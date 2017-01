"Đập thùng" siêu xe huyền thoại Ferrari Enzo giá 88,2 tỷ

Nếu có một cuộc bình chọn mẫu xe có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất được Ferrari tạo ra từ đầu Thế kỷ 21 tới nay, chắc chắn siêu xe Ferrari Enzo sẽ chiếm một vị trí rất cao. Enzo được coi là một trong những siêu xe Ferrari "thuần chất" cuối cùng, trước khi sự ảnh hưởng của kỷ nguyên công nghệ đã khiến những chiếc xe được trang bị "hằng hà sa số" các hệ thống khác nhau, "lấn át" cảm giác lái thực sự. Ferrari Enzo được ra mắt đầu tiên từ năm 2002 tại triển lãm Paris. Mang tên gọi của người sáng lập ra hãng xe là Enzo Ferrari, chiếc xe đã được chế tạo để kỷ niệm chức vô địch đầu tiên của Ferrari tại giải đua Công thức 1 trong thiên niên kỷ mới. Được "chấp bút" bởi Ken Okuyama - nhà thiết kế từng đứng đầu hãng thiết kế Pininfarina, Enzo nổi bật bởi kiểu dáng góc cạnh hơn những mẫu siêu xe cùng thời của Ferrari. Tuy nhiên khi ra mắt, chiếc xe cũng đã từng nhận được nhiều ý kiến trái chiều bởi sự sai lệch về tỷ lệ của mình (phần mũi xe quá dài trong khi đuôi ngắn). Mặc dù vậy, sau khi Enzo ngừng sản xuất, vẻ đẹp của mẫu siêu xe thượng hạng này ngày càng được nhiều người công nhận. Nó thậm chí còn được nhiều nhà sưu tập Ferrari mệnh danh là "rượu vang" của thế giới siêu xe khi có giá trị và vẻ đẹp tăng dần lên theo năm tháng. Ở bên trong nội thất, Enzo Ferrari có thiết kế đơn giản, hướng tới trải nghiệm lái thay vì độ tiện nghi. Chính vì vậy, chiếc xe chỉ được trang bị đầu CD đơn thuần cùng dàn âm thanh Alpine. Toàn bộ nội thất của xe đã được bọc trong da cao cấp và vải alcantara. Nằm ở trước mũi xe là khoang hành lý của Enzo, do động cơ xe đặt ở sau khoang lái. Tuy nhiên cũng giống như nhiều siêu xe khác, khoang hành lý này chỉ đủ chỗ để khoảng 2 chiếc túi du lịch lớn, kèm bộ đồ nghề sửa chửa khẩn cấp theo xe. Enzo Ferrari được trang bị khối động cơ V12 6.0l nạp khí tự nhiên, với công suất tối đa 651 mã lực và mô-men xoắn cực đại 657 Nm. Với động cơ này, siêu xe mang tên nhà sáng lập Ferrari có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong chỉ 3,1 giây và đạt tốc độ tối đa 355 km/h. Khi mới ra mắt, siêu xe Enzo Ferrari được bán với giá niêm yết 660.000 USD nhưng hiện nay, mẫu siêu xe này luôn có giá bán trao tay lên tới con số ít nhất phải ở mức 2 triệu USD do có số lượng sản xuất chỉ 400 chiếc. Trước đây, tay boxer nổi tiếng Floyd Mayweather cũng đã bán chiếc Enzo của anh với giá lên tới 3,3 triệu USD. Tuy nhiên, chiếc Enzo xuất hiện trong bài viết này được "treo giá" lên tới 3,9 triệu USD (tương đương 88,2 tỷ đồng), dù đã rời nhà máy của hãng siêu xe Ferrari từ tháng 10/2013. Lý do khiến nó có giá đắt như vậy là do tới thời điểm hiện tại, chiếc xe vẫn còn trong tình trạng mới gần như 100% và mới chỉ đi được 227 km.

