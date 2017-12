Ford Ranger giảm 20 triệu tại Việt Nam nhờ thuế mới

Ford Việt Nam đã được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ôtô số 01/BCT-GPNK-OTO, cho phép nhập khẩu xe từ ASEAN và hưởng thuế suất thuế nhập khẩu 0%. Do đó, các mẫu xe Ford nhập khẩu gồm Ranger, Everest và Explorer chính thức được “thông quan”, không còn tình trạng khan hàng cho dịp đầu năm 2018.

Cùng với đó, giá bán Ford Ranger cũng được điều chỉnh lại, giảm nhẹ so với trước đây từ 10 – 20 triệu đồng tùy phiên bản xe. Cụ thể, bản Ranger Wildtrak cao cấp nhất là 3.2 AT 4×4 nay có giá bán mới 915 triệu đồng (giảm 10 triệu đồng). Các bản Wildtrak 2.2 AT 4×4 có giá bán mới 850 triệu đồng (giảm 16 triệu đồng), Wiltrak 2.2 AT 4×2 giá mới 820 triệu đồng (giảm 17 triệu đồng).

Bản XLT 2.2 MT 4×4 có giá bán 770 triệu đồng (giảm 20 triệu đồng). Bản XLS 2.2 AT 4×2 có giá mới 665 triệu đồng (giảm 20 triệu đồng), còn bản thấp nhất là XLS 2.2 MT 4×2 nay có giá chỉ 640 triệu đồng (giảm 19 triệu đồng).

Bên cạnh giảm giá, khách hàng mua xe ôtô Ford Ranger đợt này còn được nhận quà tặng gồm nắp cuộn CarryBoy (đối với các bản Wildtrak) hoặc combo nắp thùng thấp/cao, phim cách nhiệt và lót sàn thùng (đối với bản XLT và XLS).