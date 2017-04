Dàn “xe chở lợn” Minsk và Simson hun khói Bắc Ninh

Có thể nói, từ lâu xe máy Minsk là một dòng xe đa dụng với nhiều người dân Việt Nam, đặc biệt là khu vực phía Bắc. Từ những năm 80 của thế kỷ trước. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian, nó được dần chuyển giao tới cho đồng bào dân tộc vùng cao của Việt Nam bởi những đặc điểm ưu việt và khả năng tiện ích phù hợp của nó. Dòng xe máy 2 kỳ Minsk hay còn gọi với cái tên "Minsk khù khờ hay Minsk chở lợn" được nhập vào Việt Nam từ những năm 70 của thế kỷ trước với số lượng không nhiều, tuy nhiên cái tên “Minsk” nhanh chóng chiếm được cảm tình của người chơi xe trong nước. Với tiếng nổ to bạch bạch cùng với đó là làn khói mù mịt như "bếp than tổ ong" không lẫn lộn với dòng xe khác chính là đặc điểm dễ nhận biết dòng xe máy đình đám một thời này. Cũng chính bởi lý do này, mẫu xe này hiếm khi xuất hiện tại các thành phố lớn mà chỉ được ưa chuộng chủ yếu ở khu vực miền núi, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc, chúng được sử dụng vào mục đích chở vật nuôi, hàng hóa trên đường đèo núi quanh co. Và tên gọi "xe chở lợn" – Minsk cũng ra đời từ đây. Trong những năm trở lại đây, thú chơi các dòng xe cổ tại Việt Nam nổ rộ. Ngoài những cái tên như Honda Cub 50, Super 50 hay Vespa cổ, … thì cái tên Minsk cũng được người chơi săn tìm. Tại Việt Nam, dòng Minsk thường phân ra thành hai loại là Minsk dân dụng, gọi là Minsk "lùn", và Minsk thể thao hay Minsk "cao". Việc tìm và mua được một chiếc xe đã khó, thì việc cầm lái thường xuyên bị chết máy đột ngột trên đường lại khiến bạn vất vả hơn rất nhiều. Bởi lẽ, "cổ" là "khổ". Tuy nhiên, đây cũng chính là niềm đam mê của những người chơi dành cho dòng "xế nổ" huyền thoại này. Được trang bị khối động cơ 2 kỳ, xi-lanh đơn với thể tích 125cc, bền, khỏe và kết cấu khung sườn khá chắc chắn, tuy nhiên trải qua bao năm tháng, chiếc xe “chở lợn” Minsk đã phần nào “xuống sức” và có biểu hiện “ốm đau” thất thường. Dòng xe Minsk rất hay hỏng học vặt, và việc bạn phải dắt bộ cả một đoạn đường dài vài km là điều quá bình thường, một người chơi lâu năm về dòng xe hai kỳ Minsk ở Thái Nguyên chia sẻ. Xuất phát từ niềm đam mê với thú chơi xe cổ, đây cũng là cái nôi của hàng loạt câu lạc bộ những người chơi xe Minsk ra đời, điển hình như CLB xe máy Minsk & Simson Bắc Ninh... mới đây nhất họ đã có dịp kỷ niệm sinh nhật của mình thu hút hàng trăm thành viên cùng xế Minsk tham dự. Ngoài có niềm đam mê với dòng xe 2 thì này, thì đây cũng là sân chơi, nơi chia sẻ kinh nghiệm của những người yêu Minsk trên toàn quốc. Bên cạnh đó, nhưng người chơi xe Minsk rất đoàn kết với nhau coi tình nghĩa là hơn cả những lần đi phượt đến các tỉnh thành khác nhau mà có 1 thành viên nào xe bị hỏng họ có thể sẵn sàng đi hàng trăm km để đến sửa xe cho anh em trong hội. Trong khi đó, dòng xe máy 2 kỳ cỡ nhỏ Simson là một hãng xe nổi tiếng của Đông Đức (cũ) trước chiến tranh Thế giới thứ II, được thành lập vào năm 1856 bởi Lob và Moses. Du nhập vào thị trường Việt Nam từ những năm 70 với số lượng khá ít ỏi nhưng Simson cũng ngay lập tức gây được tiếng vang lớn. Bước sang những năm 80-90, số lượng xe được đưa về nhiều hơn và nhanh chóng tạo nên một cơn sốt mới thời bấy giờ. Không chỉ riêng mình Minsk, xe máy Simson trên cả nước hiện nay cũng có số lượng người chơi khá đông, không phân biệt lứa tuổi, giai cấp. Vì cùng niềm đam mê nên họ đến với nhau, ngồi với nhau hàng giờ liền chỉ để nói về xe mà không hết chuyện. Họ yêu cái tính tình đỏng đảnh của chiếc xe nên việc phải dắt bộ vài cây số cũng chỉ là gia vị để tình yêu thêm mặn nồng mà thôi. Nhắc tới Simson ở Việt Nam, là ký ức tìm về với hình ảnh Simson S51, S50– chiếc xe “sang chảnh” thời bấy giờ.

