Dàn xe ga Honda PCX "hàng độc" khiến dân chơi Việt phát thèm

Xe ga Honda PCX ở Việt Nam ít được các dân chơi độ lại. Nhưng dòng xe này lại là thú chơi đầy cá tính của nhiều người đam mê xe trên thế giới. Một bản độ PCX đầy ấn tượng với bộ tem hình con công và bánh xe màu cam nổi bật. Thân xe được kéo dài, thách thức các tay chơi điều khiển. PCX phiên bản mùa xuân màu cam chói lóa. PCX phiên bản hồng cá tính dành cho chị em phụ nữ. Mẫu xe tay ga PCX độ hầm hố với phuộc sau được đặt nằm dưới gác chân, phuộc trước thiết kế độc. PCX phiên bản 3 bánh như Can Am. Phiên bản 1 gắp N sau quen thuộc với dân độ xe ga Honda, yên xe thiết kế độc đáo và ống pô kiêu hãnh chổng ngược lên trời. PCX phiên bản thương mại dành cho những người thích đi chơi xa. PCX phối màu lạ với 2 cái bửng chế 2 bên. PCX phiên bản RIDE IT thiết kế nhìn ngầu không khác gì một con xe đua. PCX phiên bản Transformer với cái đầu kỳ quái, ống pô tách rời. Video: Ngắm Honda PCX 150 độ độc đáo tại Thái Lan.

