"Đập thùng" dàn môtô Honda Rebel 500 giá rẻ tại Việt Nam

Sau loạt xe môtô Honda Rebel 300 mới vừa được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Mới đây, những chiếc xe môtô Honda Rebel 500 mới vừa được một đại lý tư nhân tại TP HCM nhập về. Trước đó vào hồi tháng 11/2017 mẫu xe này cũng đã được đưa về Việt Nam theo diện nhập khẩu không chính hãng. So với thế hệ đầu tiên từng xuất hiện tại thị trường Việt Nam từ thập niên 90, những chiếc Rebel mới đã lột bỏ hoàn toàn kiểu dáng già cỗi của một chiếc cruiser truyền thống. Xe thuộc dòng cruiser cỡ trung, nhưng lai tạp chút phong cách của dòng bobber hướng tới những người trẻ tuổi. Thiết kế tổng thể của Honda Rebel 500 phiên bản mới rất khó nhận ra điểm khác biệt so với "đàn em" Rebel 300 đang bán ra bởi Honda Việt Nam. Ở phía trước, chiếc xe vẫn sử dụng đèn pha chóa tròn truyền thống, kết hợp với các đèn xi-nhan "hột vịt" nằm đối xứng 2 bên. Dù là một mẫu xe thế hệ mới, tuy nhiên toàn bộ dàn đèn trước của xe vẫn sử dụng bóng sợi đốt thay vì công nghệ LED. Phía trên ghi-đông là cụm đồng hồ hình tròn cổ điển, tuy nhiên lại hiển thị bằng một màn hình LCD đơn sắc duy nhất. Nằm bên dưới màn hình là một số đèn báo nhỏ cùng nút chuyển giữa các chế độ hiển thị của đồng hồ. Mẫu xe Rebel 500 thế hệ mới có các kích thước cụ thể D x R x C lần lượt là 2.188 x 820 x 1.094mm, trục cơ sở dài 1.488mm và trọng lượng 190kg. Khác so với những mẫu xe môtô Honda hiện nay, xe lại được trang bị chìa khoá điện phía dưới bình xăng, khá bất tiện cho người sử dụng. Với Rebel 500 và phiên bản nhỏ hơn 300, hãng xe máy Honda cũng đã thu hẹp chiếc xe một cách tối đa để hạn chế cảm giác cồng kềnh của một mẫu cruiser thông thường. Phần bình xăng gợi nhớ tới thiết kế bình "hạt đậu" (peanut) trên những mẫu bobber độ, với dung tích 11,2 lít. Là một chiếc cruiser phong cách bobber, Rebel 500 không có tay lái cao, tuy nhiên lại rộng ngang về hai bên. Honda đã hạ chiều cao yên xuống còn 690 mm, giúp cho những người có chiều cao khiêm tốn có thể làm quen dễ dàng. Toàn bộ pad biển số, đèn hậu cùng xi-nhan phía sau của xe được Honda tập trung hoàn toàn vào một cụm ở cuối dè sau. Thay vì cấu hình vành nan trước/sau 18 - 15 inch như thế hệ đầu tiên, Rebel 500 mới được trang bị vành đúc 10 cánh xoắn có đường kính 16 inch cho cả 2 bánh. Kết hợp với vành trước là lốp Dunlop đường kính 130/90/16 cùng phanh đĩa Nissin. Phuộc trước của Rebel 500 có dạng ống lồng truyền thống với đường kính ti trong 41mm. Ở phía sau, lốp của Rebel 500 nâng lên một chút so với lốp trước, đạt 150/80/16. Hệ thống phanh sau cũng có dạng đĩa đơn nhưng chỉ sử dụng heo Nissin 1 piston, thay vì 2 piston như phía trước. Phiên bản nhập về Việt Nam trong bài viết này có trang bị hệ thống ABS cho cả 2 bánh. Trong khi thế hệ đầu tiên của Rebel được Honda dựa trên nền tảng khung và động cơ của các dòng CM125/LA250 thì Rebel 500 mới chia sẻ chung khung thép ống dạng kim cương và động cơ của mẫu naked bike CB500F. Tương tự, Rebel 300 cũng sử dụng chung khung và máy của CB300F. Honda Rebel 500 phiên bản mới được trang bị khối động cơ DOHC 4 van, 2 xi-lanh thẳng hàng làm mát bằng chất lỏng, phun nhiên liệu điện tử. Động cơ cho công suất 45,4 mã lực tại vòng tua 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 44,7 Nm tại vòng tua 6.000 vòng/phút, đi kèm hộp số 6 cấp. Những chiếc xe môtô Honda Rebel 500 về Việt Nam được nhập khẩu từ Thái Lan bởi các cửa hàng xe máy không chính hãng tại TP HCM. Giá bán của chiếc xe này dự đoán khoảng dưới 200 triệu đồng, rẻ hơn so với thời điểm mới về Việt Nam vào cuối năm 2017. Video: Chi tiết xe môtô Honda Rebel 500 giá rẻ.

