"Đập thùng" xe Yamaha Exciter nhập khẩu 50 triệu tại Sài Gòn

Yamaha MX KING 150 (hay Yamaha Exciter 150 tại Việt Nam) nhập khẩu về Sài Gòn với 5 phiên bản màu: Vàng Xám, Đỏ Đen, Đen và 2 phiên bản màu đặc biệt mâm vàng gồm: MoviStar Đỏ Đen, MoviStar Đồng Đen. MX King 150 là tên gọi của Exciter 150 tại thị trường Indonesia, tại Malaysia xe được mang tên Yamaha Y15ZR. Dù tại thị trường nào thì tất cả các mẫu xe côn tay underbone cỡ nhỏ nhà Yamaha này đều mang chung thiết kế thể thao, đi kèm màu sắc và bộ tem đấu. Tuy nhiên, so với Exciter 150 đang bán tại thị trường Việt Nam, Jupiter MX King 150 có một số điểm thay đổi nhỏ dễ dàng phân biệt. Cụ thể ở những thay đổi bao gồm; phần đầu xe được trang bị giá lắp biển số ở vị trí mặt nạ. Bên cạnh đó, mẫu xe côn tay 150 phân khối này cũng được trang bị cần đạp khởi động, trong khi Exciter 150 tại Việt Nam loại bỏ bộ phận này. Điểm khác biệt nữa của Yamaha MX King 150 chính là tùy chọn màu sắc so với Exciter 150. Phần đầu của chiếc xe thiết kế hiện đại với dải đèn LED chạy ban ngày. Trong khi đó, cụm đèn hậu thiết kế nhỏ gọn, theo phong cách của mẫu sportbike YZF-R25. Cụm đồng hồ hiển thị hiện đại, kết hợp dạng analog và điện tử, thân thiện với người dùng trẻ tuổi. Mẫu xe côn tay underbone mới của Yamaha vẫn sở hữu kích thước dài 1.970 mm, rộng 670 mm và cao 1.080 mm, độ cao từ yên xe 780 mm và trọng lượng 115 kg. Đáng tiếc, trên phiên bản mới này vẫn chưa được trang bị hệ thống khó thông minh mới của hãng xe máy Yamaha. Xe sở hữu bộ mâm 5 chấu kép, kích thước bánh trước là 70/90-17M/C 38P, bánh sau là 120/70-17M/C 58P, Yamaha trang bị cho Exciter bộ lốp không săm. Hệ thống phanh trước và sau đều là loại đĩa thủy lực, giảm sóc trước dạng ống lồng, trong khi giảm sóc sau là lò xo trục đơn. Ngoài mầu sơn xe và tem khác biệt, hệ thống ống xả của xe cũng không thay đôi o với phiên bản đang bán ra tại thị trường Việt Nam. Vành xe được trang trí thêm dải tem màu phản quang khá bắt mắt. Yamaha MX King 150 phiên bản 2018 nhập khẩu từ Indonesia về Việt Nam được trang bị động cơ 4 thì, xi-lanh đơn, 150 phân khối, công suất 15,4 mã lực tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút, hệ truyền động côn tay, làm mát bằng dung dịch. Theo đại lý phân phối tư nhân tại Sài Gòn cho biết, mẫu xe này được trang bị khối động cơ 150 phân khối, SOHC cho ra công suất 15,4 mã lực, dùng công nghệ mới được cải tiến từ dòng New V-ixion hay còn gọi là Fz150i với Trục lệch tâm (1 phần của công nghệ Blue Core). Tham khảo tại một số cửa hàng nhập khẩu tư nhân không chính hãng tại Việt Nam cho biết, giá bán Yamaha MX King phiên bản 2018 nhập khẩu này sẽ khoảng hơn 50 triệu đồng. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe côn tay Yamaha Exciter màu mới từng ra mắt vào cuối năm 2017 hiện có giá 45,6 triệu đồng. Như vậy, mẫu xe MX King có giá đắt hơn phiên bản lắp ráp tại Việt Nam vài triệu đồng. Video: Chi tiết xe máy Yamaha Jupiter MX King 150 mới.

Yamaha MX KING 150 (hay Yamaha Exciter 150 tại Việt Nam) nhập khẩu về Sài Gòn với 5 phiên bản màu: Vàng Xám, Đỏ Đen, Đen và 2 phiên bản màu đặc biệt mâm vàng gồm: MoviStar Đỏ Đen, MoviStar Đồng Đen. MX King 150 là tên gọi của Exciter 150 tại thị trường Indonesia, tại Malaysia xe được mang tên Yamaha Y15ZR. Dù tại thị trường nào thì tất cả các mẫu xe côn tay underbone cỡ nhỏ nhà Yamaha này đều mang chung thiết kế thể thao, đi kèm màu sắc và bộ tem đấu. Tuy nhiên, so với Exciter 150 đang bán tại thị trường Việt Nam, Jupiter MX King 150 có một số điểm thay đổi nhỏ dễ dàng phân biệt. Cụ thể ở những thay đổi bao gồm; phần đầu xe được trang bị giá lắp biển số ở vị trí mặt nạ. Bên cạnh đó, mẫu xe côn tay 150 phân khối này cũng được trang bị cần đạp khởi động, trong khi Exciter 150 tại Việt Nam loại bỏ bộ phận này. Điểm khác biệt nữa của Yamaha MX King 150 chính là tùy chọn màu sắc so với Exciter 150. Phần đầu của chiếc xe thiết kế hiện đại với dải đèn LED chạy ban ngày. Trong khi đó, cụm đèn hậu thiết kế nhỏ gọn, theo phong cách của mẫu sportbike YZF-R25. Cụm đồng hồ hiển thị hiện đại, kết hợp dạng analog và điện tử, thân thiện với người dùng trẻ tuổi. Mẫu xe côn tay underbone mới của Yamaha vẫn sở hữu kích thước dài 1.970 mm, rộng 670 mm và cao 1.080 mm, độ cao từ yên xe 780 mm và trọng lượng 115 kg. Đáng tiếc, trên phiên bản mới này vẫn chưa được trang bị hệ thống khó thông minh mới của hãng xe máy Yamaha . Xe sở hữu bộ mâm 5 chấu kép, kích thước bánh trước là 70/90-17M/C 38P, bánh sau là 120/70-17M/C 58P, Yamaha trang bị cho Exciter bộ lốp không săm. Hệ thống phanh trước và sau đều là loại đĩa thủy lực, giảm sóc trước dạng ống lồng, trong khi giảm sóc sau là lò xo trục đơn. Ngoài mầu sơn xe và tem khác biệt, hệ thống ống xả của xe cũng không thay đôi o với phiên bản đang bán ra tại thị trường Việt Nam. Vành xe được trang trí thêm dải tem màu phản quang khá bắt mắt. Yamaha MX King 150 phiên bản 2018 nhập khẩu từ Indonesia về Việt Nam được trang bị động cơ 4 thì, xi-lanh đơn, 150 phân khối, công suất 15,4 mã lực tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút, hệ truyền động côn tay, làm mát bằng dung dịch. Theo đại lý phân phối tư nhân tại Sài Gòn cho biết, mẫu xe này được trang bị khối động cơ 150 phân khối, SOHC cho ra công suất 15,4 mã lực, dùng công nghệ mới được cải tiến từ dòng New V-ixion hay còn gọi là Fz150i với Trục lệch tâm (1 phần của công nghệ Blue Core). Tham khảo tại một số cửa hàng nhập khẩu tư nhân không chính hãng tại Việt Nam cho biết, giá bán Yamaha MX King phiên bản 2018 nhập khẩu này sẽ khoảng hơn 50 triệu đồng. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe côn tay Yamaha Exciter màu mới từng ra mắt vào cuối năm 2017 hiện có giá 45,6 triệu đồng. Như vậy, mẫu xe MX King có giá đắt hơn phiên bản lắp ráp tại Việt Nam vài triệu đồng. Video: Chi tiết xe máy Yamaha Jupiter MX King 150 mới.