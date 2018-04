Ducati Monster 821 2018 khỏe khoắn, nam tính hơn

Ducati Monster 821 2018 - phiên bản kỷ niệm 25 năm ra đời của dòng naked-bike Monster M900 - đã được trình làng tại thị trường Đông Nam Á trong khuôn khổ triển lãm Bangkok Motor Show 2018. Ducati Monster 821 2018 sở hữu màu sơn vàng đặc biệt - màu sơn vàng này đã từng được sử dụng trên chiếc M900 được ra mắt vào năm 1992 . Ngoài ra, Ducati còn mang tới khách hàng 2 lựa chọn màu sắc quen thuộc là đen và đỏ. Ở phiên bản nâng cấp này, thiết kế tổng thể của Monster 821 được đánh giá là thanh thoát và khoẻ khoắn hơn so với người tiền nhiệm. Chiếc naked-bike Ducati Monster 821 2018 được trang bị hệ thống đèn pha dạng Halogen tích hợp đèn định vị dạng LED, hệ thống ống xả kép, khung hình mắt cáo. Một số tính năng hiện đại được trang bị cho xe gồm: Hệ thống kiểm soát bướm ga điện tử - Riding by Wire, hệ thống sang số nhanh - Quickshifter, hệ thống kiểm soát lực kéo 8 cấp – DTC, hệ thống phanh chống bó cứng ABS 3 cấp…Ducati Monster 821 2018 được trang bị khối động cơ Testastretta xi-lanh đôi, dung tích 821 phân khối làm mát bằng dung dịch. Hệ thống động cơ này giúp sản sinh công suất 109 mã lực tại 9.250 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 86 Nm tại 7.750 vòng/phút, đi kèm hộp số 6 cấp. Xe được trang bị 3 chế độ lái đường trường (Touring), thành phố (Urban) và thể thao (Sport). hệ thống động cơ trên Monster 821 2018 có công suất giảm 3 mã lực so với người tiền nhiệm. Tuy nhiên, động thải này được Ducati giải thích là để Monster 821 2018 phù hợp với tiêu chuẩn khí thải Euro4. Tại thị trường Châu Âu, Ducati Monster 821 2018 có giá bản bắt đầu từ 12.000 USD.

