Điểm mặt môtô PKL Honda chính hãng bán tại VN

Ngay trong tháng 4/2018 này, Honda Việt Nam rất có thể sẽ chính thức giới thiệu những mẫu xe môtô phân khối lớn Honda tại thị trường Việt Nam. Đây được xem là tin vui cho các tín đồ đam mê môtô thể thao bởi với loạt xe PKL chính hãng được bán ra, mức giá của dòng xe này cũng sẽ cạnh tranh hơn nhiều so với trước. Mẫu xe môtô thể thao Honda CBR650F thuộc dòng Sport-Touring tầm trung rất có thể sẽ được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mới đây, những hình ảnh chạy thử của mẫu xe này đã được xuất hiện trên mạng xã hội. Trước đây nó cũng từng được xuất hiện tại một số sự kiện của Honda Việt Nam nhưng chỉ ở dạng trưng bày. Honda CBR650F được trang bị khối động cơ 4 xi lanh inline DOHC, 16 van, có khả năng sản sinh công suất 85,8 mã lực mô-men xoắn cực đại 63 Nm, đi kèm hộp số 6 cấp. Tại thị trường Ấn Độ, mẫu xe này sở hữu mức giá khoảng 172 triệu đồng. Honda NC750 sở hữu động cơ 4 thì, SOHC, xi-lanh đôi, dung tích 745cc, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử và hộp số 6 cấp. Khối động cơ có thể sản sinh công suất 54,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 68 Nm. Tại Việt Nam, phiên bản Honda NC750 thường hiện có giá bán khoảng 550 triệu đồng từ các đại lý không chính hãng. Là chiếc môtô PKL dành cho những chuyến đi dài, Honda NC750X được xem là một biến thể của NC750, kết hợp của dòng touring và sport. NC750X được trang bị động cơ 745 cc với công suất 55 mã lực và mô-men xoắn cực đại 68 Nm đi kèm hộp số 6 cấp. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 28,9 km/l. Phiên bản NC750X từng được nhập về Việt Nam thông qua các đại lý nhập khẩu tư nhân với mức giá hơn 500 triệu đồng, đã được trang bị "full option" với hệ thống chống bó cứng phanh ABS cùng nhiều trang bị phụ kiện đi kèm... Dự kiến khi được phân phối chính hãng, NC750X mới sẽ có giá "mềm" hơn. Honda Africa Twin thuộc dòng xe Adventure sở hữu động cơ 2 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 998 cc, kết hợp với hộp số 6 cấp. Động cơ tạo ra công suất tối đa 95 mã lực tại vòng tua máy 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 98 Nm tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút. Trang bị đáng chú ý nhất trên Honda Africa Twin là công nghệ DCT ly hợp kép, sang số bằng nút bấm hoặc tự động sang số. Tại một số đại lý tư nhân tại Việt Nam, mẫu xe này sở hữu mức giá lên đến 700 triệu đồng. Giới chơi xe kỳ vọng khi được phân phối chính hãng, Africa Twin sẽ có mức giá phù hợp dành cho các tín đồ đam mê dòng Adventure. Được mệnh danh là “Phi thuyền mặt đất”, tại thị trường Mỹ, Honda NM4 sử dụng động cơ có dung tích 670 phân khối, trong khi phiên bản ở châu Âu có dung tích 750 phân khối. Phiên bản ở Việt Nam có thể sẽ được Honda tại Việt Nam giới thiệu chi tiết vào ngày 26/04/2018 tới đây. Trên thị trường hiện nay, Honda NM4 chủ yếu được cửa hàng nhập khẩu môtô Pkl tại Việt Nam đưa về theo đặt hàng trước do mẫu xe này khá kén người chơi. Được biết khi về đến Việt Nam xe được các đại lý tư nhân "thét giá" lên khoảng 24.000 USD (khoảng hơn 500 triệu đồng). Honda Rebel 300 đã chính thức có giá bán tại thị thường Việt Nam, giá xe chính hãng đã được niêm yết ở mức 125 triệu đồng với 3 phiên bản màu bao gồm: Đen đỏ – Bạc Đen – Đen. Honda Rebel 300 bắt đầu được bán tới tay khách hàng Việt Nam từ ngày 27/3/2018 thông qua các đại lý Head do Honda ủy nhiệm trên toàn quốc. Mẫu xe môtô thể thao Honda CBR250RR phiên bản mới cũng vừa cập cảng cùng lô hàng với các dòng xe trên, nhưng theo một số nguồn tin không chính thức - mà rất có thể nó sẽ không được phân phối chính hãng mà chỉ ở dạng thăm dò thị trường trong thời gian tới. Honda CBR250RR sở hữu động cơ 2 xi-lanh thẳng hàng 249,7 cc DOHC 8 van hoàn toàn mới, làm mát bằng chất lỏng kèm quạt gió. Động cơ này khá tương đồng với các đối thủ đồng hạng nhưng lại là một bước "cải lùi" so với CBR250RR thế hệ đầu tiên khi đã bị "cắt" đi 2 xi-lanh. Video: Honda Việt Nam sắp ra mắt loạt xe phân khối lớn.

Ngay trong tháng 4/2018 này, Honda Việt Nam rất có thể sẽ chính thức giới thiệu những mẫu xe môtô phân khối lớn Honda tại thị trường Việt Nam. Đây được xem là tin vui cho các tín đồ đam mê môtô thể thao bởi với loạt xe PKL chính hãng được bán ra, mức giá của dòng xe này cũng sẽ cạnh tranh hơn nhiều so với trước. Mẫu xe môtô thể thao Honda CBR650F thuộc dòng Sport-Touring tầm trung rất có thể sẽ được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mới đây, những hình ảnh chạy thử của mẫu xe này đã được xuất hiện trên mạng xã hội. Trước đây nó cũng từng được xuất hiện tại một số sự kiện của Honda Việt Nam nhưng chỉ ở dạng trưng bày. Honda CBR650F được trang bị khối động cơ 4 xi lanh inline DOHC, 16 van, có khả năng sản sinh công suất 85,8 mã lực mô-men xoắn cực đại 63 Nm, đi kèm hộp số 6 cấp. Tại thị trường Ấn Độ, mẫu xe này sở hữu mức giá khoảng 172 triệu đồng. Honda NC750 sở hữu động cơ 4 thì, SOHC, xi-lanh đôi, dung tích 745cc, kết hợp hệ thống phun xăng điện tử và hộp số 6 cấp. Khối động cơ có thể sản sinh công suất 54,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 68 Nm. Tại Việt Nam, phiên bản Honda NC750 thường hiện có giá bán khoảng 550 triệu đồng từ các đại lý không chính hãng. Là chiếc môtô PKL dành cho những chuyến đi dài, Honda NC750X được xem là một biến thể của NC750, kết hợp của dòng touring và sport. NC750X được trang bị động cơ 745 cc với công suất 55 mã lực và mô-men xoắn cực đại 68 Nm đi kèm hộp số 6 cấp. Theo công bố của nhà sản xuất, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 28,9 km/l. Phiên bản NC750X từng được nhập về Việt Nam thông qua các đại lý nhập khẩu tư nhân với mức giá hơn 500 triệu đồng, đã được trang bị "full option" với hệ thống chống bó cứng phanh ABS cùng nhiều trang bị phụ kiện đi kèm... Dự kiến khi được phân phối chính hãng, NC750X mới sẽ có giá "mềm" hơn. Honda Africa Twin thuộc dòng xe Adventure sở hữu động cơ 2 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 998 cc, kết hợp với hộp số 6 cấp. Động cơ tạo ra công suất tối đa 95 mã lực tại vòng tua máy 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 98 Nm tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút. Trang bị đáng chú ý nhất trên Honda Africa Twin là công nghệ DCT ly hợp kép, sang số bằng nút bấm hoặc tự động sang số. Tại một số đại lý tư nhân tại Việt Nam, mẫu xe này sở hữu mức giá lên đến 700 triệu đồng. Giới chơi xe kỳ vọng khi được phân phối chính hãng, Africa Twin sẽ có mức giá phù hợp dành cho các tín đồ đam mê dòng Adventure. Được mệnh danh là “Phi thuyền mặt đất”, tại thị trường Mỹ, Honda NM4 sử dụng động cơ có dung tích 670 phân khối, trong khi phiên bản ở châu Âu có dung tích 750 phân khối. Phiên bản ở Việt Nam có thể sẽ được Honda tại Việt Nam giới thiệu chi tiết vào ngày 26/04/2018 tới đây. Trên thị trường hiện nay, Honda NM4 chủ yếu được cửa hàng nhập khẩu môtô Pkl tại Việt Nam đưa về theo đặt hàng trước do mẫu xe này khá kén người chơi. Được biết khi về đến Việt Nam xe được các đại lý tư nhân "thét giá" lên khoảng 24.000 USD (khoảng hơn 500 triệu đồng). Honda Rebel 300 đã chính thức có giá bán tại thị thường Việt Nam, giá xe chính hãng đã được niêm yết ở mức 125 triệu đồng với 3 phiên bản màu bao gồm: Đen đỏ – Bạc Đen – Đen. Honda Rebel 300 bắt đầu được bán tới tay khách hàng Việt Nam từ ngày 27/3/2018 thông qua các đại lý Head do Honda ủy nhiệm trên toàn quốc. Mẫu xe môtô thể thao Honda CBR250RR phiên bản mới cũng vừa cập cảng cùng lô hàng với các dòng xe trên, nhưng theo một số nguồn tin không chính thức - mà rất có thể nó sẽ không được phân phối chính hãng mà chỉ ở dạng thăm dò thị trường trong thời gian tới. Honda CBR250RR sở hữu động cơ 2 xi-lanh thẳng hàng 249,7 cc DOHC 8 van hoàn toàn mới, làm mát bằng chất lỏng kèm quạt gió. Động cơ này khá tương đồng với các đối thủ đồng hạng nhưng lại là một bước "cải lùi" so với CBR250RR thế hệ đầu tiên khi đã bị "cắt" đi 2 xi-lanh. Video: Honda Việt Nam sắp ra mắt loạt xe phân khối lớn.