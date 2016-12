Điểm mặt siêu xe, xe sang gặp nạn tại Việt Nam

Đứng đầu danh sách siêu xe gặp nạn trong năm 2016 vừa qua là chiếc BMW i8 màu xanh ngọc của thiếu gia 9X Hà thành. Vụ tai nạn xảy ra đầu tiên vào ngày 17/9/2015 khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng bên phải và phải mất tới 4 tháng để hồi phục lại chiếc siêu xe này. Chiếc xe gặp nạn lần 2 vào ngày 5/2/2016. Sau đó nó được phát hiện nằm trong bãi gửi xe tại Hà Nội khiến cộng đồng mạng xót xa. Cái tên thứ 2 là Lamborghini Huracan LP610-4. Đây được xem là vụ tai nạn đầu tiên của siêu xe Lamborghini Huracan tại Việt Nam. Vụ việ xảy ra vào sáng ngày 3/3/2016, trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM. Nguyên nhân được dự đoán là do xe chạy tốc độ cao trên cao tốc và bị mất lái lao vào thanh chắn bên đường. Tiếp đến là cái tên hàng độc Ford Mustang GT phiên bản California Special mui trần màu xanh dương ấn tượng. Vụ tai nạn của chiếc xe cơ bắp Mustang xảy ra vào chiều n gày 13/3/2016. Sau sự cố, chiếc xe mui trần bị hư hỏng đáng kể. Lưới tản nhiệt phía trước rơi dưới mặt đường, cản trước và gầm xe cũng bị hư hỏng khá nặng. Một cái tên siêu xe khác nằm trong danh sách này là chiếc Audi R8 độ. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 22/3/2016 tại tại cầu Hoàng Hoa Thám, quận 1, TP HCM. Nguyên nhân của vụ việc là do bị một người chạy xe máy Honda SH có dấu hiệu say xỉn tông vào đuôi xe. Đặc biệt và là tâm điểm quan tâm của dư luận là vụ cháy gara ôtô xảy ra tại gara Thần Châu tại quận 1, TP HCM khiến khiến hàng chục chiếc xe siêu sang và xe sang đến từ các thương hiệu như Bentley, Range Rover, Porsche, BMW, Mercedes-Benz hay Mini bị thiêu rụi. Ứớc tính, tổng giá trị của dàn xe bị cháy rơi vào khoảng 50 tỷ đồng. Ấn tượng nhất là vụ tai nạn xảy ra trên chiếc Rolls-Royce Phantom. Cụ thể vụ tai nạn xảy ra vào ngày 23/7/2010 tại đường vào sảnh khách sạn Park Hyatt Sài Gòn, Quận 1, TP HCM. Vụ va chạm khiến phần đuôi xe taxi bị bẹp dúm khi bị tác động bởi phần đầu bên phải của Phantom.

