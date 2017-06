Dàn siêu xe sang Roll-Royce triệu đô của sao Ấn Độ

Ấn Độ là một trong những thị trường hàng đầu của thương hiệu xe siêu sang Anh quốc. Nơi đây, từ diễn viên nổi tiếng cho đến các doanh nhân đều khá chuộng Rolls-Royce. Đặc biệt, khách hàng Ấn Độ càng ngày càng ưa chuộng những mẫu xe đặt hàng theo sở thích riêng. Hrithik Roshan – nam diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Ấn Độ đích thân lái một chiếc siêu xe sang Rolls-Royce. Chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen của nam diễn viên Chiranjeevi. Trong suốt sự nghiệp, ông đã tham gia hơn 150 bộ phim. Ông bắt đầu sự nghiệp chính trị của ông vào năm 2012, khi ông trở thành Bộ trưởng Bộ Du lịch Ấn Độ. Tỷ phú Ấn Độ B.Ra Vi Pillai – nhà sáng lập nên RP Group of Companies sở hữu tới 3 chiếc Rolls-Royce, mỗi chiếc nằm ở mỗi thành phố khác nhau để tiện cho việc đi lại. Amitabh Bachchan – một diễn viên điện ảnh bollyhood Ấn Độ, đã xuất hiện trong hơn 180 bộ phim trong sự nghiệp kéo dài hơn bốn thập kỷ. Ông khá chuộng Rolls-Royce và sở hữu tới vài chiếc. Bachchan đã giành được rất nhiều giải thưởng lớn trong sự nghiệp của mình, trong đó có ba giải thưởng phim quốc gia Nam diễn viên xuất sắc nhất – một kỷ lục mà ông chia sẻ với Kamal Hassan và Mammootty và mười bốn giải thưởng Filmfare. Akshay Kumar là nhà sản xuất và võ sĩ, đã xuất hiện trong hơn một trăm bộ phim Tiếng Hinđi. Kumar chủ yếu đóng vai chính trong bộ phim hành động, ngoài ra có các vai diễn phim truyền hình, lãng mạn và hài hước. Anh cũng là một người đam mê thương hiêu siêu xe sang Anh quốc. Chủ tịch của tập đoàn Godrej Group – Ông Adi Godrej rất chuộng Rolls-Royce. Ông được biết đến là một trong những người giàu nhất Ấn Độ, tích lũy tài sản ròng là hơn 9 tỉ USD. Ông được xem là sở hữu nhiều mẫu xe Roll-Royce nhất với đủ chủng loại khác nhau. Aamir Khan – niềm tự hào của điện ảnh Ấn Độ cũng sở hữu 1 chiếc Roll-Royce Ghost. Không chỉ nổi tiếng tại quê nhà, nam diễn viên còn là thần tượng của nhiều fan điện ảnh Bollywood trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tỷ phú Vijay Mallya là Chủ tịch tập đoàn UB- hãng chuyên kinh doanh đồ uống có cồn lớn nhất Ấn Độ và cũng từng là chủ sở hữu Hãng hàng không Kingfisher tại nước này. Có khá nhiều xe, nhưng Vijay Mallya thường xuyên dùng Rolls-Royce trong các cuộc làm ăn trước đây Ông Vijay Mallya được coi là người giàu thứ 73 của Ấn Độ, sở hữu khối tài sản hàng tỷ USD. Tuy nhiên, thời gan gần đây, ông dính líu đến tòa án bởi khoản nợ khoản nợ khoảng 1,4 tỷ USD. Dàn xe khủng của ông cũng bị mang ra bán đấu giá, bao gồm cả những chiếc Rolls-Royce. T.S. Kal Yanaraman – một tỷ phú Ấn Độ, là ông chủ của Kalyan Jewellers and Kalyan Developers. T.S. Kal Yanaraman – một tỷ phú Ấn Độ, là ông chủ của Kalyan Jewellers and Kalyan Developers. Ông sở hữu tới 3 chiếc siêu xe sang "bóng ma" Phantom. Diễn viên, đạo diện Director Sankar cũng có 1 chiếc Rolls-Royce Ghost. Nam diễn viên kiêm nhà sản xuất phim Ấn Độ Sanjay Dutt cũng chọn 1 chiếc Roll-Royce Ghost để đi lại. Vijay – Nam diễn viên trẻ tuổi nhất Ấn Độ sở hữu Rolls-Royce. Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới, Priyanka Chopra đã xuất sắc vượt qua 94 thí sinh khác để đăng quang danh hiệu Hoa hậu Thế giới 2000. Từ đó, cô nổi lên với nhiều vai trò từ Diễn viên, Ca sĩ, người mẫu, nhà sản xuất phim, nhà từ thiện…• Ca sĩ, người mẫu, nhà sản xuất phim, nhà từ thiện… Priyanka Chopra thường xuyên đến các sự kiện trên chiếc Rolls-Royce Ghost của mình. Thậm chí, có thời điểm, Chopra đã tự khẳng định cô là nữ diễn viên hàng đầu điện ảnh Ấn Độ Prabhas – nam diễn viên sinh năm 1979 này cũng sắm cho mình 1 chiếc Rolls-Royce hàng thửa. Chiếc Rolls-Royce Phantom của Prabhas toàn thân phủ màu trắng Nam diễn viên điện ảnh Ấn Độ Parash Cupta chọn 1 chiếc Rolls-Royce-Ghost-Series-II. Chàng diễn viên trẻ điển trai Hrithik Roshan bên cạnh chiếc Rolls-Royce màu xanh-bạc của mình.

