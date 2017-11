Ford Mustang Boss 302 1970 "siêu độc" tại SEMA 2017

Nam diễn viên Robert Downey Jr. đã đặt SpeedKore (hãng chuyên độ xe của Mỹ) độ chiếc xe Ford Mustang Boss 302 1970 có màu vàng kaki bắt mắt. Được biết, nam diễn viên này cũng đã tham gia vào quá trình sáng tạo, độ xe của mình. Diễn viên Robert Downey Jr. tự tin mang sản phẩm mới trình diện tại triển lãm xe độ SEMA 2017 và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới sành xe độ. Chiếc Boss này của anh mẫu xe có một không hai, kết hợp giữa quá khứ và hiện đại. Xe mang động cơ của Ford Performance và một số bộ phận làm từ sợi carbon. Boss của "người sắt" trông cực kỳ bắt mắt nhờ bộ cánh màu vàng kaki cùng các bộ phận từ sợi carbon như mui xe, chắn bùn, bộ giảm xung, nắp cốp, cánh gió phía trước và đuôi xe. Lưới tản nhiệt được mở rộng hơn so với bản gốc. Ngoài ra, Boss cũng được gia cố khung sườn bên cạnh khung nhôm của Detroit Speed và Quadralink để kiểm soát nguồn năng lượng. Nội thất bên trong xe khiến không ít người phải mê mẩn. Tất cả sản phẩm nội thất đều do Gabe’s Custom Interiors (công ty đặt làm nội thất ở California) cung cấp. Bên trong khoang cabin, xe sở hữu vô-lăng bọc da nâu, cụm đồng hồ và máy điều hòa kiểu cổ xưa. Những bộ phận này đều được cung cấp từ công ty nội thất Gabe’s Custom Interiors ở California. Xe sở hữu khối động cơ Aluminator 5 lít V8 do thương hiệu Ford Performance cung cấp, bộ siêu nạp kỳ hai của Roush. Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống xả khí của SpeedKore, hộp số Bowler T56 và bộ vi sai cầu sau 22,8 cm từ Detroid Speed Ford. Những cải tiến mới về động cơ lần ngoại hình khiến chiếc xe trở nên hút ánh nhìn hơn. Nguồn ảnh: Motortrend.

Nam diễn viên Robert Downey Jr. đã đặt SpeedKore (hãng chuyên độ xe của Mỹ) độ chiếc xe Ford Mustang Boss 302 1970 có màu vàng kaki bắt mắt. Được biết, nam diễn viên này cũng đã tham gia vào quá trình sáng tạo, độ xe của mình. Diễn viên Robert Downey Jr. tự tin mang sản phẩm mới trình diện tại triển lãm xe độ SEMA 2017 và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới sành xe độ. Chiếc Boss này của anh mẫu xe có một không hai, kết hợp giữa quá khứ và hiện đại. Xe mang động cơ của Ford Performance và một số bộ phận làm từ sợi carbon. Boss của "người sắt" trông cực kỳ bắt mắt nhờ bộ cánh màu vàng kaki cùng các bộ phận từ sợi carbon như mui xe, chắn bùn, bộ giảm xung, nắp cốp, cánh gió phía trước và đuôi xe. Lưới tản nhiệt được mở rộng hơn so với bản gốc. Ngoài ra, Boss cũng được gia cố khung sườn bên cạnh khung nhôm của Detroit Speed và Quadralink để kiểm soát nguồn năng lượng. Nội thất bên trong xe khiến không ít người phải mê mẩn. Tất cả sản phẩm nội thất đều do Gabe’s Custom Interiors (công ty đặt làm nội thất ở California) cung cấp. Bên trong khoang cabin, xe sở hữu vô-lăng bọc da nâu, cụm đồng hồ và máy điều hòa kiểu cổ xưa. Những bộ phận này đều được cung cấp từ công ty nội thất Gabe’s Custom Interiors ở California. Xe sở hữu khối động cơ Aluminator 5 lít V8 do thương hiệu Ford Performance cung cấp, bộ siêu nạp kỳ hai của Roush. Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống xả khí của SpeedKore, hộp số Bowler T56 và bộ vi sai cầu sau 22,8 cm từ Detroid Speed Ford. Những cải tiến mới về động cơ lần ngoại hình khiến chiếc xe trở nên hút ánh nhìn hơn. Nguồn ảnh: Motortrend.