Điểm mặt "xế hộp" giảm giá tháng 5/2018 tại Việt Nam

Thị trường ôtô Việt chỉ mới bước vào tháng 5/2018 nhưng đến thời điểm hiện tại, rất nhiều mẫu xe nhập khẩu đã được các hãng xe đưa ra những chương trình ưu đãi và giảm giá khác nhau. Xe ôtô nhập khẩu giảm giá là điều mà nhiều khách hàng Việt mong chờ từng ngày. Thương hiệu giảm giá xe đầu tiên được ghi nhận là Mitsubishi Việt Nam khi ưu đãi giảm giá mẫu xe Pajero từ 2,120 tỷ đồng xuống còn 1,956 tỷ đồng, thấp hơn 164 triệu đồng. Tuy nhiên, đây lại là mẫu xe được xem là ế nhất thị trường Việt Nam hiện nay, khi luôn nằm trong top "xe ế nhất" không bán được một chiếc nào trong khoảng hơn 1 năm qua. Pajero cùng với Land Cruiser đã từng là những mẫu xe SUV "khủng" nhất được bán ở Việt Nam, tuy nhiên mẫu xe này đã thuộc thế hệ thứ 4 và từng ra mắt từ 10 năm trước khiến nó khó có thể cạnh tranh được với các dòng xe thế hệ mới. Bản thân Mitsubishi cũng đã gần như "bỏ rơi" dòng xe này khi không cập nhật nó trên toàn Thế giới. Đáng chú ý trong số những mẫu xe nhận ưu đãi, giảm giá của Mitsubishi tại Việt Nam trong tháng 5/2018 này chính là chiếc xe ôtô gia đình cỡ nhỏ tiết kiệm nhiên liệu Mirage MT Eco mới. Xe vừa tiếp tục được giảm giá tới 25 triệu, giúp giá bán của nó hiện chỉ ở mức 345 triệu đồng. Mitsubishi Mirage MT Eco được trang bị khối động cơ MIVEC 1.2 giống như phiên bản cũ. Động cơ cho công suất cực đại 77 mã lực và mô-men xoắn cực đại 96 Nm, đi kèm hộp số tay 5 cấp. Mirage MT Eco phiên bản mới này được xem là "đối thủ" cạnh tranh của Hyundai i20, Suzuki Swift, Ford Fiesta hay Mazda 2 tại thị trường ôtô Việt. Bên cạnh Mitsubishi, Chevrolet Việt Nam cũng đang mạnh tay trong việc giảm giá hàng loạt các mẫu xe. Đáng chú ý trong danh này chính là chiếc SUV Chevrolet Trailblazer mới. Các khách mua xe Trailblazer 2.5L 4x2 MT LT và 2.8L 4x4 AT LTZ trong tháng 5 và 6/2018 được giảm giá tương ứng 50 và 80 triệu đồng xuống 809 triệu đồng và 995 triệu đồng. Riêng phiên bản Chevrolet Trailblazer 2.5L VGT 4x2 AT LT dự kiến ra mắt vào tháng 6/2018 tới đây cũng sẽ được giảm tới 30 triệu đồng, xuống 868 triệu đồng. Đây là những mức giá khá hấp dẫn, cạnh tranh mạnh với Toyota Fortuner khi đối thủ có giá cao hơn và hiện không có hàng. Mẫu xe bán tải hiện đang bán chạy nhất của thương hiệu xe Mỹ tại Việt Nam là Chevrolet Colorado cũng được ưu đãi lên tới 50 triệu đồng trong tháng 5 này (tuỳ từng phiên bản). Đáng chú ý là sự xuất hiện của mẫu Colorado số tự động 1 cầu mới được đưa về từ nguyên chiếc Thái Lan theo lô hàng năm 2018 được ưu đãi thuế nhập khẩu 0%. Theo thông tin từ đại lý, phiên bản Chevrolet Colorado số tự động 1 cầu mới này sẽ có trang bị giống hệt so với phiên bản số sàn 2.5 4×2 MT LT đang bán ra tại thị trường Việt Nam. Sự khác biệt chỉ ở hộp số tự động 6 cấp, thay vì số sàn. Xe có giá niêm yết chính hãng chỉ 651 triệu đồng, chênh giá 27 triệu đồng so với bản MT LT. Đáng chú ý là mẫu xe đô thị hạng A - Chevrolet Spark sẽ hưởng mức giảm giá cao nhất lên tới 40 triệu đồng, trong đó mẫu Sprak Duo nhận mức giảm 30 triệu đồng đẩy giá xe xuống còn 269 triệu và trở thành mẫu xe có giá bán thấp nhất trên thị trường hiện nay. Các phiên bản Spark LS giá 319 triệu, Spark 1.0 MT LT giá 334 triệu đồng, bản 1.0 MT LS giá 319 triệu đồng và bản cao cấp 1.2 MT LT giá 362 triệu đồng. Tại thị trường ôtô Việt Nam, Chevrolet Spark sẽ cạnh tranh với hai đối thủ là Kia Morning và Hyundai Grand i10. Chevrolet Aveo tiếp tục nhận được mức giảm giá bán cao nhất lên tới 60 triệu đồng như trong tháng 4/2018 vừa qua. Hiện giá bán của xe còn 389 triệu đồng (trên bản 1.4MT) và 435 triệu đồng (trên bản 1.4AT). Chevrolet Orlando cũng được hưởng mức giảm giá tới 15 triệu đồng trên bản 1.8L MT đẩy giá bán mới còn 624 triệu đồng và bản 1.8L AT giá đề xuất 699 triệu đồng. Tương tự như tháng trước, giá xe Chevrolet Captiva, Cruze trong tháng 5/2018 vẫn không có nhiều sự biến động lớn. Video: Loạt xe ôtô nhập khẩu hưởng thuế 0% giảm giá.

