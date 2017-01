Ford Mustang biển "lộc phát" rao bán 1,8 tỷ tại Hà Nội

Chiếc "xe cơ bắp" Ford Mustang 2015 hàng hiếm, phiên bản kỷ niệm 50 Year Limited Edition sở hữu biển số "lộc phát - 6668" vừa bị bắt gặp lăn bánh trên phố Hà Nội với ngoại thất vàng nổi bật, được biết chiếc xe này từng thuộc sở hữu của một tay chơi siêu xe tại Vĩnh Phúc. Mẫu Ford Mustang thế hệ thứ sáu lần đầu được giới thiệu vào tháng 12/2013 và bắt đầu sản xuất hàng loạt từ tháng 7/2014. Xe sở hữu thiết kế sắc nét và hiện đại hơn thế hệ trước với với capô dài, đầu và đuôi nhô cao nổi bật. Mustang có kích thước khá đồ sộ, số đo dài, rộng, cao (4.784 x 1.916 x 1.381)mm, chiều dài cơ sở 2.720 mm, trọng lượng 1.598 kg. Ford Mustang được trang bị hệ thống treo phía sau hoàn toàn mới (hệ thống treo độc lập), hệ thống treo MacPherson cho phía trước và hệ thống liên kết đa điểm phía sau. Các lò xo giảm xóc và các ống lót đã được thiết kế lại và điều chỉnh cho một chiếc xe có hiệu suất cao. So với phiên bản tiêu chuẩn, Ford Mustang 50 Year Edition sở hữu những đặc điểm nhận dạng như lưới tản nhiệt có thêm thanh kim loại nằm ngang, la-zăng gợi nhớ đến những chiếc Mustang đầu tiên. Cụm đèn hậu LED được chia làm 3 ngăn riêng biệt như phiên bản tiêu chuẩn, đuôi xe được gắn logo 50 Year... Nội thất của chiếc Mustang 50 Year Limited Edition rộng rãi hơn so với phiên bản cũ và sang trọng với những vật liệu cao cấp. Ngoài ra, bảng điều khiển trên chiếc Mustang mới với nhiều tính năng với nút bấm dễ dàng sử dụng hơn. Nắp lưng ghế chính và phụ có lẫy mở đẩy ghế trượt lên dễ dàng cho người ngồi hàng ghế sau. Bảng đồng hồ trên tap-lô chia hai cụm vòng tua máy và tốc độ riêng biệt với màn hình kỹ thuật số ở giữa. Vô-lăng nổi bật với biểu tượng ngựa hoang ở giữa, tích hợp nhiều phím bấm chức năng như chỉnh âm thanh, đàm thoại không dây, cruise control. Phía sau vô-lăng là lẫy chuyển số cho tính năng số tay. Xe sở hữu nút bấm khởi động không cần chìa cùng các núm gạt bật công tắc đèn khẩn cấp, chống trơn trượt, chế độ lái... Ngoài ra một màn hình cỡ lớn giữa bảng điều khiển trung tâm tích hợp camera lùi, hệ thống giao tiếp SYNC 3, hệ thống âm thanh Shaker™ Pro Audio với 12 loa... Ford Mustang 50 Year Limited Edition được trang bị động cơ V8 dung tích 5.0 lít sản sinh công suất tối đa 420 mã lực và mô men xoắn cực đại 529 Nm, đi kèm hộp số tự động hoặc sàn 6 cấp. Ford mang đến 4 chế độ lái bao gồm bình thường, đường trơn trượt, tuyết và thể thao. Ford từng công bố 2 màu sắc chính cho phiên bản giới hạn là trắng và xanh. Do đó, nhiều người đoán màu vàng khác biệt của chiếc xe này đã được sơn lại từ khi còn ở nước ngoài. Tại thị trường Việt Nam, Ford Mustang không được bán chính hãng mà chủ yếu từ các đại lý nhập khẩu tư nhân với giá khoảng hơn 2 tỷ đồng. Chiếc xe trong bài viết được chủ nhân rao bán với giá 1,85 tỷ đồng.

