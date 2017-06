"Đập thùng" Honda CBR250RR 2017 hơn 200 triệu tại VN

Mẫu xe môtô Honda CBR250RR 2017 vừa được một đại lý tư nhân ở TP HCM nhập về Việt Nam. CBR250RR thế hệ mới chính thức được ra mắt lần đầu tại Indonesia cách đây gần 1 năm. Đầu tháng 5 vừa qua, dòng xe này cũng chính thức xuất hiện tại Việt Nam trong gian hàng của Honda Việt Nam ở triển lãm môtô, xe máy 2017. Trước đây, Honda cũng đã từng sản xuất CBR250RR với động cơ 4 xi-lanh trong 10 năm (1986-1996). Ở lần trở lại này, CBR250RR mới là một chiếc xe khác biệt hoàn toàn. Đúng như những dự đoán trước đó, xe sở hữu thiết kế thể thao và sắc nhọn, có thể thấy nó gần như không có sự thay đổi nào so với phiên bản concept được giới thiệu cách đây gần 1 năm. Ngôn ngữ thiết kế mới được Honda áp dụng lần đầu trên CBR150R thế hệ mới đã được tiếp tục ứng dụng trên mẫu CBR250RR này. Nổi bật ở phía trước mũi xe là cặp đèn pha nằm ẩn trong các hốc, phía trên là 2 đèn demi LED đầy ấn tượng. So với các đối thủ như Yamaha R25 hay Kawasaki Ninja 250, xe có ưu thế nổi bật hơn nhờ cặp phuộc USD ở phía trước. Xe được trang bị cặp mâm đúc 7 cánh xoắn đẹp mắt, lốp trước kích thước 110/70/17. Xe sở hữu hệ thống phanh đĩa trước 2 piston của Nissin và có chống bó cứng phanh ABS. Kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 2.060 x 724 x 1.098 mm, trục cơ sở 1.389 mm, chiều cao yên xe so với mặt đất là 790 mm. Dung tích bình xăng 14,5 lít. "Sinh sau đẻ muộn" so với các đối thủ, CBR250RR phiên bản 2017 cũng cung cấp nhiều tính năng vượt trội hơn hẳn. Chiếc xe sở hữu bướm ga điện tử (ride-by-wire) khiến Honda có thể tích hợp cho CBR250RR hệ thống lái 3 chế độ như những mẫu xe phân khối lớn cấp cao hơn. Bảng đồng hồ của xe khá lạ mắt với nền đen chữ trắng và có cả tính năng bấm giờ đo thời gian hoàn thành một vòng đua. Tương tự những mẫu sportbike Honda khác, CBR250RR cũng sở hữu hệ thống phuộc sau Pro-Link với gắp nhôm và có thể điều chỉnh 5 cấp độ. Giống như các đối thủ, bánh sau của CBR250RR cũng sở hữu lốp kích thước 140/70/17. Hệ thống phanh sau là dạng đĩa đơn và cũng có ABS. Treo trên bộ khung có kết cấu trellis bằng thép ống của CBR250RR là khối động cơ 2 xi-lanh thẳng hàng 249,7 cc DOHC 8 van hoàn toàn mới, làm mát bằng chất lỏng kèm quạt gió. Động cơ này khá tương đồng với các đối thủ đồng hạng nhưng lại là một bước "cải lùi" so với CBR250RR thế hệ đầu tiên khi đã bị "cắt" đi 2 xi-lanh. Mỗi piston trong động cơ của CBR250RR mới có đường kính 62 mm, hành trình xi-lanh 41,4 mm, tỉ số nén 11.5:1 và 6 cấp số. Chiếc xe cũng được trang bị bộ ly hợp chống khóa bánh khi dùng số gấp (slipper clutch). Động cơ của CBR250RR mới giúp chiếc xe đạt công suất tối đa 34,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 28 Nm. Theo đại diện của cửa hàng xe máy tư nhân tại TP HCM cho biết, CBR250RR bản 2017 sẽ có 3 màu là đen, xám và đỏ. Giá bán lẻ của xe sẽ ở mức trên 200 triệu đồng. Từng được Honda Việt Nam cho ra mắt tại triển lãm môtô, xe máy 2017 và sẽ phân phối chính hãng nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được thông báo cụ thể về ngày bán ra cũng như mức giá.

