“Đột nhập” bảo tàng xe ôtô BMW tại Đức

Bảo tàng xe BMW là một phần trong khu tổ hợp "đại bản doanh" của BMW, chiếm diện tích rất lớn tại thành phố Munich - Đức. Bảo tàng này nằm ngay bên cạnh trụ sở chính cũng như nhà máy của hãng. Ngay từ xa, có dễ dàng nhận ra trụ sở chính và bảo tàng BMW bởi 2 tòa nhà lớn hình tháp và bát, với ngoại thất sơn màu bạc hiện đại. Đối với cả BMW lẫn người dân Munich, khu tổ hợp này đã trở thành niềm tự hào của họ. Một chuyến tham quan bảo tàng BMW, cũng như các công trình liên quan và nhà máy của hãng là một phần không thể thiếu đối với mỗi du khách khi ghé thăm thành phố Munich. Trước khi thăm bảo tàng, những du khách thường ghé thăm showroom BMW Welt đầu tiên. Nằm đối diện nhà máy, BMW Welt là đại lý xe BMW lớn nhất Thế giới, đồng thời cũng là trung tâm giao xe, nơi mà những khách hàng nhiệt tình sẽ trực tiếp nhận chìa khóa trực tiếp trong một lễ trao xe đặc biệt. Showroom này trưng bày toàn bộ các dòng xe đang được sản xuất của BMW, cũng như các thương hiệu con Rolls-Royce hay MINI. Tuy nhiên, BMW Welt vẫn không thể khiến khách hàng "choáng ngợp" bằng bảo tàng của hãng, khi nơi đây có số lượng và chủng loại xe cực kỳ đa dạng. Để đem tới trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, BMW đã chia bảo tàng ra thành nhiều khu trưng bày riêng lẻ như xe cổ, các dòng xe dân dụng, xe từ bộ phận thể thao M-Sport, xe đua và xe ý tưởng. Tại bảo tàng BMW, người thăm quan sẽ có dịp được nhìn lại những dòng xe mang tính "biểu tượng" của BMW trong suốt 100 năm lịch sử của thương hiệu này, từ chiếc xe đầu tiên là Dixi 3/15 ra mắt năm 2016 tới siêu xe đúng nghĩa duy nhất của hãng tới thời điểm hiện nay - BMW M1 đời 1978. Khu vực trưng bày những mẫu xe ý tưởng cũng là một điểm đặc biệt của bảo tàng, khi nơi đây hội tụ những chiếc xe độc đáo nhất và thậm chí là "điên rồ" nhất từng được BMW tạo ra. Trong hình là chiếc BMW Turbo concept ra đời vào năm 1972 để kỷ niệm Thế vận hội mùa hè ở Munich, được coi là "thủy tổ" của M1 và gây ảnh hưởng tới nhiều dòng BMW khác sau này như 8 Series, Z1... Một mẫu xe ý tưởng độc đáo khác là chiếc X Coupe vào năm 2001 của BMW. Dựa trên cơ sở X5, có thể nói X Coupe đã đóng vai trò quan trọng dẫn tới việc BMW tạo ra dòng X6 sau này, dù chiếc xe có thân dạng coupe 2 cửa truyền thống. Điểm đặc biệt của X Coupe là phần thân xe phía sau mở lật sang bên. Một trong những mẫu xe "điên" nhất mà BMW từng tạo ra là concept Gina. Mẫu xe này đã thách thức các giới hạn thiết kế thông thường khi có "vỏ xe" bên ngoài gồm những tấm vải co giãn Spandex chống thấm nước, chịu nhiệt được căng lên trên bộ khung dây nhôm ở phía dưới. 40 năm trước, BMW đã bắt đầu tạo ra loạt xe nghệ thuật "Art Car", với thân xe là "trang giấy trắng" để những họa sĩ nổi tiếng có thể tự do thể hiện ý tưởng của mình ở phía trên. Tất cả những chiếc BMW Art Car từ trước tới nay đều được trưng bày tại bảo tàng của hãng. Trong ảnh là chiếc M3 GT2 năm 2010 của họa sĩ Jeff Koons với hàng trăm đường kẻ màu hướng về phía đầu xe, tạo cảm giác luôn tiến về phía trước ngay cả đứng yên. Những mẫu xe đua nổi tiếng trong lịch sử của BMW, hoặc có liên quan tới hãng cũng được trưng bày ở những vị trí trang trọng trong bảo tàng ở Munich. Một trong số đó là mẫu xe đua F1 huyền thoại Brabham BT52 trong mùa giải 1993, với động cơ BMW 1.5l 4 xi-lanh thẳng hàng nhưng có công suất lên tới 800 mã lực do được trang bị tăng áp. Bên cạnh mảng xe hơi, BMW cũng nổi tiếng với bộ phận xe máy Motorrad. Đặc trưng của môtô BMW là động cơ Boxer 2 xi-lanh nằm ngang đã xuất hiện ngay từ chiếc xe đầu tiên là R32 vào năm 1923, và tiếp tục được hãng sử dụng cho tới những chiếc R1200GS ngày nay. Với số lượng xe "khổng lồ" tới mức có thể viết được một quyển bách khoa toàn thư về BMW, bảo tàng BMW là một trong những điểm đến khó có thể bỏ qua của bất kỳ "fan" nào của thương hiệu Đức này nói riêng, cũng như những người yêu xe nói chung.

