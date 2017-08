Dưới 1 tỷ đồng, mua Hyundai Tucson hay Mazda CX-5?

Vừa qua, Hyundai Thành Công đã chính thức giới thiệu chiếc Crossover Hyundai Tucson 2017 CKD với 4 phiên bản đi kèm mức giá từ 815 – 950 triệu đồng. Tại thị trường Việt Nam, Tucson sẽ phải cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ như Mazda CX-5, Honda CR-V hay Nissan X-trail. Đặc biệt, xét về mức tương đồng thì đối thủ chính của nó là Mazda CX-5. Mẫu xe Hyundai Tucson 2017 CKD không khác biệt nhiều so với đời 2016 nhập khẩu. 2 phiên bản máy xăng 2.0 Tiêu chuẩn và 2.0 Đặc biệt đều giống như trước, chỉ có giá rẻ hơn đáng kể. Các bản máy xăng 1.6 T-GDi và máy dầu 2.0 có trang bị tương đương bản máy xăng 2.0 Đặc biệt. Trên phiên bản mới nhất, Mazda CX-5 vẫn sở hữu ngoại hình và trang bị giống như phiên bản cũ. CX-5 phân phối tại thị trường Việt Nam sẽ có 3 phiên bản bao gồm; 2.0 AT 2WD, 2.5 AT 2WD và 2.5 AT AWD. Ngoài sự khác biệt về động cơ và hệ dẫn động, cả 3 phiên bản này đều sở hữu lượng, cũng như trang thiết bị gần như giống hệt nhau. Hyundai Tucson vẫn giữ nguyên kích thước 4.475 x 1.850 x 1.665 mm (dài x rộng x cao), với chiều dài cơ sở 2.670 mm, khoảng sáng gầm xe 172 mm. Mazda CX-5 có kích thước 4.540 x 1.840 x 1.670 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 2.700 mm, khoảng sáng gầm xe 215 mm cho bản dẫn động cầu trước và 210 mm cho bản dẫn động 4 bánh. Hệ thống đèn pha của Hyundai Tucson CKD là projector dạng thường (bản xăng 2.0 Tiêu chuẩn) hoặc có thêm bóng LED (3 bản còn lại). Đèn pha ở tất cả các bản đều tự động và hỗ trợ chiếu sáng theo góc lái. Đèn sương mù kết hợp đèn LED chiếu sáng ban ngày, trong khi đèn hậu dạng LED hiển thị ánh sáng 3D. Gương chiếu hậu tích hợp đèn xi-nhan gập điện và có sấy. Xe còn có sẵn giá để đổ trên nóc và đèn soi bậc lên xuống. Bản 2.0 Tiêu chuẩn dùng mâm 17 inch, 2.0 Đặc biệt và 2.0 Diesel dùng mâm hợp kim 18 inch, riêng 1.6 T-GDi được ưu ái với mâm 19 inch. Đối với Mazda CX-5, nó vẫn mang đậm thiết kế Kodo của hãng xe này - cả 3 phiên bản thống nhất trang bị đèn pha LED tự động, tích hợp LED chiếu sáng ban ngày, tính năng tự động cân bằng góc chiếu và mở rộng góc chiếu khi đánh lái. Đèn sương mù trước và đèn hậu cũng dùng bóng LED. Gương hậu ngoài chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn xi-nhan. Là phiên bản nâng cấp với một số thay đổi đáng kể, Mazda CX-5 vẫn được chau chuốt để mang tới sự mạnh mẽ của dòng xe SUV và đặc biệt phù hợp với người Châu Á. Đuôi xe vẫn được thiết kế không khác nhiều so với phiên bản trước đây với cánh hướng gió thể thao tích hợp đèn phanh LED, ống xả kép và được trang bị mâm hợp kim nhôm 19 inch... Hyundai Tucson được trang bị nội thất da trên ghế ghế cùng vô-lăng và cần số. Vô-lăng xe chỉnh 4 hướng, tích hợp nút điều khiển âm thanh, thoại rảnh tay Bluetooth và ga tự động cruise control. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng; điều hòa tự động 2 vùng độc lập; khởi động xe bằng nút bấm với chìa khóa thông minh; màn hình trung tâm 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple Carplay... Trên phiên bản đặc biệt, xe có thêm chức năng chỉnh điện 8 hướng cho ghế phụ, gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động, phanh tay điện tử, camera lùi, cốp sau đóng mở điện và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Ngoài ra, xe còn được tích hợp sẵn hệ thống định vị bản đồ dẫn đường thông minh do Hyundai phát triển dành riêng cho thị trường Việt Nam. Trên Mazda CX-5, cả 3 phiên bản đều có vô-lăng bọc da điều chỉnh 4 hướng và tích hợp điều khiển âm thanh, thoại rảnh tay Bluetooth, ga tự động cruise control; ghế bọc da và chỉnh điện 10 hướng cho ghế lái; khởi động nút bấm; phanh tay điện tử; điều hòa tự động 2 vùng độc lập; gương chiếu hậu chống chói tự động; màn hình trung tâm 7 inch, đầu DVD/MP3/Radio hỗ trợ kết nối AUX/USB, âm thanh 9 loa... Ngoài ra, bảng điều khiển của CX-5 vẫn được thiết kế theo định hướng Heads-up Cockpit giúp tài xế có thể nhìn rõ thông số của xe nhưng vẫn tập trung vào việc lái xe. Giao diện điều khiển HMI (Human-Machine Interface) cũng được cải tiến để thân thiện. Trên mẫu xe này, chỉ có bản 2.0 AT 2WD thiếu chức năng chỉnh điện 6 hướng cho ghế hành khách, cũng như tính năng nhớ vị trí cho ghế lái. Bên cạnh động cơ xăng 2.0 lít truyền thống thì phiên bản Tucson CKD được trang bị thêm 3 tùy chọn động cơ gồm : động cơ Turbo phun xăng trực tiếp 1.6L T-GDi cho công suất cực đại 177 mã lực, đi kèm là hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT. Tiếp đến là động cơ Diesel R 2.0L, cho công suất tối đa 185 mã lực Cuối cùng là động cơ xăng Nu 2.0l MPI, cho công suất 156 mã lực, cả hai động cơ trên đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Mazda CX-5 bản 2.0 AT 2WD sử dụng động cơ SkyActiv-G 2.0L cho công suất tối đa 153 mã lực tại 6.000 vòng/phút và momen xoắn cực đại 200 Nm tại 4.000 vòng/phút, cùng hệ dẫn động cầu trước. Hai bản còn lại 2.5 AT 2WD và 2.5 AT AWD dùng động cơ SkyActiv-G 2.5L công suất 185 mã lực tại 5.700 vòng/phút và momen xoắn cực đại 250 Nm tại 3.250 vòng/phút, chỉ khác nhau về hệ dẫn động. Cả 3 bản CX-5 đều trang bị hộp số tự động 6 cấp. Bên cạnh những tính năng an toàn tiêu chuẩn như: chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân bổ lực phanh EBD…, Hyundai Tucson cũng được chú trọng tính năng an toàn khi trang bị 6 túi khí, thân xe gia cố 51% thành phần thép cường lực AHSS (Advance High Strength Steel) giúp tăng cường khả năng chịu lực và chống va chạm. Cả 3 phiên bản Mazda CX-5 cũng trang bị chung hệ thống an toàn, với 6 túi khí, cùng những tính năng an toàn tiêu chuẩn ABS, EBD, BA.. cảnh báo chống trộm và mã hóa động cơ, cảm biến áp suất lốp... Đặc biệt CX-5 bản nâng cấp mới còn được bổ sung tính năng bật tắt động cơ tự i-Stop. Tại Việt Nam, Hyundai Tucson thế hệ mới được Hyundai Thành Công phân phối trên toàn quốc với 4 phiên bản cùng 6 lựa chọn màu sắc với mức giá: Hyundai Tucson 2.0L Xăng Tiêu chuẩn: 815 triệu, Hyundai Tucson 2.0L Xăng Đặc biệt: 890 triệu, Hyundai Tucson 2.0L Diesel Đặc biệt: 990 triệu và Hyundai Tucson 1.6L T-GDi Đặc biệt có giá 950 triệu đồng.

Trong khi đó, "đối thủ" Mazda CX-5 tại thị trường ôtô Việt Nam có ít hơn, chỉ với 3 phiên bản cùng 7 lựa chọn màu sắc. Mức giá bán cụ thể của từng phiên bản được niêm yết như sau: Mazda CX-5 2.0 AT 2WD có giá 802 triệu đồng, bản 2.5 AT 2WD giá 849 triệu đồng và cuối cùng là phiên bản 2.5 AT AWD có giá 908 triệu đồng.

