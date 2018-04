“Đập thùng” Porsche Cayenne mới giá 7,8 tỷ tại Việt Nam

Chiếc SUV hạng sang Porsche Cayenne S 2019 mới được nhập khẩu theo diện tư nhân vừa xuất hiện tại cảng Cát Lái, TP HCM. Qua những hình ảnh này, chiếc Cayenne S có màu đen và nội thất màu kem. Đây cũng được xem là chiếc Porsche Cayenne S 2019 đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Theo một số thông tin, chiếc xe nhập về lần này mới 100%, được nhập từ Đức thông qua một đại lý tư nhân và đã có chủ. Mặc dù Porsche Việt Nam giới thiệu Cayenne thế hệ mới đến khách hàng Việt Nam từ trước Tết âm lịch, nhưng những chiếc xe đầu tiên theo dạng nhập khẩu chính hãng phải đến nửa cuối năm 2018 mới về nước. Chính vì vậy, sự xuất hiện của chiếc xe này là sự bất ngờ đối với nhiều người. Giá bán của Porsche Cayenne S chính hãng chưa bao gồm các option theo Porsche Việt Nam công bố là 5,470 tỷ đồng. Tuy nhiên, chiếc xe trong bài viết này được trang bị một số option cao cấp hơn nên sau khi nộp các loại thuế, nó có giá khoảng hơn 7,8 tỷ đồng. Thiết kế ngoại thất thấy rõ sự khác biệt ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt kiểu dáng lớn hơn, đèn LED ban ngày mỏng hơn. Trong khi đó, đèn pha và nắp capo không thay đổi. Thay đổi đáng chú ý nhất ở phía đuôi xe chính là thiết kế đậm chất thể thao, bên cạnh đó, cụm đèn hậu mang phong cách mới tương tự trên người anh em Panamera Sport Turismo. Thay đổi dễ dàng nhận thấy nhất trên phiên bản mới là dải đèn hậu thiết kế độc quyền của Porsche đã được làm mới lại, kéo dài hết phần cánh cửa sau. Đây là chi tiết lấy cảm hứng trên dòng sedan thể thao Panamera. Mâm xe 21 inch thiết kế kiểu RS Spyder, hệ thống phanh trên Cayenne mới cũng được cải tiến. Công nghệ phanh phủ bề mặt của Porsche (PSCB) lần đầu được áp dụng. Đĩa phanh được phủ một lớp tungsten- carbinde cực kỳ bền, kết hợp với má phanh làm từ vật liệu đặc biệt so với những mẫu xe thường sử dụng gang xám. Bên trong khoang nội thất của Cayenne S phiên bản 2019 được lột xác toàn diện. Các màn hình lớn hơn, có hệ thống cảm ứng. Điểm khác biệt trên Cayenne so với những chiếc SUV thông thường là vị trí ngồi khá thấp. Nội thất được thiết kế ưu tiên cho người lái, khuyến khích những ông chủ ngồi sau vô-lăng để cảm nhận niềm vui lái xe mỗi ngày. Vô-lăng bọc da tròn cầm khá chắc tay. Tất cả các chi tiết điều khiển đều nằm trong tầm tay. Vô-lăng đa chức năng được bọc da tròn cầm khá chắc tay, thiết kế theo cùng quy tắc và kết hợp tính tiện dụng. Tất cả các chi tiết điều khiển đều nằm trong tầm tay. Vô-lăng đa chức năng được thiết kế theo cùng quy tắc và kết hợp tính tiện dụng. Hàng ghế sau có thể điều chỉnh chiều dài lên đến 160 mm, có 10 vị trí điều chỉnh độ nghiêng tựa lưng, với góc điều chỉnh tăng từ 11 đến 29 độ. Hàng ghế sau cũng có thể gập lại để tăng thêm 100 lít cho khoang hành lý. Cốp sau có dung tích từ 770 lít đến 1.710 lít (phiên bản Cayenne Turbo từ 745 lít đến 1.680 lít). Porsche Cayenne S sử dụng động cơ V6 2.9L cho công suất 440 mã lực tại 5.700 - 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 580 Nm tại 1.800 - 5.500 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số tự động Tiptronic S 8 cấp. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,2 giây và chỉ còn 4,9 giây khi kích hoạt Performance Start. Tốc độ tối đa của xe đạt 265 km/h. Xe được trang bị nhiều option đáng giá như; gói trang bị thể thao Sport Chrono Package với đồng hồ đếm giờ dạng analog và chế độ Sport+. Hệ thống treo khí nén thích ứng thay đổi độ cao thông minh Adaptive Air Suspension. Để hỗ trợ người lái, chiếc Cayenne S trang bị gói trang bị trợ lực lái Power Steering Plus, hỗ trợ chuyển làn, nhận diện biển báo, cảm biến xung quanh, camera toàn cảnh 360, Gương chống chói... Video: Chi tiết Porsche Cayenne S Platinum Edition.

