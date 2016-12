“Đập thùng” siêu xe Ferrari 488 Spider đầu tiên tại VN

Trong ngày 20/12/2016, giới chơi siêu xe ở Việt Nam lại vừa đón chào thêm một "siêu phẩm" mui trần vừa về nước là Ferrari 488 Spider. Như vậy, sau khi những chiếc 488 GTB mui cứng đã về Việt Nam khá nhiều từ tháng 2 tới nay, phiên bản mui trần 488 Spider đã lần đầu tiên xuất hiện tại nước ta. Chiếc 488 Spider đầu tiên tại Việt Nam có màu xanh dương Blu Corsa - màu được coi là "đặc trưng" của dòng xe này. Khi ra mắt, chiếc xe cũng đã được Ferrari sơn màu Blu Corsa thay vì màu đỏ Rosso Corsa truyền thống. Nhiều khả năng trong một thời gian dài nữa, nó sẽ vẫn là chiếc 488 mui trần duy nhất tại Việt Nam khi nhìn chung, các "đại gia" Việt ít ưa chuộng xe mui trần hơn mui kín do điều kiện khí hậu và đường sá. Ferrari 488 Spider là phiên bản mui trần của thế hệ siêu xe 488 GTB mới nhất. Theo Ferrari, 488 Spider là chiếc siêu xe mui trần mạnh mẽ nhất, sáng tạo nhất mà họ từng chế tạo từ trước tới nay. Giống như phiên bản coupe 488 GTB trước đó là "hậu duệ" của 458 Italia, 488 Spider là bản nâng cấp của dòng 458 Spider trước đây. Tương tự bản coupe, xe cũng sở hữu phần đầu và đuôi xe có thiết kế mới, bên cạnh các khe hút gió hai bên cửa xe rộng hơn và "học" theo phong cách của chiếc 308 GTB trong quá khứ. Giống như 458 Spider, 488 Spider cũng được trang bị bộ mui xếp cứng dạng targa có thể gập gọn gàng lại phía dưới nắp máy. So với ngoại thất được cải tiến toàn diện, nội thất trên 488 Spider chỉ có một số thay đổi nhỏ so với 458 Spider. Các nút trên bảng điều khiển trung tâm được Ferrari cắt giảm tối đa để giúp người lái tập trung hơn khi lái xe ở tốc độ cao. Toàn bộ các nút bật tắt xi-nhan, gạt nước, pha... được Ferrari bố trí gọn gàng trên vô-lăng cùng nút khởi động, điều chỉnh hệ thống treo và núm xoay chuyển chế độ lái đặc trưng Manettino. Vành vô-lăng làm bằng sợi carbon và có hàng đèn báo tua ở vị trí 12 giờ. Phía sau vô-lăng của xe chỉ có cần gạt chuyển số bằng sợi carbon. Chiếc 488 Spider đầu tiên tại Việt Nam có nội thất màu kem thanh nhã. Một điểm đặc biệt của chiếc xe đó là ở trên bảng táp-lô, trước mặt hành khách ngồi bên người lái là một màn hình nhỏ báo tua máy, cấp số và tốc độ tối đa. Như vậy, ngay cả những hành khách đồng hành cũng có thể theo dõi được tốc lực của chiếc xe như người lái. Giống như 488 GTB, 488 Spider cũng được trang bị động cơ V8 3.9l tăng áp kép. Khối động cơ này đem tới công suất 670 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760 Nm. Sức mạnh được truyền tới các bánh sau thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp với phần mềm quản lý mô-men đem tới "khả năng tăng tốc khó tin khi người lái đạp ga". Với hệ động lực mới, 488 Spider có khả năng đạt 100 km/h chỉ trong 3 giây, 200 km/h trong 8,7 giây và đạt tốc độ tối đa 325 km/h. So với bản coupe, chiếc xe chậm hơn 0,4 giây ở 0-200 km/h và 5 km/h tốc độ tối đa, do phải gánh thêm 50 kg trọng lượng của các chi tiết liên quan tới những cơ cấu mui xếp. Hiện vẫn chưa có thông tin chính xác về mức giá tại Việt Nam của chiếc 488 Spider đầu tiên này, cũng như ai là chủ nhân của nó. Tuy nhiên theo một số nguồn tin trong giới yêu xe, chiếc xe đã được nhập về Việt Nam bởi một showroom tại Hà Nội, được điều hành bởi một thiếu gia 9X.

