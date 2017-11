Ducati Multistrada 1260 sẵn sàng ra mắt tại ECIMA 2017

Triển lãm EICMA 2017 sắp diễn ra vào tuần này được xem là một trong những sự kiện quan trọng đối với hãng xe môtô Ducati. Tại triển lãm lần này, nhãn hiệu môtô nổi tiếng của Ý sẽ mang 5 mẫu môtô hoàn toàn mới, trong số đó đáng chú ý là Ducati Multistrada 1260 mới. Mẫu xe môtô đường trường cỡ lớn này thực chất được phát triển dựa trên Ducati Multistrada 1200 quen thuộc từng xuất hiện và gây tiếng vang trong nhiều năm qua tại. Ngoài phiên bản Multistrada 1260 tiêu chuẩn, cũng sẽ có một phiên bản Multistrada 1260 Pikes Peak và Multistrada 1260 S. Trên mẫu xe Ducati Multistrada 1260 phiên bản mới vẫn không có gì thay đổi, toàn bộ thông tin cần thiết đều được hiển thị rõ ràng qua màn hình LCD của bảng đồng hồ. Trong khi đó, bản S được trang bị màn hình màu TFT 5 inch mới với độ phân giải cao hơn, cho phép người lái đọc thông số dưới trời nắng dễ dàng hơn và có giao diện đơn giản hóa. So với bản tiêu chuẩn, Ducati Multistrada 1260 S còn được trang bị đèn pha LED toàn phần với tính năng chiếu sáng theo góc cua. Xe cũng được trang bị bộ khung mắt cáo mới phía trước với tay đòn dài hơn, 48 mm. Thay đổi này khiến chiều dài cơ sở của xe cũng tăng thêm 55 mm. Lực hãm của Ducati Multistrada 1260 phiên bản tiêu chuẩn sẽ bắt nguồn từ phanh đĩa kép 320 mm với kẹp phanh Brembo 4 piston phía trước và phanh đĩa đơn 265 mm đằng sau. Riêng bản S sử dụng phanh đĩa kép 330 mm đi kèm kẹp phanh Brembo M50 với 4 piston phía trước. Hệ thống treo của Ducati Multistrada 1260 tiêu chuẩn bao gồm phuộc hành trình ngược Kayaba 48 mm trước với lò xo tùy chỉnh theo tải. Đằng sau xuất hiện giảm xóc đơn Sachs cũng tùy chình theo tải. Trong khi đó, bản S được cung cấp phuộc hành trình ngược Sachs 48 mm tùy chỉnh theo tải. Điểm nhấn khác biệt của Multistrada 1260 S so với bản tiêu chuẩn nằm ở hệ thống treo bán tự động Ducati Skyhook Suspension (DSS) Evolution. Trang bị tiện nghi đi kèm theo xe như khởi động máy không cần chìa khóa, hệ thống kiểm soát hành trình, yên tùy chỉnh độ cao và kết nối với điện thoại thông minh qua Bluetooth... Ducati sẽ trang bị cho xe khối động cơ Testastretta DVT (Desmodromic Variable Timing) với xy-lanh đôi, dung tích 1.262 cc lấy từ XDiavel cho Multistrada 1260 mới. Động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 này tạo ra công suất tối đa 158 mã lực tại vòng tua máy 9.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 129,5 Nm tại vòng tua máy 7.500 vòng/phút. Đại diện hãng xe máy Ducati cũng khẳng định, khối động cơ này có thể tạo ra 85% mô-men xoắn ở vòng tua máy dưới 3.500 vòng/phút. Đồng thời, so với Multistrada 1200, Ducati Multistrada 1260 có thể tạo ra mô-men xoắn lớn hơn 18% ở vòng tua máy 5.500 vòng/phút. Để tăng dung tích xy-lanh cho Multistrada 1260, hãng Ducati đã tăng đường kính piston từ 67,9 mm lên 71,5 mm. Trong khi đó, hành trình piston vẫn giữ nguyên ở con số 106 mm. Ngoài ra, động cơ còn được bổ sung thanh truyền, trục khuỷu và xy-lanh mới. Bản thân ống nạp và ống xả cũng được tái thiết kế để động cơ có sức mạnh như trên. Bên cạnh động cơ, Ducati Multistrada 1260 còn được trang bị hệ thống bướm ga điện tử Ride-by-Wire mới. Hệ thống sang số nhanh Ducati Quick Shift (DQS) là trang bị tùy chọn ở Multistrada 1260 tiêu chuẩn. Chỉ có Ducati Multistrada 1260 S được trang bị hệ thống DQS tiêu chuẩn. Các chế độ lái bao gồm Sport, Touring, Urban và Enduro. Những nâng cấp khác về trang bị điện tử của Ducati Multistrada 1260 bao gồm hệ thống kiểm soát lực kéo (DTC) với 8 mức can thiệp khác nhau. Thêm vào đó là hệ thống đo lường lực quán tính (IMU) có tác dụng điều khiển tính năng kiểm soát lực bốc đầu (DWC), chống bó cứng phanh Bosch 9.1ME Cornering ABS ECU và kiểm soát tốc độ điện tử.

