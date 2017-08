“Đập thùng” ôtô Uaz Hunter máy dầu siêu rẻ tại Hà Nội

Có mặt trên thị trường Thế giới từ năm 1971, mẫu xe ôtô Nga UAZ-469 đã trở nên quá quen thuộc đối với người Việt. Sau khi những phiên bản xe UAZ Hunter máy xăng được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Vừa qua, phiên bản máy dầu của mẫu xe này cũng vừa chính thức được nhập khẩu về Hà Nội để phục vụ người tiêu dùng. UAZ Hunter có chiều dài 4.100 mm, rộng 1.730 mm, cao 2.025 mm, chiều dài cơ sở 2.380 mm và chiều cao gầm 210 mm. Tương tự như bản máy xăng - ngoại thất và nội thất của xe vẫn cực kỳ tối giản và không có nhiều nâng cấp so với những chiếc 469 trước đây từng gắn liền với người Việt Nam. Có lẽ chiếc xe này chỉ tập trung vào tính năng off-road. Trải qua tuổi đời gần 45 năm kể từ khi ra mắt đến nay, thiết kế phần đầu của Uaz phiên bản mới này vẫn sở hữu bộ lưới tản nhiệt chia làm hai tầng cân đối, cặp đèn pha và đèn xi-nhan dạng bo tròn đối xứng hai bên đặc trưng của thương hiệu xe hơi đình đám của Nga. Phần đuôi xe với thiết kế vuông vức không hề thay đổi đi kèm lốp dự phòng phía sau. Cụm đèn hậu phía sau của xe vẫn mang phong cách thiết kế của những dòng xe cũ dạng to bản hình trụ đứng ôm sát vào phần thân của xe nhưng hạ thấp. Cản sau thiết kế bằng kim loại mạnh mẽ. Thân xe thiết kế đầm chắc, mâm xe trang bị lốp lớn với mâm hợp kim kích cỡ 16 inch. Khoang để hành lý phía sau khá rộng, ngoài ra hàng ghế thứ hai có thể gập xuống giúp tăng thêm thể tích cho khoang chứa đồ. Bên trong nội thất của mẫu xe ôtô Nga này có thiết kế khá đơn giản với vô-lăng hai chấu bọc chất liệu nhựa cứng, bảng táp-lô với các đồng hồ dạng tròn kiểu cổ điển hiển thị các thông số kỹ thuật, ghế ngồi bọc vải nỉ... Trần xe chỉ được bọc vải chuyên dụng, trong khi các ghế ngồi được gỉa da chống nước và sàn xe lát thép vân kim cương chống bám bẩn. Khoang giành cho hàng ghế thứ hai thiết kế khá đơn giản, khoảng cách để chân rộng mang đến sự thoải mái cho hành khách. Các trang bị giải trí trên xe gần như không có gì ngoài hệ thống âm thanh với đài phát tín hiệu AM, FM. Tổng quan nội thất xe không thay đổi nhiều so với bản máy xăng đã ra mắt trước đó. Phiên bản Hunter sử dụng động cơ diesel tại Việt Nam được hãng xe hãng UAZ cung cấp là 2.2 lít công suất 114 mã lực, có thể đạt tốc độ tối đa 135 km/h. Sức mạnh được truyền xuống hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian thông qua hộp số sàn 5 cấp. Theo nhà sản xuất công bố, xe tiêu thụ nhiên liệu khoảng 9,5 lít/100km trong điều kiện đường hỗn hợp. Tại thị trường Nga - UAZ Hunter diesel 2017 có giá khoảng 15.000 USD cho bản tiêu chuẩn. Sau khi về đến thị trường Việt Nam, mặc dù chưa đưa ra mức giá cụ thể nhưng theo một số nguồn tin cho PV báo điện tử Kiến Thức, xe có giá không quá 500 triệu đồng. Như vậy phiên bản máy dầu này sẽ đắt hơn bán máy xăng đang bán tại Hà Nộivài chục triệu đồng.

