Điểm mặt xe ôtô mới sắp ra mắt thị trường Thế giới

Triển lãm Los Angeles Motor Show 2017 là sự kiện cuối cùng của ngành công nghiệp cũng như thị trường ôtô thế giới trong năm nay. Mặc dù không có quy mô lớn như Detroit, Geneva hay Frankfurt, nhưng mỗi năm nó lại có chiến công đầu tiên khi giới thiệu tới người tiêu dùng những chiếc xe thú vị và quan trọng nhất của tương lai. Năm nay cũng vậy. Và chỉ còn một ngày trước khi chương trình “mở cửa”, hãy cùng điểm danh loạt xe ôtô mới nổi bật nhất sắp đổ bộ triển lãm Los Angeles Motor Show 2017 (LA). Aria FXE - Công ty kỹ thuật Aria của California sẽ tiết lộ một mô hình khái niệm hiệu năng cao ở LA, và nó được thể hiện bằng một hình ảnh xem trước khá bí ẩn. Hình ảnh này cho thấy thiết kế của nó có một chút khác biệt so với nhiều mẫu xe khác, đặc biệt nó được trang bị một cánh gió phía sau cố định và khối động cơ đặt giữa. BMW i8 Roadster - Phiên bản siêu xe hybrid của BMW đã được chạy thử nghiệm nhiều lần trên đường phố dưới lớp ngụy trang khá kín đáo. Đây hứa hẹn sẽ là mũi nhọn của dòng xe i8 cải tiến, theo sau sự đổi mới của chiếc xe nhỏ hơn i3. Infiniti QX50 - SUV QX50 của Infiniti, đối thủ cạnh tranh với BMW X3 , Mercedes-Benz GLC và Audi Q5 là cái tên tiếp theo được mong chờ nhất tại sự kiện lần này. Chắc hẳn bạn còn nhớ, mẫu xe này từng ra mắt lần đầu tại triển lãm ô tô Detroit cách đây chưa đầy một năm. Jeep Wrangler - Mặc dù chưa được ra mắt chính thức, nhưng một số tin đồn dự đoán rằng mẫu SUV này sẽ được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít thay vì sử dụng loại 2.8 lít hiện tại. Range Rover và Range Rover Sport facelifts - Nhẹ nhàng làm mới cho Range Rover và Range Rover Sport, hai mẫu xe đã được giới thiệu trước đó rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên giới truyền thông sẽ có được cái nhìn sâu sắc về nó tại buổi trình diễn. Mẫu xe sang Lexus RX L - RX được coi là mẫu SUV lớn nhất của Lexus, thế nhưng mới đây hãng vừa hé lộ thêm về một phiên bản ba hàng ghế hoàn toàn mới sẽ xuất hiện tại Los Angeles Motor Show 2017. Nó sẽ có sẵn trong các phiên bản gồm: 350L và 450hL, đối thủ cạnh tranh gồm Range Rover, Mercedes-Benz GLS hay BMW X7. Mazda 6 facelift - Hình ảnh rò rỉ về thiết kế mới của Mazda 6 facelift cách đây ít ngày thu hút lớn sự quan tâm của giới truyền thông cũng như khách hàng. Hình ảnh cho thấy phần đầu phía trước được làm lại sắc sảo hơn, đi kèm là một động cơ xăng 2.5 lít mới. Mercedes-Benz CLS - Một cái nhìn ban đầu về CLS thế hệ kế tiếp theo tiếp tục bị lộ ảnh. Đây sẽ là một chiếc coupe bốn cửa mới của Mercedes, thêm vào đó là một mô hình AMG GT bốn cửa mới khác cũng sẽ được tiết lộ ngay sau đó. Porsche 718 Boxster/Cayman GTS - Ở thế hệ mới, 718 Boxster sở hữu khối động cơ sản sinh ra công suất lớn hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn so với thế hệ Boxster hiện tại. Cụ thể, sức mạnh của xe đến từ khối động cơ tăng áp 4 xi-lanh, công suất lên tới 361 mã lực, tăng thêm 15 mã lực, nhờ vào tinh chỉnh hệ thống nạp. Subaru Ascent - Subaru sẽ tiết lộ chiếc SUV ba hàng ghế ngồi mới với tên gọi là Ascent. Khác với những mẫu xe 7 chỗ điển hình, hàng ghế ở giữa lại là 2 ghế thương gia tách rời nhau. Đằng sau mới là ghế dài, đủ chỗ cho 3 người ngồi. Toyota FT-AC - Toyota đã phát hành một hình ảnh teaser về một máy khái niệm mới sẽ xuất hiện tại buổi trình diễn lần này. Khái niệm mẫu xe đến từ tương lai được hiểu là một chiếc SUV mang phong cách off-road. Trước đó, công ty cũng đã giới thiệu một khái niệm SUV đô thị FT-4X, tại triển lãm New York năm nay.

Triển lãm Los Angeles Motor Show 2017 là sự kiện cuối cùng của ngành công nghiệp cũng như thị trường ôtô thế giới trong năm nay. Mặc dù không có quy mô lớn như Detroit, Geneva hay Frankfurt, nhưng mỗi năm nó lại có chiến công đầu tiên khi giới thiệu tới người tiêu dùng những chiếc xe thú vị và quan trọng nhất của tương lai. Năm nay cũng vậy. Và chỉ còn một ngày trước khi chương trình “mở cửa”, hãy cùng điểm danh loạt xe ôtô mới nổi bật nhất sắp đổ bộ triển lãm Los Angeles Motor Show 2017 (LA). Aria FXE - Công ty kỹ thuật Aria của California sẽ tiết lộ một mô hình khái niệm hiệu năng cao ở LA, và nó được thể hiện bằng một hình ảnh xem trước khá bí ẩn. Hình ảnh này cho thấy thiết kế của nó có một chút khác biệt so với nhiều mẫu xe khác, đặc biệt nó được trang bị một cánh gió phía sau cố định và khối động cơ đặt giữa. BMW i8 Roadster - Phiên bản siêu xe hybrid của BMW đã được chạy thử nghiệm nhiều lần trên đường phố dưới lớp ngụy trang khá kín đáo. Đây hứa hẹn sẽ là mũi nhọn của dòng xe i8 cải tiến, theo sau sự đổi mới của chiếc xe nhỏ hơn i3. Infiniti QX50 - SUV QX50 của Infiniti, đối thủ cạnh tranh với BMW X3 , Mercedes-Benz GLC và Audi Q5 là cái tên tiếp theo được mong chờ nhất tại sự kiện lần này. Chắc hẳn bạn còn nhớ, mẫu xe này từng ra mắt lần đầu tại triển lãm ô tô Detroit cách đây chưa đầy một năm. Jeep Wrangler - Mặc dù chưa được ra mắt chính thức, nhưng một số tin đồn dự đoán rằng mẫu SUV này sẽ được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít thay vì sử dụng loại 2.8 lít hiện tại. Range Rover và Range Rover Sport facelifts - Nhẹ nhàng làm mới cho Range Rover và Range Rover Sport, hai mẫu xe đã được giới thiệu trước đó rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên giới truyền thông sẽ có được cái nhìn sâu sắc về nó tại buổi trình diễn. Mẫu xe sang Lexus RX L - RX được coi là mẫu SUV lớn nhất của Lexus, thế nhưng mới đây hãng vừa hé lộ thêm về một phiên bản ba hàng ghế hoàn toàn mới sẽ xuất hiện tại Los Angeles Motor Show 2017. Nó sẽ có sẵn trong các phiên bản gồm: 350L và 450hL, đối thủ cạnh tranh gồm Range Rover, Mercedes-Benz GLS hay BMW X7. Mazda 6 facelift - Hình ảnh rò rỉ về thiết kế mới của Mazda 6 facelift cách đây ít ngày thu hút lớn sự quan tâm của giới truyền thông cũng như khách hàng. Hình ảnh cho thấy phần đầu phía trước được làm lại sắc sảo hơn, đi kèm là một động cơ xăng 2.5 lít mới. Mercedes-Benz CLS - Một cái nhìn ban đầu về CLS thế hệ kế tiếp theo tiếp tục bị lộ ảnh. Đây sẽ là một chiếc coupe bốn cửa mới của Mercedes, thêm vào đó là một mô hình AMG GT bốn cửa mới khác cũng sẽ được tiết lộ ngay sau đó. Porsche 718 Boxster/Cayman GTS - Ở thế hệ mới, 718 Boxster sở hữu khối động cơ sản sinh ra công suất lớn hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn so với thế hệ Boxster hiện tại. Cụ thể, sức mạnh của xe đến từ khối động cơ tăng áp 4 xi-lanh, công suất lên tới 361 mã lực, tăng thêm 15 mã lực, nhờ vào tinh chỉnh hệ thống nạp. Subaru Ascent - Subaru sẽ tiết lộ chiếc SUV ba hàng ghế ngồi mới với tên gọi là Ascent. Khác với những mẫu xe 7 chỗ điển hình, hàng ghế ở giữa lại là 2 ghế thương gia tách rời nhau. Đằng sau mới là ghế dài, đủ chỗ cho 3 người ngồi. Toyota FT-AC - Toyota đã phát hành một hình ảnh teaser về một máy khái niệm mới sẽ xuất hiện tại buổi trình diễn lần này. Khái niệm mẫu xe đến từ tương lai được hiểu là một chiếc SUV mang phong cách off-road. Trước đó, công ty cũng đã giới thiệu một khái niệm SUV đô thị FT-4X, tại triển lãm New York năm nay.