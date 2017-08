Dàn “xế hộp” trăm tỷ tại showroom xe khủng Sài Gòn

Trong những ngày qua, cư dân mạng đã phát sốt với hình ảnh với dàn xe siêu và siêu sang trị giá hơn trăm tỷ đồng, có mặt tại showroom xe ôtô khủng của một công ty nhập khẩu tư nhân đang chuẩn bị khai trương nằm trên con đường An Dương Vương, quận 5, TP HCM. Đường An Dương Vương, quận 5 được coi là "thủ phủ" siêu xe tại Việt Nam. Chỉ trên đoạn đường vài trăm mét có hàng chục tiệm bán siêu xe, trưng bày những mẫu xe đắt tiền nhất. Trong tổng số dàn xe "khủng" này có đến 4 chiếc siêu xe thể thao Ferrari 488 GTB với các màu sắc khác nhau như đỏ, vàng và đen bóng xêp lopps chờ người mua. Được biết, chỉ riêng dàn xe Ferrai 488 GTB này ước tích có giá không dưới 60 tỷ đồng. Trong đó, chiếc Ferrari 488 GTB màu đen bóng kết hợp cùng la-zăng màu đồng nổi bật. Trong số những Ferrari tại Việt Nam đa phần đều có màu đỏ, trắng hay vàng, vì vậy chiếc xe màu đen trở thành hàng hiếm. Tại Việt Nam, thương hiệu siêu xe đến từ Ý là Ferrari đang rất được ưa chuộng bởi giới chơi siêu xe thể thao trong nước, bằng chứng cho thấy có khoảng 16 chiếc đã được đưa về đất nước hình chữ S. Giá bán mỗi chiếc 488 GTB dao động từ 14 đến 16 tỷ đồng. Ferrari 488 GTB là thế hệ đàn em của 458 Italia. Về thiết kế, Ferrari 488 GTB có ngoại hình khoẻ khoắn và cơ bắp hơn so với đàn em 458 Italia. Phần đầu xe khá ngầu với chi tiết cản trước được chia làm 3 khoang riêng biệt và có thiết kế theo hình hộp vuông vức tương tự siêu phẩm triệu đô Ferrari LaFerrari. Bên cạnh, 2 hốc gió cỡ lớn bên hông kết hợp cùng những đường gân nổi mang đến ngoại hình dữ dằn cho kẻ kế nhiệm Ferrari 458 Italia. Trái tim Ferrari 488 GTB là khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3,9 lít, sản sinh công suất tối đa 661 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760 Nm. Sức mạnh này được truyền qua hộp số ly hợp kép 7 tốc độ, cho khả năng để tăng tốc từ 0-100 km/h khoảng 3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Ngoài dàn “ngựa chiến” khủng, tại showroom này còn xuất hiện của 3 chiếc xe siêu sang thương hiệu Rolls-Royce nổi tiếng thế giới, 2 trong số đó thuộc bản Ghost Series II và chiếc còn lại là Wraith. Theo giới thạo tin, cả 3 chiếc xe siêu sang này đều được cho đưa về nước trước ngày 1/7/2016, nên tổng giá trị rơi vào khoảng trên dưới 70 tỷ Đồng. Do mức thuế suất mới được áp dụng nên sau ngày 1/7/2016, giá bán của những chiếc siêu xe Rolls-Royce tăng lên chóng mặt, mức chênh lệch có thể hơn 10 tỷ đồng tùy từng phiên bản. Tại Việt Nam, những chiếc Ghost Series II chính hãng đang được phân phối với mức giá từ 38 đến 42 tỷ Đồng, trong khi đó, ở các công ty nhập khẩu tư nhân mẫu xe này có giá bán dao động từ 22,5 đến 25 tỷ Đồng. Rolls-Royce Ghost Series II trang bị khối động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6,6 lít, sản sinh công suất tối đa 592 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 780 Nm. Kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp, Rolls-Royce Ghost Series II mất khoảng 4,9 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Trong khi đó, Rolls-Royce Wraith trang bị khối khối động cơ V12, dung tích 6,6 lít, sản sinh công suất tối đa 624 mã lực. Động cơ mạnh mẽ nhất trên những chiếc Rolls-Royce giúp Wraith tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong vòng 4,4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn ở 250 km/h. Chưa dừng lại ở đó, showroom siêu xe này còn có sự góp mặt của một chiếc Bentley Continental GT V8 màu đỏ siêu độc. Continental GT V8 sử dụng khối động cơ V8 turbo kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 507 mã lực và mô-men xoắn cực đại 660 Nm. Kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Chiếc coupe siêu sang này tăng tốc từ 0-100 km/h mất 4,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 305 km/h.

Trong những ngày qua, cư dân mạng đã phát sốt với hình ảnh với dàn xe siêu và siêu sang trị giá hơn trăm tỷ đồng, có mặt tại showroom xe ôtô khủng của một công ty nhập khẩu tư nhân đang chuẩn bị khai trương nằm trên con đường An Dương Vương, quận 5, TP HCM. Đường An Dương Vương, quận 5 được coi là "thủ phủ" siêu xe tại Việt Nam. Chỉ trên đoạn đường vài trăm mét có hàng chục tiệm bán siêu xe, trưng bày những mẫu xe đắt tiền nhất. Trong tổng số dàn xe "khủng" này có đến 4 chiếc siêu xe thể thao Ferrari 488 GTB với các màu sắc khác nhau như đỏ, vàng và đen bóng xêp lopps chờ người mua. Được biết, chỉ riêng dàn xe Ferrai 488 GTB này ước tích có giá không dưới 60 tỷ đồng. Trong đó, chiếc Ferrari 488 GTB màu đen bóng kết hợp cùng la-zăng màu đồng nổi bật. Trong số những Ferrari tại Việt Nam đa phần đều có màu đỏ, trắng hay vàng, vì vậy chiếc xe màu đen trở thành hàng hiếm. Tại Việt Nam, thương hiệu siêu xe đến từ Ý là Ferrari đang rất được ưa chuộng bởi giới chơi siêu xe thể thao trong nước, bằng chứng cho thấy có khoảng 16 chiếc đã được đưa về đất nước hình chữ S. Giá bán mỗi chiếc 488 GTB dao động từ 14 đến 16 tỷ đồng. Ferrari 488 GTB là thế hệ đàn em của 458 Italia. Về thiết kế, Ferrari 488 GTB có ngoại hình khoẻ khoắn và cơ bắp hơn so với đàn em 458 Italia. Phần đầu xe khá ngầu với chi tiết cản trước được chia làm 3 khoang riêng biệt và có thiết kế theo hình hộp vuông vức tương tự siêu phẩm triệu đô Ferrari LaFerrari. Bên cạnh, 2 hốc gió cỡ lớn bên hông kết hợp cùng những đường gân nổi mang đến ngoại hình dữ dằn cho kẻ kế nhiệm Ferrari 458 Italia. Trái tim Ferrari 488 GTB là khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3,9 lít, sản sinh công suất tối đa 661 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760 Nm. Sức mạnh này được truyền qua hộp số ly hợp kép 7 tốc độ, cho khả năng để tăng tốc từ 0-100 km/h khoảng 3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Ngoài dàn “ngựa chiến” khủng, tại showroom này còn xuất hiện của 3 chiếc xe siêu sang thương hiệu Rolls-Royce nổi tiếng thế giới, 2 trong số đó thuộc bản Ghost Series II và chiếc còn lại là Wraith. Theo giới thạo tin, cả 3 chiếc xe siêu sang này đều được cho đưa về nước trước ngày 1/7/2016, nên tổng giá trị rơi vào khoảng trên dưới 70 tỷ Đồng. Do mức thuế suất mới được áp dụng nên sau ngày 1/7/2016, giá bán của những chiếc siêu xe Rolls-Royce tăng lên chóng mặt, mức chênh lệch có thể hơn 10 tỷ đồng tùy từng phiên bản. Tại Việt Nam, những chiếc Ghost Series II chính hãng đang được phân phối với mức giá từ 38 đến 42 tỷ Đồng, trong khi đó, ở các công ty nhập khẩu tư nhân mẫu xe này có giá bán dao động từ 22,5 đến 25 tỷ Đồng. Rolls-Royce Ghost Series II trang bị khối động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6,6 lít, sản sinh công suất tối đa 592 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 780 Nm. Kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp, Rolls-Royce Ghost Series II mất khoảng 4,9 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Trong khi đó, Rolls-Royce Wraith trang bị khối khối động cơ V12, dung tích 6,6 lít, sản sinh công suất tối đa 624 mã lực. Động cơ mạnh mẽ nhất trên những chiếc Rolls-Royce giúp Wraith tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong vòng 4,4 giây trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn ở 250 km/h. Chưa dừng lại ở đó, showroom siêu xe này còn có sự góp mặt của một chiếc Bentley Continental GT V8 màu đỏ siêu độc. Continental GT V8 sử dụng khối động cơ V8 turbo kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 507 mã lực và mô-men xoắn cực đại 660 Nm. Kết hợp hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Chiếc coupe siêu sang này tăng tốc từ 0-100 km/h mất 4,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 305 km/h.