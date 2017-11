Dàn môtô khủng rầm rộ đưa cô dâu Khởi My "về dinh"

Trưa 23/11, sau khi hôn lễ bí mật tại nhà riêng cô dâu Khởi My kết thúc, Kelvin Khánh đã cùng với dàn phù rể điển trai tổ chức lễ rước dâu. Một điều đặc biệt, thay vì di chuyển bằng xe hơi, cả đoàn đã sử dụng xe môtô khủng rước dâu và thu hút nhiều sự chú ý của nhiều người hâm mộ trên đường phố Sài Gòn. Trong suốt quãng đường ngồi trên xe, Khởi My khiến người đi đường chú ý và thích thú khi cô nàng diện váy cúp ngực điệu đà, tay cầm hoa và ôm chặt chồng mới cưới. Nữ ca sĩ cũng liên tục nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đầy hạnh phúc trong ngày trọng đại. Chiếc xe môtô được cặp đôi này sử dụng trong lễ rước dâu của mình chính là dòng xe môtô Triumph Bonneville đình đám của thương hiệu Anh quốc. Triumph cũng vừa có mặt và ra mắt chính hãng tại thị trường Việt Nam. Được biết, trước khi tổ chức đám cưới - chú rể Kelvin Khánh cũng thường xuyên đưa đón Khởi My bằng con "ngựa sắt" đắt tiền này. Tại thị trường môtô Việt, phiên bản cao cấp nhất của mẫu Triumph Bonneville - cụ thể bản T120 hiện có giá bán khoảng hơn 550 triệu đồng. Nếu theo dõi Kelvin Khánh, chắc hẳn nhiều người hâm mộ sẽ biết nam ca sĩ là một người đam mê chơi các dòng xe môtô và rất mê xe độ. Được biết, anh chàng này đã sở hữu đến 4 chiếc môtô độ với giá trị không hề nhỏ. Trước đó, nhiều thông tin cho biết lễ cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 24/11. Tuy nhiên, cả cô dâu và chú rể cũng như gia đình, bạn bè đều giữ kín thông tin và từ chối trả lời khiến hôn lễ này trở thành một trong những hôn lễ được giấu kín nhất showbiz Việt. Sau 4 năm yêu nhau, Khởi My và Kelvin Khánh đã chính thức về chung một nhà. Trong suốt thời gian qua, cặp đôi luôn đồng hành cùng nhau trong công việc cũng như cuộc sống. Không ngần ngại thể hiện những cử chỉ tình cảm trước công chúng nhưng cặp đôi luôn phủ nhận mỗi khi được hỏi về mối quan hệ của 2 người. Chính vì vậy, khi những hình ảnh trong lễ đính hôn diễn ra hồi tháng 4/2017 của Khởi My - Kelvin Khánh được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người vẫn còn bán tin bán nghi cho rằng đó chỉ là những phân cảnh trong MV mới của cặp đôi này. Tuy nhiên giờ đây nó đã thành hiện thực. Video: Kelvin Khánh đưa đón Khởi My bằng "ngựa sắt" đắt tiền.

