Điểm mặt loạt xe ôtô mới sẽ về Việt Nam năm 2017

Mở đầu danh sách những mẫu xe ôtô về Việt Nam năm 2017 là chiếc SUV Toyota Fortuner thế hệ mới. Sau Hilux vào năm 2015 và Innova năm 2016, Fortuner sẽ là mẫu xe Fortuner sẽ là mẫu xe cuối cùng trong loạt xe sử dụng nền tảng IMV thế hệ mới của Toyota được ra mắt tại Việt Nam. Được thiết kế lại hoàn toàn so với thế hệ cũ, Fortuner mới được Toyota áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Keen Look", đem tới vẻ đẹp vừa "lạnh lùng", vừa khỏe khoắn và cao cấp cho chiếc xe, kèm theo những trang bị tiện nghi cao cấp hơn hẳn thế hệ cũ. Chi tiết các phiên bản động cơ cùng giá bán của xe sẽ được Toyota công bố tại lễ ra mắt vào ngày 5/1/2017 tới ở Sài Gòn. Từng được dự đoán sẽ lần đầu tiên về Việt Nam vào năm 2016 tại triển lãm ôtô Việt Nam, tuy nhiên đối thủ của Fortuner là Chevrolet Trailblazer cuối cùng đã "lỡ hẹn" do gặp vấn đề ở khâu tạm nhập tái xuất. Về cơ bản, Trailblazer là phiên bản Chevrolet của chiếc Isuzu D-Max ra mắt tại Việt Nam hồi tháng 7/2016, nhưng có thiết kế phần đầu và đuôi khác biệt. Tại thị trường rất gần với Việt Nam là Thái Lan, Trailblazer được trang bị duy nhất một loại động cơ 2.5l Duramax turbodiesel cho tất cả các phiên bản, với công suất tối đa chỉ 180 mã lực nhưng lại có mô-men xoắn cực đại lên tới 440 Nm ở vòng tua chỉ từ 2000 rpm. Theo dự kiến, mẫu xe này sẽ được bán ra trong tháng 1/2017 với giá bán chưa được công bố. Tại triển lãm ôtô Việt Nam, Mitsubishi Việt Nam đã chính thức ra mắt Pajero Sport thế hệ mới, được hãng gọi là Pajero Sport Premium. Dựa trên nền tảng chassis của mẫu bán tải Triton, Pajero Sport hướng tới các đối thủ cũng được xây dựng trên khung sàn bán tải như Toyota Fortuner, Ford Everest, Isuzu MU-X hay Chevrolet Trailblazer. Là một mẫu xe toàn cầu của Mitsubishi, Pajero Sport được hãng phân phối tới hơn 90 quốc gia trên Thế giới. Tại thị trường ôtô Việt Nam, Pajero Sport Premium sẽ bao gồm 3 phiên bản với 2 loại động cơ và có mức giá dự kiến từ 1,4 tỷ VNĐ đến 1,55 tỷ đồng. Bắt đầu từ tháng 2/2017, khách hàng sẽ bắt đầu được giao xe. Dựa trên cơ sở khung sàn của dòng Mazda 2, Mazda CX-3 là mẫu crossover cỡ nhỏ thuộc phân khúc B hoàn toàn mới, xuất hiện lần đầu cách đây 2 năm và bắt đầu được bán ra tại nhiều nước trên Thế giới vào năm ngoái. Trong dòng sản phẩm của crossover hiện tại của Mazda, CX-3 đang là mẫu xe có giá rẻ nhất, xếp dưới lần lượt CX-5 và CX-9. Cũng tại triển lãm VMS 2016, THACO đã trưng bày một chiếc CX-3 với động cơ xăng 2.0l 4 xi-lanh thẳng hàng nạp khí tự nhiên SKYACTIV-G 156 mã lực/214 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Nhiều khả năng phiên bản chính thức được bán tại Việt Nam từ tháng 1/2017 với giá bán chưa công bố sẽ được trang bị hệ động lực này. Kế thừa di sản Mỹ với lịch sử hơn 25 năm ra đời và phát triển, Explorer hiện đang là chiếc SUV bán chạy nhất Bắc Mỹ với hơn 7 triệu xe đã được giao tới tay khách hàng. Được ra mắt tại triển lãm VMS 2016, mẫu xe này sẽ được bán ra trong tháng 1 với giá 2,18 tỷ đồng, cạnh tranh trong phân khúc SUV cao cấp ở nước ta. Ford Explorer sử dụng động cơ EcoBoost 2.3L cho công suất 280 mã lực và đạt mô men xoắn cực đại 420Nm.Đây là động cơ nhỏ gọn nhưng đảm bảo hiệu suất tương đương các động cơ cỡ lớn khác với mức tiêu hao nhiên liệu giảm 20%. Cùng với đó là hộp số tự động 6 cấp Select Shift cùng các công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến. Là sản phẩm ôtô đầu tiên được Honda Việt Nam giới thiệu vào tháng 8/2006, tính đến hết tháng 8/2016, đã có hơn 20.000 xe Civic được giao đến tay khách hàng Việt Nam. Sau 10 năm, Honda Civic 2017 thế hệ thứ 10 đã được "lột xác" hoàn toàn từ trong ra ngoài, hứa hẹn sẽ tạo ra một "cuộc cách mạng" trong phân khúc sedan hạng C ở nước ta. Không giống như thế hệ hiện nay, Honda Civic 2017 sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc theo dạng CBU từ Thái Lan và bán ra vào tháng 1 này. Giá bán của chiếc xe chưa được Honda Việt Nam công bố tuy nhiên theo một số dự đoán và nguồn tin nội bộ từ hãng, chiếc xe sẽ có giá dưới 1 tỷ đồng. Tại triển lãm VIMS 2016, phiên bản Nissan Teana 2017 mới nhất đã được Nissan Việt Nam chính thức ra mắt thị trường Việt. Chiếc xe sẽ cạnh tranh trong phân khúc sedan cỡ trung hạng D đang rất sôi động tại Việt Nam với Toyota Camry, Honda Accord, Mazda 6 và mới đây nhất là Renault Talisman. Còn được biết tới với tên gọi Altima tại Mỹ, Nissan Teana 2017 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của thế hệ Teana thứ 3 (thế hệ thứ 5 với Altima), vốn đã ra mắt từ năm 2012. Hiện tại, Teana 2017 đang được Nissan Việt Nam đưa ra giá niêm yết là 1,49 tỷ đồng. Tuy nhiên phải tới giữa hoặc cuối năm 2017, mẫu xe này mới được bắt đầu phân phối số lượng lớn tại Việt Nam, nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ hoặc Thái Lan.

