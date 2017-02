Đông Nhi "show hàng" siêu xe Audi R8 13 tỷ tại Sài Gòn

Ca sỹ Đông Nhi và Ông Cao Thắng vừa xuất hiện cùng chiếc siêu xe Audi R8 V10 Plus mới khi ghé vào một nhà hàng trên đường Hai Bà Trưng, quận 1, TP HCM. Đây là chiếc Audi R8 V10 Plus đời 2016 đầu tiên tại Việt Nam, siêu xe này được nhập khẩu bởi một đại lý tư nhân từ tháng 4/2016. Sau gần một năm nằm ký gửi tại showroom, xe đã tìm thấy chủ nhân. Theo Ca sỹ Đông Nhi và Ông Cao Thắng cho biết, đây là món quà cặp đôi tự thưởng cho bản thân sau một năm làm việc vất vả. Mẫu siêu xe Audi R8 V10 Plus phiên bản mới này sử dụng động cơ 5.2 lít, hút khí tự nhiên, đạt công suất 602 mã lực, tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,2 giây và tốc độ tối đa 330 km/h. Tại Việt Nam hiện chỉ xuất hiện vài chiếc Audi R8 V10 Plus. Ngoài hai chiếc màu đỏ của Ông Cao Thắng và Phan Thành, còn một model màu đen nhập bởi đại lý tư nhân theo dạng đã qua sử dụng. Mức giá của Audi R8 V10 Plus tại thị trường Việt khoảng 11 tỷ đồng, nếu tính cả tiền giấy tờ, trước bạ, bảo hiểm, giá lăn bánh của chiếc xe này tầm 13 tỷ đồng - gần bằng một chiếc "siêu bò" Lamboghini Huracan. Audi R8 V10 Plus phiên bản 2016 thuộc thế hệ thứ 2 của dòng xe này với ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn thay đổi. Những đường nét sắc cạnh thay thế cho kiểu mềm mại trên thế hệ đầu tiên, cùng với đó nó được thêm khá nhiều tiện ích mới... Đông Nhi - Ông Cao Thắng là cặp đôi ca sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Việt. Bằng việc tậu cho mình chiếc R8 trị giá 13 tỷ đồng, Đông Nhi và Ông Cao Thắng đang sở hữu một trong những mẫu xe đắt tiền nhất giới sao Việt.

