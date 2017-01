Ducati Multistrada độ streetfighter “trần trụi” siêu độc

Ducati Multistrada 1000DS được độ phong cách streetfighter với cái tên TiFighter. Chiếc xe thuộc sở hữu của Kurt Walter - Giám đốc thiết kế của hãng đồ bảo hộ môtô Icon. Dù không có tốc độ như những chiếc superbike chuyên nghiệp nhưng theo Kurt, TiFighter đem lại cảm giác lái "cực kỳ vui nhộn" do đã được "độ hết bài" bằng những phụ tùng "khủng" nhất. Bắt đầu từ "dàn chân", chiếc Multistrada đời cũ đã được thay cặp mâm "hàng hiệu" Galespeed Type M 10 cánh bằng magie. So với phiên bản Galespeed Type M bằng nhôm, bộ mâm này nhẹ hơn tới 35%. Chưa dừng lại ở đó, cùng với cặp lốp Pirelli Diablo Supercorsa, TiFighter đem tới độ bám cực tốt trên bề mặt đường đua. Tuy nhiên, nếu chỉ có bánh xe được nâng cấp, TiFighter sẽ không thể đem lại được cảm giác lái tối ưu. Hiểu được điều đó nên Kurt đã đặt hàng cặp phuộc nitơ Ohlins TTX như xe đua MotoGP cho chiếc xe, kèm theo hệ thống phanh trước Beringer với đĩa đặc. Gần như mọi chi tiết nguyên bản của Multistrada 1000DS đã bị loại bỏ hoặc độ lại đến mức khác hoàn toàn so với nguyên bản trên TiFighter. Ngay cả bộ khung titan của chiếc xe cũng là "hàng thửa" từ Titanium do nghệ nhân Doug Cook ở công ty Arc Fabrication chế tạo. Doug cũng là người tạo ra hệ thống xả titan cho TiFighter. Bình xăng của chiếc xe được cung cấp bởi hãng ETI, nằm trong lớp vỏ từ sợi carbon-kevlar của Ducati 999S và có trọng lượng nhẹ hơn tới 55% so với xe nguyên bản. Giảm trọng lượng là một trong những mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Kurt, chính vì vậy chiếc TiFighter chỉ nặng đúng 136 kg với hàng loạt các chi tiết từ nhôm, sợi carbon, magie và titan. Do đã có trọng lượng nhẹ nên khối động cơ 992 cc làm mát bằng gió của Multistrada 1000DS chỉ được độ lại "nhẹ nhàng" với bộ nồi khô, cho công suất hơn 100 mã lực và mô-men xoắn 90 Nm. Tổng số tiền mà Kurt phải bỏ ra cho chiếc xế độ TiFighter này là 40.000 USD (tương đương 893 triệu đồng). Tuy nhiên, do chiếc xe đã được độ lại quá nhiều nên nó đã không được phép chạy ra phố nữa, chỉ được sử dụng trong trường đua.

