Dân chơi xe máy Honda đội mưa, "đua nóng" tại Đồng Tháp

Với mục tiêu thu hút sự quan tâm hơn từ phía khán giả và nhằm đem đến bộ môn đua xe máy thể thao đến gần hơn với người hâm mộ xe máy tại Việt Nam, cuối tuần vừa qua Honda Việt Nam tiếp tục đưa đến Đồng Tháp ngoài 3 hạng mục đua quen thuộc là những mẫu xe máy của Honda gồm; Winnner 150, MSX 125, Wave 110 và Blade. Trước khi giải đua xe máy Honda đến với khán giả ở Đồng Tháp, đua xe là một bộ môn hoàn toàn lạ lẫm với đa số người dân tại đây. Tuy nhiên, giờ nó đã trở thành một bộ môn được khán giả Cao Lãnh cực kỳ ưa thích và chiều chủ nhật vừa qua là một minh chứng không thể rõ ràng hơn. Mặc dù vào 15h chiều chủ nhật, trời bất ngờ đổ cơn mưa tầm tã, tuy nhiên trên vùng đất sen hồng và sân vận động Cao Lãnh không vì thế mà giảm sút đi sức nóng của người hâm mộ, khi khán đài tại đây được lấp đầy bởi hàng nghìn khán giải tới sân cổ vũ cho các tay đua. Giải đua xe máy Honda vừa diễn ra tại tỉnh Đồng Tháp được tổ chức vào ngày 12/11/2017 đã có sự tham gia của 52 tay đua tranh tài, thu hút khoảng 3.500 lượt khán giả đến tham dự. Đầu tiên là màn rượt đuổi của các mẫu xe côn tay cỡ nhỏ Honda MSX 125 diễn ra đầy gay cấn và phấn khích. Bên cạnh MSX 125, các tay đua thi đấu ở thể thức Blade 110cc sử dụng những chiếc xe độ "đặc chủng" do nhà sản xuất xe máy Honda tại Việt Nam chuẩn bị sẵn với cấu hình giống y hệt nhau, chỉ được thay đổi một số chi tiết so với xe thương mại như đầu đèn bịt kín, pô độ, tháo dè,... Được coi là thể thức dễ nhất trong ngày đua, tuy nhiên ở hạng mục xe máy số phổ thông Blade 110cc cũng đã diễn ra đầy kịch tính khi do tất cả những chiếc xe đều giống nhau, yếu tố quyết định chiến thắng sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ năng và bản lĩnh của từng "tay nài" tham gia. Sân đua chỉ thực sự bắt đầu trở thành "chảo lửa" khi các tay đua ở thể thức Wave bán chuyên nghiệp. Ở thể thức này, các xe đua sẽ được chuẩn bị bởi những lò độ và chỉ tuân theo một quy định duy nhất về trái piston. Trời mưa khiến đường đua trở nên trơn trượt, vì vậy ngày thi đấu là một ngày đua thách thức không chỉ kĩ thuật mà còn cả sự liều lĩnh, can đảm. Bắt đầu từ thể thức này, ưu thế trên đường đua đã không còn phụ thuộc vào trình độ của các tay đua, mà là của tất cả những chiếc xe độ tham gia thi đấu. Chính vì vậy, sự kịch tính và tốc độ của thể thức Wave bán chuyên đã trở nên hơn hẳn so với 2 thể thức MSX 125 và Blade đầu tiên. Thể thức cuối cùng thi đấu là Honda Winner 150 chuyên nghiệp - nơi các tay nài sẽ thi đấu với nhau trên những chiếc xe đua Winner 150 dược chính hãng độ một số chi tiết. Ở thể thức này, sự cạnh tranh đã không chỉ xuất hiện ở các chiếc xe mà chính là bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu bền bỉ. Một điều dễ nhận thấy ở tất cả các thể thức đấu xe máy Honda tại Đồng Tháp vừa qua, đó là tính cạnh tranh cực cao của các tay đua ở nhiều vòng, khi họ sẵn sàng áp rất sát đối thủ để chờ cơ hội bứt phá. Với sự cạnh tranh khốc liệt, đây thực sự là một giải đấu đáng xem nhất tại Việt Nam. Thông qua giải lần này, các tay đua đã có cơ hội được rèn luyện kỹ năng, gia tăng các cơ hội co sát với nhiều đối thủ từ chuyên nghiệp đến bán chuyên nghiệp, đặc biệt nâng cao được ý thức về văn hóa đua xe văn minh và có tổ chức. Sau những giải đua trong nước, Honda cũng sẽ tìm ra các tay đua tiềm năng để tham gia tham gia thi đấu chính thức ở giải motor châu Á (ARRC) trong thời gian sắp tới. Thông qua chuỗi giải đua xe máy này, Honda Việt Nam cũng hy vọng sẽ đem văn hóa đua xe trở nên gần gũi hơn với người dân Việt và nuôi dưỡng ước mơ phát triển các tay đua xe theo các giải đấu quốc tế chuyên nghiệp, giúp cho niềm đam mê của các tay đua trẻ ngày một hiện thực hoá. Cuối ngày thi đấu, kết quả giải đua xe Honda tại Đồng Tháp đã thuộc về các tay đua trẻ boa gồm: Tô Hà Đông Hiếu giành giải nhất phân khúc xe máy MSX 125. Nguyễn Thanh Vũ nhất phân khúc côn tay Winner 150. Nguyễn Văn Thiện nhất phân khúc xe số phổ thông Blade 110.

