Điểm mặt ôtô ế nhất Việt Nam trong năm 2017

Bán chạy nhất trong số ôtô ế nhất Việt Nam 2017 là Suzuki Ciaz, mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan này chỉ bán được 358 xe trong năm 2017. Với “nhiệm vụ” cạnh tranh với loạt sedan hạng B như Toyota Vios, Honda City, Nissan Sunny, v.v…So với các đối thủ, ngoài ngoại hình có phần cứng cáp, mạnh mẽ hơn, Ciaz có lợi thế là mẫu xe nhập khẩu. Ưu điểm của Suzuki Ciaz là kích thước xe dài hơn các đối thủ đôi chút. Trục cơ sở dài tới 2.650 mm, giúp chiếc sedan của Suzuki có không gian rộng rãi hàng đầu phân khúc. Hàng ghế sau đủ rộng cho 3 người lớn ngồi. Xe được trang bị Động cơ 1.4 sản sinh 92 mã lực và có mô-men xoắn cực đại 130 Nm, hộp số 4 cấp là một nhược điểm so với nhiều đối thủ khác hiện nay đã chuyển sang hộp số vô cấp CVT. Gia nhập phân khúc SUV cỡ nhỏ đô thị muộn hơn rất nhiều so với đối thủ lẫy lừng Ford Ecosport do đó doanh số của Trax cũng là điều dễ hiểu. Không kém cạnh các đối thủ trong cuộc đua về giá, mới đây GM Việt Nam giảm giá mẫu SUV cỡ nhỏ Chevrolet Trax xuống còn 679 triệu đồng. Trong năm 2017 Trax chỉ có 312 xe đến tay khách hàng Việt. Công bằng mà nói, Chevrolet Trax sở hữu kích thước, động cơ và nhiều trang bị vượt trội, do đó giá thành có phần cao hơn đối thủ. Về mặt kích thước, Chevrolet Trax sở hữu các số đo DxRxC tương ứng là 4.257 x 1.776 x 1.678mm, cùng chiều dài cơ sở tới 2.555mm. Với mức giá cao ngất, lên đến gần 4 tỷ đồng người tiêu dùng sẽ có nhiều lựa chọn hợp lý hơn Toyota Land Cruiser tại thời điểm hiện tại. Chiếc xe SUV cỡ lớn Nhật Bản đang dần nằm ngoài cuộc chơi với các đối thủ cùng phân khúc khi chỉ bán ra 202 xe trong vòng 11 tháng của năm 2017. Người tiêu dùng đang có xu hướng chọn những dòng xe nhỏ "chấm" nhưng vẫn đủ dùng hơn là những động cơ V8 4.6 lít "uống xăng như nước" mà dòng xe Land Cruiser lâu nay vẫn mang danh. Chính vì vậy việc tiêu thụ châm tại thị trường ôtô Việt đối với mẫu xe SUV cỡ lớn như Toyota Landcruiser 200 GX 470 cũng là điều dễ hiểu. Được Suzuki đánh giá là đối thủ nặng ký ở phân khúc SUV đô thị, nhưng dường như doanh số cũng như sự thu hút khách hàng của Grand Vitara không nói lên được điều đó. Trong vòng 11 tháng của năm 2017, mặc dù liên tục giảm giá nhưng Suzuki Grand Vitara chỉ bán được 72 xe. Grand Vitara tại Việt Nam trang bị động cơ 2 lít, I4 (4 xi-lanh thẳng hàng), phun nhiên liệu trực tiếp, công suất 138 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 183 Nm ở vòng tua 4.000 vòng/phút. Có những thời điểm trong năm 2017, mẫu xe này được các đại lý xuống giá tới dưới 600 triệu đồng nhưng vẫn "ế chỏng chơ". Là thương hiệu ôtô nhận danh hiệu có nhiều xe bán chạy nhất thị trường Việt trong năm 2017 vừa qua, nhưng lại chứng kiến tân binh Toyota Alphard mang danh "chuyên cơ mặt đất" nằm trong danh sách đội sổ thị trường Việt với doanh số 1 xe trong vòng 11 tháng vừa qua. Alphard đáp ứng hoàn hảo mong muốn sở hữu một chiếc xe sang đẳng cấp nhưng không kém phần thoải mái. Nó mang đến cho khách hàng thương hiệu Toyota nổi tiếng về chất lượng, độ bền và độ tin cậy (QDR), Alphard là một chiếc xe đa dụng MPV cỡ lớn hạng sang với ngoại thất hiện đại mạnh mẽ, nội thất tiện nghi lịch lãm, khả năng vận hành xuất sắc và sự an toàn cao. Xe hiện có giá bán khoảng 3,5 tỷ đồng. Video: 10 mẫu xe ôtô bán ế nhất tại Việt Nam năm 2016.

