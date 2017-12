Điểm mặt xe môtô phân khối lớn tốt nhất 2017

Danh sách những mẫu môtô phân khối lớn tốt nhất năm 2017 được liệt kê theo từng phân khúc. Trong đó ở phân khúc Adventure tốt nhất thì mẫu xe KTM 1290 Super Adventure S/R dành chiến thắng. Không chỉ có thiết kế đẹp mắt cùng nhiều trang bị công nghệ điện tử tối tân, nó còn được đánh giá là chiếc môtô có sức mạnh khủng với khối động cơ V-Twin LC8 góc 75 độ, đạt công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Môtô Kawasaki Z900 được bình chọn là mẫu naked-bike tốt nhất 2017. Điểm hấp dẫn trên mẫu xe này là hệ thống khung thép kiểu lưới mắt cáo siêu nhẹ, trọng lượng chỉ 13,5 kg. Kawasaki Z900 trang bị động cơ DOHC, 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 948 cc, công suất cực đại 126 mã lực, tăng 12 mã lực so với thế hệ đàn anh Z800. Chiếc môtô cruiser tốt nhất 2017 thuộc về chiếc “Bobber quý tộc” Triumph Bonneville. Triumph Bonneville Bobber là phiên bản mới nhất của dòng xe hoài cổ Bonneville T120 thế hệ mới. Xe sử dụng động cơ High Torque xi-lanh đôi, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 1.200 phân khối, cho công suất tối đa 76 mã lực tại 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 106 Nm tại 4.000 vòng/phút. Triumph Thruxton R là chiếc môtô hoài cổ tốt nhất. Xe được trang bị động cơ SOHC 2 xylanh (Parallel Twin Engine) theo phong cách thập niên 1960, dung tích 1200cc, sản sinh công suất 97 mã lực (mạnh mẽ hơn 62% so với phiên bản trước), hộp số 6 cấp, giải nhiệt bằng két nước và gió. Kawasaki khá thành công trong 2017 khi có 3 trong số 11 xe được bình chọn tốt nhất phân khúc, đặc biệt Versys-X 300 là xe 300cc tốt nhất. Nó được trang bị động cơ 39,2 mã lực tại 11.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 25.7Nm tại 10.000 vòng/phút, đi kèm là hộp số 6 cấp cùng bộ ly hợp kép ướt và hệ thống chống khóa bánh khi dồn số Slipper Clutch. Trong phân khúc môtô cỡ trung, Ducati Monster 797 được bình chọn là mẫu xe tốt nhất 2017. BMW K1600 B xứng đáng với danh hiệu xe Tourer tốt nhất 2017. BMW K1600B trang bị động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, công suất 160 mã lực tại vòng tua máy 7.750 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 175 Nm tại vòng tua máy 6.500 vòng/phút. Mẫu môtô Sport-touring tốt nhất năm nay là chiếc Kawasaki Z1000SX. Xe có ngoại hình khá khác biệt với tay lái cao, bình xăng lớn phù hợp với đường trường. Z1000SX có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,3 giây và đạt tốc độ tối đa 247 km/h. Siêu môtô thể thao Suzuki GSX-R1000 2017 là chiếc superbike nhẹ nhất, mạnh nhất mà hãng Suzuki từng sản xuất và hoàn toàn khác biệt so với phiên bản hiện tại. Nó được đánh giá là mẫu Sportbike tốt nhất 2017. Mời quý độc giả xem video: Top 5 môtô đáng để chi mạnh nhất năm 2017.

