Dàn xe nghìn chiếc phục vụ đại biểu tại APEC 2017

Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra tại TP Đà Nẵng từ ngày 6 đến 11/11, với sự tham dự của khoảng 12.000 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển, hàng nghìn chiếc xe đã được huy động, trong đó có hàng trăm xe sang phục vụ APEC. Hình ảnh hàng nghìn xe chở đại biểu APEC 2017 tại Đà Nẵng được đỗ đứng khá trật tự tại bãi xe. Xe phục vụ APEC có nhiều chủng loại, sử dụng xe có sẵn và xe mới do hãng cung cấp. Một số lãnh đạo các nước mang theo xe bọc thép để di chuyển tại Đà Nẵng. Loạt xe mới của Audi với 389 xe gồm A4, A5 Sportback, A6, Q5 và Q7. Những xe này giống xe thương mại, chỉ khác biệt ở lượng trang bị, sẽ được bán đấu giá sau khi phục vụ APEC. Năm 2006, APEC diễn ra tại Hà Nội, loại xe sử dụng nhiều nhất là 142 chiếc Ford Mondeo 2.5. Những xe gắn biển APEC màu xanh là những xe được ban tổ chức bố trí chở lãnh đạo. Còn chiếc Mercedes gắn biển màu vàng là do các doanh nghiệp thuê để đi lại trong dịp APEC. Những xe này chủ yếu được thuê lại từ tư nhân. Đến những nơi hội nghị, xe biển vàng sẽ vào luồng riêng để kiểm tra an ninh, rà bom mìn. Xe biển xanh được vào thẳng. Với các xe sử dụng để chở quan chức các nước, biển số sẽ được đánh theo tên viết tắt của nước đó. Ví dụ APEC-MAS.10 thì đây là xe phục vụ cho đoàn Malaysia. Ảnh: Đức Đồng. Các lái xe được chọn lựa từ nhiều đơn vị, qua những đợt sát hạch. Họ được đào tạo lại 40 ngày trước khi cầm lái chở các đại biểu APEC. Ngoài xe biển xanh, vàng phục vụ riêng, nhiều xe đang sử dụng hiện nay cũng tham gia APEC, trong ảnh là chiếc Lexus LX570 của Bộ Ngoại giao. Đoàn xe APEC của Việt Nam có nhiều loại xe cỡ lớn như Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero. Không chỉ có xe con, các loại xe bus từ nhỏ tới lớn cũng sử dụng trong APEC lần này. Xe khách cỡ lớn cũng có mặt để phục vụ sự kiện lớn này.

