Em gái Phương Linh tậu xe sang Mercedes-Benz C300 gần 2 tỷ

Phương Ly là em gái của ca sỹ Phương Linh, một hot girl 9X cùng thời với những người đẹp khác như Ngọc Thảo, Sa Lim hay Milan Phạm, mới đây, cô đã khiến cộng đồng mạng ghen tỵ khi tậu chiếc xe sang Mercedes-Benz C300 AMG màu đen bóng phân phối chính hãng. Với việc làm chủ nhân chiếc Mercedes-Benz C300 AMG giúp Phương Ly gia nhập vào câu lạc bộ những người nổi tiếng tậu Mercedes-Benz tại Việt Nam cùng với nhiều ca sĩ khác như Tim, Tuấn Hưng, Quang Hà, Ngô Kiến Huy, Miu Lê, Hương Tràm, Gil Lê và Di Băng... Mercedes-Benz C300 AMG sở hữu các kích thước 4.686mm dài, 1.810mm rộng và 1.442mm cao, cùng chiều dài cơ sở 2.840mm, tăng 80mm so với thế hệ cũ và tương tự với những “đàn em” C200 và C250. Việc gia tăng chiều dài ở thế hệ mới giúp xe sở hữu cốp chứa đồ rộng hơn khá nhiều và ở mức 480L. Xe mang đầy đủ những đặc trưng của dòng C-Class thế hệ mới với nắp ca-pô dài cùng những đường nét bồng bềnh. Mặt trước nổi bật với lưới tản nhiệt 2 nan, đèn pha LED sặc sảo, mâm 5 chấu AMG. Phía sau đuôi xe không có nhiều sự khác biệt so với đàn em C250 AMG. Xét tổng thể, nó trông hiện đại hơn và có khả năng hấp dẫn khách hàng trẻ tuổi. Nội thất của Mercedes-Benz C300 AMG thế hệ mới này sẽ bao gồm hệ thống đèn viền Ambient Lighting 3 màu, hệ thống loa Burmester 13 loa công suất 590W, điều hòa tự động Air-balance, nước hoa với 4 mùi hương tùy chọn. Hệ thống dẫn đường và GPS tích hợp bản đồ 3D. Hệ thống treo, cách âm đều cải tiến. Ngoài những trang bị tiêu chuẩn vốn có của dòng C-Class, C300 AMG còn sở hữu một loạt tính năng đáng chú ý bao gồm: hệ thống treo khí nén AIRMATIC; hiển thị thông tin trên kính chắn gió (Head-up display); camera 360 độ; hệ thống hỗ trợ phòng ngừa va chạm Collision Prevention Assist Plus, hỗ trợ mở cốp sau khi cả hai tay đang mang/xách đồ... Mercedes-Benz C300 AMG mà Phương Ly mới tậu được trang bị khối động cơ xăng 4 xy-lanh, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 245 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 370 Nm tại 1.300 – 4.000 vòng/phút. Động cơ trên kết hợp với hộp số tự động 7 cấp 7G-Tronic Plus và hệ dẫn động cầu sau. Mẫu xe sang Mercedes-Benz C300 AMG mới mà em gái ca sĩ Phương Linh mới tậu hiện đang được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam với mức giá 1,95 tỷ đồng. Ngoài Phương Ly, Hoài Lâm, con trai nuôi Hoài Linh hay hot girl Heo Mi Nhon và chồng cũng từng tậu Mercedes-Benz C300 AMG. Video: Đánh giá chi tiết xe Mercedes C300 AMG tại Việt Nam.

