cứng, phù hợp với hiệu suất hoạt động của động cơ, đảm bảo tính ổn định khi di chuyển đường dài cũng như khi dừng, đồng thời mang lại tư thế ngồi thoải mái để người lái an tâm trải nghiệm đầy đủ tính năng thể thao của xe ngay cả khi chở hai người. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe côn tay Honda Winner 150 ngoài 4 màu sắc từng xuất hiện trong lần ra mắt trước đây hiện đã có thêm 3 màu sắc mới là vàng, cam và xanh da trời. Trong đó, bản thể thao gồm 2 màu Đỏ Đen/Trắng Đen và bản Cao cấp gồm xanh mờ/đen mờ. Tương tự như Honda Sonic 150R, Winner 150 cũng được trang bị khối động cơ 150 cc xi-lanh đơn DOHC phun xăng điện tử PGM-FI với hộp số 6 cấp. Động cơ này đạt công suất tối đa 15,7 mã lực và mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm. Khi Honda trang bị cho Winner hộp số 6 cấp, hãng đã bố trí 3 cấp số đầu với tỉ số truyền ngắn, giúp xe có "nước đề" tốt hơn. Hiện mẫu xe côn tay mới này hiện đang được Honda Việt Nam phân phối đến các đại lý uỷ quyền trên toàn quốc (HEAD) với giá khởi điểm 45,49 triệu cho bản Thể thao và 45,99 triệu cho phiên bản cao cấp. Winner 150 cũng là "đối thủ" trực tiếp của "người đồng hương" Yamaha Exciter 150.

