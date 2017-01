“Đấu” Yamaha R1, Suzuki GSX-R1000 chốt giá 329 triệu

Sau khi xuất hiện dạng xe ý tưởng tại triển lãm EICMA 2015, thế hệ siêu môtô Suzuki GSX-R1000 2017 mới nhất đã được chính thức ra mắt tại triển lãm Intermot 2016. Theo Suzuki, GSX-R1000 thế hệ mới là chiếc superbike nhẹ nhất, mạnh nhất mà hãng từng sản xuất và hoàn toàn khác biệt so với phiên bản hiện tại. Để làm được điều này, hãng đã thiết kế GSX-R1000 thế hệ thứ 6 với hướng suy nghĩ "đơn giản hóa" để khiến mọi chi tiết của xe trở nên đơn giản hơn về mặt cơ khí để có độ bền cao hơn, đồng thời tích hợp các công nghệ hỗ trợ người lái hiện đại. Về kiểu dáng, GSX-R1000 thế hệ mới không khác gì phiên bản ý tưởng cách đây gần 1 năm. Vẫn giữ lại những nét thiết kế đặc trưng của dòng GSX nhưng trên thế hệ mới, Gixxer 1000 đã sở hữu những chi tiết hiện đại hơn, chẳng hạn như đèn xi-nhan dạng LED hoàn toàn mới cùng với 2 dải đèn LED định vị nằm cạnh đèn pha. Hệ thống giảm xóc của xe được cung cấp bởi Showa, với phuộc trước và sau "tự cân bằng". Suzuki cũng đã trang bị cho chiếc xe bộ khung mới với trọng lượng nhẹ hơn khoảng 10%, cùng với cặp mâm 6 cánh đơn siêu nhẹ với lốp trước/sau bản 120/70 và 190/55 của Bridgestone để khiến chiếc xe đem tới cảm giác cầm lái thú vị và an toàn hơn. Thân xe được thiết kế mềm mại và thuôn về phía sau, đem tới khả năng khí động học cao hơn. Để có thể đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 và tiếng ồn cho chiếc xe, Suzuki đã buộc phải trang bị cho GSX-R1000 hệ thống xả nặng nề với cây pô lớn. Các hệ thống điện tử hiện đại là thứ mà thế hệ GSX-R1000 hiện tại còn thiếu, chính vì vậy Suzuki đã bổ sung cho chiếc xe mới hệ thống điều khiển lực kéo 10 chế độ, hệ thống hỗ trợ xuất phát Launch Control, tay ga điện tử, chuyển số nhanh, 3 chế độ lái... Động cơ của xe chắc chắn sẽ có dung tích 999 cc, với hệ thống van biến thiên VVT do chính hãng thiết kế. Được lấy từ chiếc xe đua MotoGP GSX-RR, hệ thống này sử dụng những vòng bi kích hoạt bằng lực ly tâm để điều khiển biến thiên các xú-páp động cơ ở trên 10.000 vòng/phút, giúp chiếc xe có "ga cuối" mạnh hơn 10 mã lực. Bên cạnh hệ thống điều khiển van biến thiên, GSX-R1000 còn có một hệ thống mới mà Suzuki gọi là "Broad Power System" với khả năng đem tới sức mạnh cao hơn ở toàn bộ dải vòng tua, khiến động cơ xe mạnh mẽ ở cả ga đầu lẫn ga cuối. Theo Suzuki, công suất tối đa của GSX-R1000 mới là 199,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 117 Nm. Không chỉ mạnh mẽ hơn, động cơ của GSX-R1000 mới còn ngắn hơn thế hệ cũ 22,2 mm, hẹp hơn 6,6 mm và nhẹ hơn. Tại Mỹ, GSX-R1000 thế hệ mới có giá khởi điểm từ 14.600 USD cho bản không ABS (tương đương 329,44 triệu đồng), 15.000 USD cho bản có ABS (338 triệu) và 17.000 USD cho bản GSX-R1000R cao cấp nhất (383 triệu). Xe được bán với 4 màu đen-đỏ, đen-xanh, đỏ và xanh tem đấu phong cách MotoGP.

Sau khi xuất hiện dạng xe ý tưởng tại triển lãm EICMA 2015, thế hệ siêu môtô Suzuki GSX-R1000 2017 mới nhất đã được chính thức ra mắt tại triển lãm Intermot 2016. Theo Suzuki, GSX-R1000 thế hệ mới là chiếc superbike nhẹ nhất, mạnh nhất mà hãng từng sản xuất và hoàn toàn khác biệt so với phiên bản hiện tại. Để làm được điều này, hãng đã thiết kế GSX-R1000 thế hệ thứ 6 với hướng suy nghĩ "đơn giản hóa" để khiến mọi chi tiết của xe trở nên đơn giản hơn về mặt cơ khí để có độ bền cao hơn, đồng thời tích hợp các công nghệ hỗ trợ người lái hiện đại. Về kiểu dáng, GSX-R1000 thế hệ mới không khác gì phiên bản ý tưởng cách đây gần 1 năm. Vẫn giữ lại những nét thiết kế đặc trưng của dòng GSX nhưng trên thế hệ mới, Gixxer 1000 đã sở hữu những chi tiết hiện đại hơn, chẳng hạn như đèn xi-nhan dạng LED hoàn toàn mới cùng với 2 dải đèn LED định vị nằm cạnh đèn pha. Hệ thống giảm xóc của xe được cung cấp bởi Showa, với phuộc trước và sau "tự cân bằng". Suzuki cũng đã trang bị cho chiếc xe bộ khung mới với trọng lượng nhẹ hơn khoảng 10%, cùng với cặp mâm 6 cánh đơn siêu nhẹ với lốp trước/sau bản 120/70 và 190/55 của Bridgestone để khiến chiếc xe đem tới cảm giác cầm lái thú vị và an toàn hơn. Thân xe được thiết kế mềm mại và thuôn về phía sau, đem tới khả năng khí động học cao hơn. Để có thể đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 và tiếng ồn cho chiếc xe, Suzuki đã buộc phải trang bị cho GSX-R1000 hệ thống xả nặng nề với cây pô lớn. Các hệ thống điện tử hiện đại là thứ mà thế hệ GSX-R1000 hiện tại còn thiếu, chính vì vậy Suzuki đã bổ sung cho chiếc xe mới hệ thống điều khiển lực kéo 10 chế độ, hệ thống hỗ trợ xuất phát Launch Control, tay ga điện tử, chuyển số nhanh, 3 chế độ lái... Động cơ của xe chắc chắn sẽ có dung tích 999 cc, với hệ thống van biến thiên VVT do chính hãng thiết kế. Được lấy từ chiếc xe đua MotoGP GSX-RR, hệ thống này sử dụng những vòng bi kích hoạt bằng lực ly tâm để điều khiển biến thiên các xú-páp động cơ ở trên 10.000 vòng/phút, giúp chiếc xe có "ga cuối" mạnh hơn 10 mã lực. Bên cạnh hệ thống điều khiển van biến thiên, GSX-R1000 còn có một hệ thống mới mà Suzuki gọi là "Broad Power System" với khả năng đem tới sức mạnh cao hơn ở toàn bộ dải vòng tua, khiến động cơ xe mạnh mẽ ở cả ga đầu lẫn ga cuối. Theo Suzuki, công suất tối đa của GSX-R1000 mới là 199,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 117 Nm. Không chỉ mạnh mẽ hơn, động cơ của GSX-R1000 mới còn ngắn hơn thế hệ cũ 22,2 mm, hẹp hơn 6,6 mm và nhẹ hơn. Tại Mỹ, GSX-R1000 thế hệ mới có giá khởi điểm từ 14.600 USD cho bản không ABS (tương đương 329,44 triệu đồng), 15.000 USD cho bản có ABS (338 triệu) và 17.000 USD cho bản GSX-R1000R cao cấp nhất (383 triệu). Xe được bán với 4 màu đen-đỏ, đen-xanh, đỏ và xanh tem đấu phong cách MotoGP.