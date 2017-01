Diễn viên Hồng Đăng “cưới vợ hai” Ducati giá nửa tỷ

Sau một năm 2006 đầy thành công với nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình được "lên sóng" như Zippo, Mù tạt và Em hay Tuổi thanh xuân... chàng diễn viên điển trai Hồng Đăng đã "tự thưởng" cho mình một chiếc xế phượt" Ducati Hyperstrada 939. Vào buổi sáng ngày 5/1/2017, Hồng Đăng đã cùng vợ tới nhận xe ở Hà Nội. Chính tay anh cũng đã trực tiếp "bóc tem" chiếc Hyperstrada 939 "cáu cạnh". Theo Hồng Đăng chia sẻ, anh đã thích dòng Hyperstrada từ lâu và cũng đã từng "để mắt" tới phiên bản Hyperstrada 821 trước đây. Trong giới nghệ sĩ tại Việt Nam, diễn viên Hồng Đăng cũng là một trong số những diễn viên với niềm đam mê môtô đầy nhiệt huyết. Trước khi làm chủ Hyperstrada 939, anh cũng đã từng sở hữu nhiều dòng môtô phân khối lớn khác như Kawasaki W800 hay thậm chí là chiếc superbike hàng đầu của Honda là CBR1000RR đời 2010. So với các dòng xe này, Ducati Hyperstrada 939 là một mẫu xe hiện đại và phức tạp hơn hẳn, chính vì vậy Hồng Đăng đã phải mất một thời gian để có thể tìm hiểu và điều khiển mọi trang bị trên chiếc xe. Anh cũng rất "ham" khám phá chiếc xe mới khi liên tục đặt các câu hỏi dành cho kỹ thuật viên Ducati và trực tiếp ngồi xuống để quan sát, tìm hiểu từng bộ phận của chiếc xe mới. Mặc dù từng "nài" nhiều dòng xe phân khối lớn nhưng Hồng Đăng cũng thừa nhận rằng từ trước tới nay, anh lái xe theo "bản năng" và vẫn còn là "tay mơ" chứ chưa từng tham gia một khóa huấn luyện kỹ năng lái xe nào. Với chiều cao và kích thước của Hyperstrada, sắp tới anh cũng dự định tham dự một khóa huấn luyện để nâng cao trình độ lái xe của mình. Chiếc Hyperstrada 939 mà Hồng Đăng lựa chọn thuộc phiên bản mới nhất dành cho thị trường châu Âu, được đưa về Việt Nam cùng "người anh em" Hypermotard 939 vào khoảng tháng 9/2016. Với sự xuất hiện của Ducati Hypermotard 939 và Ducati Hyperstrada 939, toàn bộ loạt xe thế hệ mới được Ducati giới thiệu tại triển lãm EICMA 2015 đã về Việt Nam, bao gồm XDiavel, Multistrada Enduro, Scrambler Sixty2 và 959 Panigale. So với phiên bản cũ, Hyperstrada không có sự khác biệt lớn về ngoại hình. Giống như trước đây, Hyperstrada khác biệt với Hypermotard do được trang bị kính chắn gió trước và 2 túi đựng đồ ở hai bên hông phía sau, đem tới thể tích chứa đồ lên tới 100 lít và khiến chiếc xe trở nên linh hoạt hơn trên các hành trình dài ngày. Nâng cấp đáng kể nhất của cả Hyperstrada lẫn Hypermotard 939 nằm ở khối động cơ xe. Kể từ nay, 2 dòng xe này sẽ được trang bị động cơ Testastretta với dung tích xi-lanh được nâng từ 821 cc lên thành 937 cc. Với 116 cc dung tích tăng thêm, Ducati cho biết cả 2 mẫu xe sẽ có công suất tối đa 113 mã lực cùng với mô-men xoắn lớn hơn tới 10% so với Hypermotard và Hyperstrada 821 tương đương. Là những chiếc Ducati cao cấp thế hệ mới, Hyperstrada cũng sẽ được trang bị gói các công nghệ an toàn Ducati Safety Pack với ABS 2 chế độ cùng hệ thống điều khiển lực kéo 8 cấp và 3 chế độ lái (Riding Mode) khác nhau, phù hợp với từng điều kiện đường và thời tiết khác nhau. Về trang bị, Hyperstrada 939 cũng vượt trội hơn Hypermotard ở chỗ được trang bị cổng sạc 12V, giúp sạc các thiết bị cầm tay cá nhân trong những chuyến dã ngoại. Cả 2 mẫu xe phượt nhà Ducati đều có tay lái cao kèm tấm bảo vệ được tích hợp đèn LED xi-nhan. Để sở hữu chiếc môtô này, Hồng Đăng đã phải chi số tiền hơn 500 triệu đồng. Theo Hồng Đăng, anh lựa chọn Hyperstrada do mẫu xe này khá phù hợp để di chuyển và sử dụng hàng ngày. Hồng Đăng cũng tỏ ra rất thích thú với chiếc xe và bày tỏ ý định muốn đưa nó trở thành "bạn diễn" của mình trong một series phim truyền hình sẽ được "bấm máy" trong năm 2017 tới.

Sau một năm 2006 đầy thành công với nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình được "lên sóng" như Zippo, Mù tạt và Em hay Tuổi thanh xuân... chàng diễn viên điển trai Hồng Đăng đã "tự thưởng" cho mình một chiếc xế phượt" Ducati Hyperstrada 939. Vào buổi sáng ngày 5/1/2017, Hồng Đăng đã cùng vợ tới nhận xe ở Hà Nội. Chính tay anh cũng đã trực tiếp "bóc tem" chiếc Hyperstrada 939 "cáu cạnh". Theo Hồng Đăng chia sẻ, anh đã thích dòng Hyperstrada từ lâu và cũng đã từng "để mắt" tới phiên bản Hyperstrada 821 trước đây. Trong giới nghệ sĩ tại Việt Nam, diễn viên Hồng Đăng cũng là một trong số những diễn viên với niềm đam mê môtô đầy nhiệt huyết. Trước khi làm chủ Hyperstrada 939, anh cũng đã từng sở hữu nhiều dòng môtô phân khối lớn khác như Kawasaki W800 hay thậm chí là chiếc superbike hàng đầu của Honda là CBR1000RR đời 2010. So với các dòng xe này, Ducati Hyperstrada 939 là một mẫu xe hiện đại và phức tạp hơn hẳn, chính vì vậy Hồng Đăng đã phải mất một thời gian để có thể tìm hiểu và điều khiển mọi trang bị trên chiếc xe. Anh cũng rất "ham" khám phá chiếc xe mới khi liên tục đặt các câu hỏi dành cho kỹ thuật viên Ducati và trực tiếp ngồi xuống để quan sát, tìm hiểu từng bộ phận của chiếc xe mới. Mặc dù từng "nài" nhiều dòng xe phân khối lớn nhưng Hồng Đăng cũng thừa nhận rằng từ trước tới nay, anh lái xe theo "bản năng" và vẫn còn là "tay mơ" chứ chưa từng tham gia một khóa huấn luyện kỹ năng lái xe nào. Với chiều cao và kích thước của Hyperstrada, sắp tới anh cũng dự định tham dự một khóa huấn luyện để nâng cao trình độ lái xe của mình. Chiếc Hyperstrada 939 mà Hồng Đăng lựa chọn thuộc phiên bản mới nhất dành cho thị trường châu Âu, được đưa về Việt Nam cùng "người anh em" Hypermotard 939 vào khoảng tháng 9/2016. Với sự xuất hiện của Ducati Hypermotard 939 và Ducati Hyperstrada 939, toàn bộ loạt xe thế hệ mới được Ducati giới thiệu tại triển lãm EICMA 2015 đã về Việt Nam, bao gồm XDiavel, Multistrada Enduro, Scrambler Sixty2 và 959 Panigale. So với phiên bản cũ, Hyperstrada không có sự khác biệt lớn về ngoại hình. Giống như trước đây, Hyperstrada khác biệt với Hypermotard do được trang bị kính chắn gió trước và 2 túi đựng đồ ở hai bên hông phía sau, đem tới thể tích chứa đồ lên tới 100 lít và khiến chiếc xe trở nên linh hoạt hơn trên các hành trình dài ngày. Nâng cấp đáng kể nhất của cả Hyperstrada lẫn Hypermotard 939 nằm ở khối động cơ xe. Kể từ nay, 2 dòng xe này sẽ được trang bị động cơ Testastretta với dung tích xi-lanh được nâng từ 821 cc lên thành 937 cc. Với 116 cc dung tích tăng thêm, Ducati cho biết cả 2 mẫu xe sẽ có công suất tối đa 113 mã lực cùng với mô-men xoắn lớn hơn tới 10% so với Hypermotard và Hyperstrada 821 tương đương. Là những chiếc Ducati cao cấp thế hệ mới, Hyperstrada cũng sẽ được trang bị gói các công nghệ an toàn Ducati Safety Pack với ABS 2 chế độ cùng hệ thống điều khiển lực kéo 8 cấp và 3 chế độ lái (Riding Mode) khác nhau, phù hợp với từng điều kiện đường và thời tiết khác nhau. Về trang bị, Hyperstrada 939 cũng vượt trội hơn Hypermotard ở chỗ được trang bị cổng sạc 12V, giúp sạc các thiết bị cầm tay cá nhân trong những chuyến dã ngoại. Cả 2 mẫu xe phượt nhà Ducati đều có tay lái cao kèm tấm bảo vệ được tích hợp đèn LED xi-nhan. Để sở hữu chiếc môtô này, Hồng Đăng đã phải chi số tiền hơn 500 triệu đồng. Theo Hồng Đăng, anh lựa chọn Hyperstrada do mẫu xe này khá phù hợp để di chuyển và sử dụng hàng ngày. Hồng Đăng cũng tỏ ra rất thích thú với chiếc xe và bày tỏ ý định muốn đưa nó trở thành "bạn diễn" của mình trong một series phim truyền hình sẽ được "bấm máy" trong năm 2017 tới.