Ford Việt Nam hạ giá EcoSport tới 57 triệu đồng

Ford Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi về giá cho các mẫu xe Focus, Fiesta và EcoSport. Cụ thể Ford Fiesta được giảm giá từ 43-48 triệu đồng cho cả 3 phiên bản Sport, Sport+ và Titanium. Focus chỉ được ưu đãi giá 26 triệu đồng cho phiên bản Trend tiêu chuẩn. Đặc biệt, mức giảm cao nhất dành cho xe Ford EcoSport bản Titanium, tới 57 triệu đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là giá niêm yết và mức khuyến mại chính hãng. Từng đại lý sẽ có mức giá riêng. Theo tìm hiểu của PV, được biết, mẫu crossover cỡ nhỏ Ford EcoSport sắp có bản nâng cấp đời mới ở Việt Nam, dẫn đến việc các xe hiện hành được giảm giá mạnh để xả hàng tồn kho. Ford EcoSport đang bán ra tại Việt Nam vẫn là bản 2016. Xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế cơ bản sử dụng chung khung gầm cùng "đàn anh" Ford Fiesta. hần đầu xe với lưới tản nhiệt lớn, đi kèm là các thanh ngang lớn, mạ crôm sáng, một đường gân dập nổi trên nắp ca-pô. Đèn pha dạng LED thiết kế cách điệu đi kèm là đèn sương mù nhỏ nằm phía dưới. Với khung gầm cao giúp xe có thể vượt qua đoạn đường ngập nước ở mức 550 mm. Do đó, việc di chuyển trong đô thị thường xuyên ngập nước như tại Hà Nội và TP HCM không phải là vấn đề lớn đối với chiếc xe gia đình cỡ nhỏ này. Nội thất của xe thiết kế khá tương đồng với chiếc Fiesta gồm vô lăng 3 chấu thể thao tích hợp phím chức năng, viền được mạ crôm sáng, nút khởi động Start/Stop thay chìa khóa, vô lăng tích hợp thêm tích năng nhận lệnh bằng giọng nói, đồng hồ hiển thị thông số kỹ thuật nằm sâu ở sau vô-lăng, bảng cần số nằm ở giữa. Ghế bọc da đi kèm là các đường viền bằng chỉ, điều hòa hai vùng độc lập, các tiện ích gồm; cổng kết nối USB, tai nghe, thoại rảnh tay... Trong khi đó, phần đuôi xe với thiết kế vuông vức, cụm đèn LED, cánh gió lớn tích hợp đèn hậu, một chiếc bánh xe dự phòng lớn đặt chính giữa. EcoSport 2016 được trang bị động cơ xăng toàn cầu của Ford với dung tích 1.5L 4 xi-lanh thẳng hàng hệ thống chụp cam đôi, công nghệ biến thiên thời gian mở vặn kép, công suất 112 mã lực tại 6300 vòng/phút và moment xoắn cực đại đạt 142 Nm tại 4500 vòng/phút. Tại thị trường Việt Nam, Ford EcoSport 1.5L Ti-VCT Titanium AT hiện có giá bán 560 triệu đồng( Tặng phụ kiện ). Trong khi đó, Ford EcoSport phiên bản 1.5L Ti-VCT Trend AT giá 555 triệu đồng và bản còn lại 1.5L Ti-VCT Trend MT có giá 505 triệu đồng. Tuy nhiên còn phụ thuộc vào từng đại lý bán ra của Ford Việt Nam. Video: Tham khảo bảng giá xe Ford tại Việt Nam.

