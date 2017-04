E-Class đời cũ của Mercedes và Porsche thét giá 1,3 tỷ

Hiện tại, Mercedes đã có chi nhánh thể thao riêng là AMG, tuy nhiên phải tới năm 2005 hãng mới chính thức sở hữu bộ phận này. Được thành lập vòa năm 1967, AMG vốn là một hãng độ độc lập, sau đó Mercedes đã bắt đầu mua cổ phần tại AMG từ năm 1999. Trước giai đoạn này, hãng xe sang Đức đã từng hợp tác với Porsche để chế tạo ra phiên bản Mercedes 500E thể thao, dựa trên cơ sở Mercedes E-Class W124 thế hệ đầu tiên. Dòng Mercedes 500E đã được sản xuất thủ công bởi Porsche và Mercedes. Mỗi chiếc 500E được sản xuất thủ công và mất tới 18 ngày để hoàn thành. Trong quá trình sản xuất, chúng sẽ liên tục được vận chuyển qua lại giữa nhà máy của Mercedes và Porsche đặt tại Zuffenhausen, Đức. Từ năm 1991 tới 1994, chỉ có dưới 10.000 chiếc E500 được sản xuất. Nếu nhìn bên ngoài, ngay cả những người yêu xe cũng khó có thể nhận ra sự khác biệt của 500E so với những chiếc Mercedes E-Class W124 thế hệ đầu tiên khác. Chiếc xe có thiết kế gần như hoàn toàn giống với những phiên bản E-Class thường, ngoại trừ vòm bánh rộng hơn một chút và dòng chữ 500E nằm ở phía sau khoang hành lý. Trên phiên bản này, Mercedes đã sử dụng một loạt các chi tiết từ dòng xe mui trần cao cấp SL500, trong đó có hệ thống phanh thể thao với đĩa đường kính trước sau 300/278 mm cùng heo 4 piston. Bộ mâm 8 cánh của chiếc xe cũng xuất hiện trên nhiều chiếc Mercedes phiên bản cao cấp khác. Ở bên trong nội thất, khác biệt duy nhất của Mercedes 500E là các ghế ngồi thể thao được cung cấp bởi hãng Recaro. Dù ra đời từ đầu thập niên 90 nhưng chiếc xe đã được trang bị hàng ghế trước điều chỉnh điện và có sưởi. Nhiều trang bị khác của 500E còn khiến chiếc xe đẳng cấp hơn đa số những dòng sedan cỡ trung trở xuống hiện đang được sản xuất. Ngoài khóa trung tâm, cửa kính điều khiển điện, nội thất bọc full da cao cấp, 500E còn có đầu đĩa CD tự động đổi đĩa cùng điện thoại tích hợp sẵn. Chiếc xe cũng bắt đầu có những hệ thống điện tử hỗ trợ như ABS, EBD... Ở phía sau, chiếc xe có cốp với thể tích 413,43 lít. Đầu đổi đĩa CD Changer cùng sách hướng dẫn sử dụng được đặt trong một hộp nhỏ treo ở phía trên khoang hành lý Mercedes 500E. Bên dưới nắp ca-pô, Mercedes đã trang bị cho 500E khối động cơ dung tích 5.0l V8 nạp khí tự nhiên 32 van DOHC được lấy từ dòng mui trần thể thao SL500 cao cấp nhất khi đó. Động cơ này có công suất tối đa 322 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm. So với đối thủ BMW M5, 500E có động cơ lớn hơn về cả dung tích và số xi-lanh, công suất tương đương và mô-men xoắn vượt trội. Cùng với hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu sau, chiếc xe chỉ mất 6,1 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và đạt tốc độ tối đa 260 km/h. Từ 500E, hãng độ AMG đã tạo ra chiếc E60 AMG thậm chí còn mạnh mẽ hơn với động cơ 6.0l V8 381 mã lực. Do có số lượng hiếm và giá trị lịch sử đặc biệt, ngày nay mỗi chiếc 500E ở trong tình trạng tốt vẫn có giá bán có thể lên tới 60.000 USD tại thị trường Mỹ (tương đương 1,3 tỷ đồng). Số tiền này đủ để mua một chiếc E-Class cơ bản hoặc một chiếc C43 AMG "mới tinh", nhưng vẫn chưa đủ để mua E63 AMG - "hậu duệ" trực tiếp của 500E.

