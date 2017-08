Floyd Mayweather bán siêu xe Bugatti Veyron lỗ 26 tỷ

Sau chiếc Koenigsegg CCXR Trevita tìm thấy chủ nhân mới, "ông hoàng tốc độ" siêu xe Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse của tay đấm Floyd Mayweather cũng đã "chốt giá" sau cuộc đấu giá do Mecum tổ chức vừa qua. Chủ nhân mới của chiếc Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse đã chi số tiền 2.35 triệu USD (tương đương 53.38 tỷ đồng) để sở hữu. Như vậy, so với số tiền 3,498 triệu USD mà tay đấm người Mỹ đã bỏ ra để tậu chiếc Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse vào năm 2015, Floyd Mayweather đã lỗ 26 tỷ đồng. Trước đó, chiếc Koenigsegg CCXR Trevita cũng khiến Floyd Mayweather "lỗ nặng" khi chỉ thu về 2,2 triệu USD so với mức giá 4,8 triệu USD để rước siêu xe này về. Với gia tài "khổng lồ", đặc biệt sau các trânt đấu boxer ddình đám Thế giới, nhà vô địch đấm bốc Floyd Mayweather có bộ sưu tập siêu xe đáng mơ ước, với nhiều chiếc xe giá lên tới hàng triệu USD. Có thời điểm anh đã từng sở hữu tới 4 chiếc siêu xe Bugatti Veyron cùng lúc, trong đó có phiên bản mui trần Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Được sản xuất từ năm 2011 tới 2015,Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse về cơ bản là phiên bản mui trần của siêu xe nhanh nhất Thế giới Bugatti Veyron Supersport. Chính vì vậy, chiếc xe cũng được trang bị bộ bodykit thể thao cùng bộ mâm 5 cánh tương tự "người anh em" coupe của mình. Là một siêu xe mui trần, Grand Sport Vitesse có mui cứng dạng targa có thể tháo rời và cất bên dưới khoang hành lý phía trước. So với những chiếc Veyron Grand Sport Vitesse khác, chiếc xe của Floyd Mayweather có điểm đặc biệt là ngoại thất được sơn màu đen kèm theo các chi tiết viền màu cam. Cách phối màu này tương tự phiên bản Veyron Supersport Record Edition với khả năng đạt tốc độ tối đa 431 km/h và chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 5 chiếc. Tương tự như ngoại thất, nội thất trên chiếc Grand Sport Vitesse của Floyd Mayweather cũng được hoàn thiện trong 2 tông màu cam-đen. Tuy nhiên thay vì màu đen làm chủ đạo như ngoại thất, cabin của xe đảo ngược lại với màu cam xuất hiện trên diện tích lớn hơn. Bảng điều khiển trung tâm và một số chi tiết ốp có màu đen bóng. Trên mỗi tựa đầu ghế ngồi của xe được thêu dòng chữ Vitesse như tên gọi, trong khi các ghế ngồi có bề mặt được chần chỉ vân con thoi cầu kỳ giống như những mẫu xe siêu sang đẳng cấp nhất. Hướng tới tốc độ, Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse không có những hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng lớn. Giống như phiên bản Supersport khác, Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse dùng động cơ 16 xi-lanh W16, dung tích 8.0 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 1.200 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.500 Nm. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,5 giây và đạt vận tốc tối đa 408,84 km/h. Kết hợp với động cơ là hộp số ly hợp kép 7 cấp DSG và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Trên đường công cộng bình thường tốc độ tối đa của xe được giới hạn điện tử chỉ còn 375 km/h. So với Veyron Sport tiêu chuẩn, Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse được trang bị động cơ tương tự nhưng tạo ra công suất tối đa lên đến 1.200 mã lực. Khi còn mới, mỗi chiếc Grand Sport Vitesse có giá khởi điểm lên tới 1,69 triệu USD. Floyd Mayweather đã mua chiếc xe từ 4 năm trước. Đáng chú ý là sau 4 năm sử dụng, nhà vô địch boxer nổi tiếng Thế giới này mới chỉ đi chiếc siêu xe này được khoảng 1675 km.

