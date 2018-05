Ducati Monster 821 bản 2018 giá 323 triệu đồng tại Ấn Độ

Khác với truyền thống ra mắt xe mới của thương hiệu môtô Ý, đình đám Ducati. Mẫu xe Ducati Monster 821 phiên bản 2018 được nhà phân phối Ducati tại Ấn Độ cho ra mắt trên mạng xã hội Twitter. Mẫu xe này từng được trình làng tại triển lãm Bangkok Motor Show 2018. Ducati Monster 821 2018 sở hữu màu sơn vàng đặc biệt - màu sơn vàng này đã từng được sử dụng trên chiếc M900 được ra mắt vào năm 1992 . Ngoài ra, Ducati còn mang tới khách hàng 2 lựa chọn màu sắc quen thuộc là đen và đỏ. Phần đầu xe là bộ đèn pha dạng halogen tích hợp đèn LED định vị của xe được vay mượn từ chiếc Monster 1200. Ở phiên bản nâng cấp này, thiết kế tổng thể của Monster 821 được đánh giá là thanh thoát và khoẻ khoắn hơn so với người tiền nhiệm nhưng cũng không thay đổi quá nhiều. Màn hình hiển thị trên xe là dạng màu TFT, cũng hiển thị cấp số đang vận hành và chỉ báo mức nhiên liệu. Monster 821 phiên bản 2018 mới sẽ được trang bị hệ thống khung sườn và mâm với tông màu khác nhau không giống như thế hệ cũ. Tất cả các mẫu xe cũng như màu sắc đều được trang bị thêm ốp yên cùng màu. Bình chứa nhiên liệu cũng được thiết kế lại mang dáng dấp của Monster 1200.Hãng xe máy Ducati vẫn sẽ tiếp tục trang bị cho chiếc naked-bike cỡ trung mới này gói tính năng an toàn “Ducati Safety Pack” bao gồm hệ thống chống bó cứng ABS của Bosch và hệ thống điều khiển độ bám DTC. Theo đại diện của hãng xe máy Ducati cho hay, cả 2 tính năng này đều có thể tùy chỉnh theo các mức khác nhau. Các chế độ vận hành đảm bảo dễ dàng điều chỉnh ABS, DTC và chế độ công suất, cho phép chiếc môtô dung tích 821cc có thể tùy biến theo 3 kiểu vận hành khác nhau. Hoàn thành danh mục trang bị ấn tượng cho Monster 821 mới là hệ thống phanh của Brembo, với đĩa phanh kép 320mm đi kèm kẹp phanh M4-32 “monobloc” cho bánh trước, trong khí bánh sau là phanh đĩa đơn nằm bên phải (cả hai đều được trang bị hệ thống chống bó cứng ABS). Sức mạnh cho mẫu xe môtô Monster 821 phiên bản 2018 nhà Ducati sẽ nằm ở khối động cơ 2 xi-lanh Testastretta thân thiện sử dụng, đạt công suất 109 mã lực tại 9.250v/ph và mô-men xoắn cực đại 86Nm tại 7.750v/ph, đi kèm hộp số 6 cấp. Động cơ 2 xi-lanh Testastretta mới này khá giống với phiên bản cũ song được tinh chỉnh để đáp ứng được các quy định khí thải Euro 4 và BS IV . Xe cũng sẽ sử dụng những công nghệ mới nhất của hãng xe máy Ducati để thắt chặt sự liên kết giữa người lái và xe, đưa đến sự hưng phấn cao độ nhưng vẫn làm người lái an tâm hoàn toàn kiểm soát khi vận hành. Ducati Monster 821 bản 2018 sẽ cạnh tranh trực tiếp với Triumph Street Triple S và Yamaha MT-09 và Suzuki GSX-S750. Xe có giá bán khoảng 14.235 USD (tương đương khoảng 323 triệu đồng) tại Ấn Độ. Bên cạnh màu vàng, người dùng sẽ có các tùy chọn màu sắc đen và đỏ. Ducati Monster 821 lần đầu tiên được hãng xe Ý giới thiệu vào tháng 05/2014. Những thay đổi trên xe nằm ở thiết kế và một số tính năng tiện ích đã từng được giới thiệu trên “đàn anh” Monster 1200. Đây cũng được xem là mẫu xe sẽ "lôi kéo" một thế hệ Ducatisti mới hiện nay (những người yêu Ducati) chơi xe môtô phân khối lớn. Video: Chi tiết Ducati Monster 821 phiên bản 2018.

Khác với truyền thống ra mắt xe mới của thương hiệu môtô Ý, đình đám Ducati. Mẫu xe Ducati Monster 821 phiên bản 2018 được nhà phân phối Ducati tại Ấn Độ cho ra mắt trên mạng xã hội Twitter. Mẫu xe này từng được trình làng tại triển lãm Bangkok Motor Show 2018. Ducati Monster 821 2018 sở hữu màu sơn vàng đặc biệt - màu sơn vàng này đã từng được sử dụng trên chiếc M900 được ra mắt vào năm 1992 . Ngoài ra, Ducati còn mang tới khách hàng 2 lựa chọn màu sắc quen thuộc là đen và đỏ. Phần đầu xe là bộ đèn pha dạng halogen tích hợp đèn LED định vị của xe được vay mượn từ chiếc Monster 1200. Ở phiên bản nâng cấp này, thiết kế tổng thể của Monster 821 được đánh giá là thanh thoát và khoẻ khoắn hơn so với người tiền nhiệm nhưng cũng không thay đổi quá nhiều. Màn hình hiển thị trên xe là dạng màu TFT, cũng hiển thị cấp số đang vận hành và chỉ báo mức nhiên liệu. Monster 821 phiên bản 2018 mới sẽ được trang bị hệ thống khung sườn và mâm với tông màu khác nhau không giống như thế hệ cũ. Tất cả các mẫu xe cũng như màu sắc đều được trang bị thêm ốp yên cùng màu. Bình chứa nhiên liệu cũng được thiết kế lại mang dáng dấp của Monster 1200. Hãng xe máy Ducati vẫn sẽ tiếp tục trang bị cho chiếc naked-bike cỡ trung mới này gói tính năng an toàn “Ducati Safety Pack” bao gồm hệ thống chống bó cứng ABS của Bosch và hệ thống điều khiển độ bám DTC. Theo đại diện của hãng xe máy Ducati cho hay, cả 2 tính năng này đều có thể tùy chỉnh theo các mức khác nhau. Các chế độ vận hành đảm bảo dễ dàng điều chỉnh ABS, DTC và chế độ công suất, cho phép chiếc môtô dung tích 821cc có thể tùy biến theo 3 kiểu vận hành khác nhau. Hoàn thành danh mục trang bị ấn tượng cho Monster 821 mới là hệ thống phanh của Brembo, với đĩa phanh kép 320mm đi kèm kẹp phanh M4-32 “monobloc” cho bánh trước, trong khí bánh sau là phanh đĩa đơn nằm bên phải (cả hai đều được trang bị hệ thống chống bó cứng ABS). Sức mạnh cho mẫu xe môtô Monster 821 phiên bản 2018 nhà Ducati sẽ nằm ở khối động cơ 2 xi-lanh Testastretta thân thiện sử dụng, đạt công suất 109 mã lực tại 9.250v/ph và mô-men xoắn cực đại 86Nm tại 7.750v/ph, đi kèm hộp số 6 cấp. Động cơ 2 xi-lanh Testastretta mới này khá giống với phiên bản cũ song được tinh chỉnh để đáp ứng được các quy định khí thải Euro 4 và BS IV . Xe cũng sẽ sử dụng những công nghệ mới nhất của hãng xe máy Ducati để thắt chặt sự liên kết giữa người lái và xe, đưa đến sự hưng phấn cao độ nhưng vẫn làm người lái an tâm hoàn toàn kiểm soát khi vận hành. Ducati Monster 821 bản 2018 sẽ cạnh tranh trực tiếp với Triumph Street Triple S và Yamaha MT-09 và Suzuki GSX-S750. Xe có giá bán khoảng 14.235 USD (tương đương khoảng 323 triệu đồng) tại Ấn Độ. Bên cạnh màu vàng, người dùng sẽ có các tùy chọn màu sắc đen và đỏ. Ducati Monster 821 lần đầu tiên được hãng xe Ý giới thiệu vào tháng 05/2014. Những thay đổi trên xe nằm ở thiết kế và một số tính năng tiện ích đã từng được giới thiệu trên “đàn anh” Monster 1200. Đây cũng được xem là mẫu xe sẽ "lôi kéo" một thế hệ Ducatisti mới hiện nay (những người yêu Ducati) chơi xe môtô phân khối lớn. Video: Chi tiết Ducati Monster 821 phiên bản 2018.