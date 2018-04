Điểm mặt xe sedan giá rẻ chỉ dưới 500 triệu tại Việt Nam

Grand i10 là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai Thành Công với lợi thế nhỏ gọn, trang bị tốt và giá bán hợp lý phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Với sự đa dạng về phiên bản, phiên bản xe sedan giá rẻ này đáp ứng với từng lựa chọn của nhiều đối tượng khách hàng. Phiên bản sedan của Hyundai Grand i10 mới sở hữu không gian bên trong được đánh giá là rộng nhất phân khúc hạng A với phong cách thiết kế HMI đặc trưng của Hyundai hướng tới sự tiện dụng và ưu tiên người lái. Tại thị trường Việt Nam, giá xe hiện dao động từ 325 triệu tới 415 triệu đồng. Toyota Vios là mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam với ưu điểm bền bỉ, chi phí thấp và ít hỏng vặt. Với phiên bản 1.5E, Toyota Vios đáp ứng đầy đủ những nhu cầu cơ bản nhất của một chiếc ôtô và phù hợp với những người mới sở hữu xe lần đầu, các công ty vận tải hoặc các cá nhân chạy taxi công nghệ. Xe được trang bị động cơ 1.5L đi kèm hộp số sàn 5 cấp, với mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 6L/100 km hỗn hợp. Ngoài ra, nội thất mẫu xe này chỉ được trang bị ghế nỉ, ghế chỉnh cơ, điều hòa cơ, 2 túi khí. Khách hàng mua Toyota Vios 1.5E số sàn trong tháng 4/2018 sẽ được giảm 15 triệu đồng tiền mặt, giá thực tế chỉ còn 498 triệu đồng. Vừa qua, Hyundai Thành Công đã ra mắt mẫu xe Accent 2018 với trang bị hiện đại và giá bán rất cạnh tranh so với các đối thủ. Chính giá bán khiến mẫu xe này có nhiều lợi thế trong phân khúc sedan hạng B. Trong đó, 2 phiên bản 1.4MT có giá 425 triệu đồng được trang bị tính năng an toàn và công nghệ khá nhiều so với các mẫu xe khác cùng phân khúc. Với lợi thế lắp ráp trong nước với tỉ lệ nội địa hóa 12% và sẽ tăng lên trong thời gian tới. Hyundai Accent 2018 mới sẽ là một đối thủ đáng gờm trong phân khúc hạng B vốn bị thống trị bởi Toyota Vios và Honda City. Nằm "chung mâm" với hai mẫu xe là Vios và Accent là mẫu sedan Nissan Sunny, nếu không quá chú trọng tới vẻ ngoài thì mẫu xe này một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho gia đình với ưu điểm cabin rộng nhất phân khúc, động cơ bền bỉ, ít hỏng vặt. Trước khi Accent 2018 ra mắt, đây là mẫu xe sedan hạng B có giá thấp nhất tại thị trường Việt Nam. Xe có 3 phiên bản XV, XL và XV Premium với bodykit thể thao dao động từ 428 triệu tới 468 triệu đồng. Mitsubishi Attrage mới là mẫu xe với thiết kế trung tính và hướng tới sự thực dụng đặc trưng của người Nhật. Tuy nhiên, mẫu xe này lại có không gian bên trong khá thoải mái, đi kèm với đó là nội thất được hoàn thiện ở mức tốt so với các mẫu xe có tầm tiền 500 triệu đồng. Chưa hết, khung xe với nền tảng RISE giúp chiếc xe an toàn hơn khi gặp va chạm. Được trang bị động cơ 1.2L, mẫu xe này có phần thiệt thòi hơn so với các đối thủ cùng phân khúc, đổi lại hộp số CVT lại là điểm cộng cho mẫu xe này với sự êm ái khi vận hành. Xe có 4 phiên bản tùy chọn với giá từ 410 triệu đồng. Chevrolet Aveo là mẫu xe được Chevrolet hướng tới nhóm khách hàng kinh doanh cá nhân là chính với trang bị tối giản và không có nhiều lựa chọn phiên bản. Tiền thân là Deawoo Gentra của hãng xe của Hàn Quốc, sau khi về tay Chevrolet, mẫu xe này chưa được đầu tư nhiều và phiên bản hiện tại vẫn chịu thiệt thòi về nội thất cũng như thiết kế đã cũ. Tuy nhiên, nếu muốn sở hữu một chiếc sedan thương hiệu Mỹ, bền bỉ với chi phí thấp thì Aveo vẫn là một lựa chọn xe ôtô giá rẻ chấp nhận được. Hiện tại, mẫu sedan hạng B Aveo được giảm giá tới 60 triệu đồng cho phiên bản Aveo LT và 60 triệu đồng cho phiên bản Aveo LTZ, giá lần lượt từ 389 và 435 triệu đồng. Video: Top ôtô cũ sedan giá dưới 450 triệu đồng đáng mua.

