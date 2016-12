Ducati 959 Panigale giá 592 triệu tại Việt Nam có gì?

Từng được Ducati tại Thái Lan giới thiệu vào 5/2016, nhưng phải đến tháng 9/2016 vừa qua phiên bản Ducati 959 Panigale sản xuất tại Châu Á (cụ thể là được lắp ráp tại nhà máy ở Thái Lan) mới chính thức được nhà phân phối tại Việt Nam đưa về ra mắt dân chơi môtô phân khối lớn. 959 Panigale phiên bản mới này không chỉ là mẫu xe được nâng cấp từ đàn anh 899 trước đó, mà còn đồng thời cung cấp cho khách hàng một mẫu xe có thiết kế tương tự như dòng 1299 Panigale (phiên bản Sport-bike cao cấp nhất của Ducati), nhưng có giá hợp lý hơn rất nhiều. Là dòng xe thể thao mang phong cách đặc trưng nhà Ducati, nếu như ai đã quen với 899, 1199 hay 1299 Panigale thì chắc chắn sẽ thấy 959 có nhiều nét tương đồng về thiết kế. Ducati vẫn sử dụng những đường nét thiết kế bắt mắt cho 959 nhưng đã tinh chỉnh lại một vài chi tiết nhằm mang đến phong cách ấn tượng hơn. Nếu nhìn thoáng qua, khó có thể phân biệt được sự khác biệt giữa 959 và 899 ở ngoại hình. Phải để ý kỹ hơn, người ta mới có thể phát hiện ra phần đầu đã có sự thay đổi nhẹ; các khe hút gió mũi rộng hơn, cải thiện tính khí động học và thể thao hơn. Các cửa hút khí bên hông được thiết kế lại cùng gương chiếu hậu mới, đèn pha mới. Bảng đồng hồ của 959 Panigale không khác biệt so những mẫu xe của Ducati thời gian gần đây. Các công nghệ hàng đầu trên Ducati như cần chuyển số nhanh Quick Shift, điều khiển bướm ga điện tử Ride-by-Wire, ABS ba chế độ của Bosch, hệ thống phanh động cơ Engine Brake Control đặc trưng trên dòng xe môtô Panigale đều có mặt. Xe sở hữu cụm tay lái slip-on đặt thấp đặc trưng của dòng xe superbike, sportbike. Ducati 959 Panigale được gắn trợ lực Sachs, giúp người lái thuận tiện hơn khi điều khiển xe. Bình xăng được trang bị dung tích lên đến 17 mang thiết kế cơ bắp khỏe khoắn. Xe có kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 2.056 x 810 x 1.115 (mm), chiều cao yên 830 mm, chiều dài cơ sở tăng thêm 5mm so với trước đạt 1.431 mm. Yên xe thiết kế thể thao dạng đôi dành cho hai người, trọng lượng ướt của Ducati 959 Panigale là 200 kg. Ở phía sau, đuôi xe cũng được sửa đổi thiết kế lại một chút so với phiên bản 899 Panigale, nó được làm mới gọn gàng và mang tính "nghệ thuật" hơn. Đèn xi-nhan được tích hợp vào pát biển số. Cụm đèn hình chữ X dạng led nằm giữa hai khe khuếch tán cực kỳ ấn tượng. Phuộc sau của chiếc xe được cung cấp bởi hãng Sachs, có khả năng điều chỉnh tự do và sử dụng bình dầu rời. Chỗ để chân bằng phôi nhôm cắt nhằm tăng cường độ bám chân khi lái xe. Khung được cải tiến giúp cảm giác ngồi trên xe thoải mái hơn, phù hợp với việc sử dụng hàng ngày. Thay vì phuộc USD Ohlins như "đàn anh" siêu môtô 1299, 959 Panigale vẫn sử dụng sử dụng phuộc trước ngược của hãng Showa (Nhật) kèm heo Brembo Monobloc và đĩa kép 320 mm. Lốp trước của xe có kích thước 120/70/17 và vẫn sử dụng lốp Pirelli Diablo Rosso Corsa. Giống như 899 Panigale, 959 có gắp đôi phía sau và cặp mâm 5 cánh kép. Vành sau có bản rộng 5,5 inch, đi kèm lốp Pirelli 180/60/17 và phanh sau có đĩa đường kính 245 mm. Cả hẹ thống phanh truóc và sau của 959 Panigale đều được trang bị hệ thống chống bó cứng tiên tiến ABS. Hệ thống xả của xe được tích hợp sẵn bộ lọc hoạt tính cùng 2 cảm biến khí thải lambda. Cổ pô được làm từ thép không gỉ, trong khi pô xe từ chất liệu nhôm. Ngoài ra, Ducati còn cung cấp hai phụ kiện ống xả Akrapovic, một là kiểu đặt gầm hai là kiểu ống tròn kép đặt bên phải. 959 Panigale sở hữu động cơ L-Twin mới có dung tích 955cm3, cũng là động cơ Superquadro đầu tiên đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, được thiết kế với hành trình piston dài hơn đi cùng những cải tiến mới nhằm giúp cải thiện tối đa sức mạnh, sản sinh công suất 157 hp tại vòng tua 10.500 rpm, mô men xoắn tối đa 107.4 Nm tại 9.000 rpm. Theo đánh giá, với động cơ được thiết kế mới này - nó không chỉ giúp người lái cảm nhận sự thoải mái khi di chuyển hàng ngày mà còn đảm bảo sự bùng nổ khi trên đường đua. Xe có hộp số 6 cấp hỗ trợ chuyển số nhanh... cũng giúp người sử dụng linh hoạt hơn khi điều khiển "chiến mã" gần 1000 phân phối này. Với những cải tiến về động cơ, thiết kế và khung xe - 959 Panigale đã cho thấy sự thay đổi lớn của Ducati, giúp nó tiến gần hơn tới phân khúc những mẫu superbike 1.000 phân khối nhưng lại tạo khoảng cách với các đối thủ sportbike hạng trung như CBR600 RR Yamaha R6 hay Kawasaki ZX-6R... để tạo một lối đi riêng. 959 Panigale chỉ có 2 màu: đỏ truyền thống với bánh xe sơn đen hoặc trắng lụa với bánh xe màu đỏ. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, phiên bản nhập khẩu Italy và phiên bản nhập khẩu Thái Lan không có sự khác biệt. Xe được Ducati Việt Nam phân phối với giá 591,9 triệu đồng, trong khi phiên bản nhập khẩu từ Italy có giá lên tới 849,6 triệu đồng.

