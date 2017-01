Dân chơi Vũng Tàu "giật mới" Suzuki Satria chơi Tết 2017

Được sản xuất từ cuối thập niên 90 tới khoảng năm 2003 dành riêng cho thị trường Indonesia, Suzuki Satria 2000 theo cách gọi của dân chơi Việt Nam là một trong những biến thể của dòng xe 2 kỳ huyền thoại "Su xì-po" từng "làm mưa làm gió" trên đường phố một thời. Dù đã ngừng sản xuất từ lâu nhưng tới tận bây giờ Satria 2 kỳ vẫn là một dòng xe được ưa chuộng bởi các biker. Tuy nhiên do đã ra đời từ lâu nên phần lớn những chiếc Satria nguyên bản hiện đã rất cũ. Với niềm đam mê dòng xe 2 kỳ này, một người chơi xe tại Vũng Tàu đã "giật mới" lại một chiếc Satria 2000 về hiện trạng gần như mới hoàn toàn, đồng thời nâng cấp chiếc xe với một số đồ chơi "hàng hiệu" hữu ích. Dân chơi xe 2 kỳ có thể dễ dàng nhận ra rằng thay vì mâm 6 cánh xoắn nguyên bản, chiếc Satria 2000 này đã được chủ xe lựa chọn cặp mâm 5 cánh xoắn Enkei có nguồn gốc từ một mẫu xe nổi tiếng khác của Suzuki là FX125. Hệ thống phanh trước của xe cũng được nâng cấp với đĩa Galfer và heo Brembo 2 pis đối xứng. Ở phía trên tay lái của xe, cụm điều khiển của chiếc Satria nguyên bản gồm cùm công tắc, đồng hồ và tay nắm được giữ nguyên bản. Tuy nhiên chiếc xe đã có cặp tay phanh/côn được nâng cấp lên tay CRG với khả năng điều chỉnh hành trình nhiều cấp độ. Toàn bộ dàn vỏ của chiếc Satria đã được phục chế lại như mới, sau đó sơn phủ lên với màu trắng tinh khiết. Chủ xe đã lựa chọn màu tem vàng-đen để dán lên chiếc xe nhằm tăng sự nổi bật. Trước đây, những chiếc Satria màu trắng-vàng có số lượng ít hơn hẳn so với các phiên bản màu cam-đen hay xanh-trắng Đặc điểm khiến Suzuki Satria và các biến thể của nó trở thành "huyền thoại" đối với người chơi xe tại Việt Nam đó là khối động cơ 2 kỳ 1 xi-lanh 120,7 cc làm mát bằng gió của xe, với công suất lên tới 15,5 PS và mô-men xoắn cực đại 15 Nm. Động cơ của xe đã được phục chế hoàn toàn. Để tay lái của xe ổn định hơn, một cây trợ lực nhỏ đã được lắp bên dưới khung của Satria. Vị trí gắn trợ lực này khá đặc biệt khi không yêu cầu khoét nhựa nguyên bản và lộ ra ngoài như các bản độ thường thấy ở Việt Nam. Với cây pô "bụng bầu" bằng inox cùng lon pô tăng R9, công suất của động cơ 2 kỳ 120,7 cc của xe nhiều khả năng đã tăng thêm một chút so với nguyên bản. Bằng sự tâm huyết của mình, người chơi xe đã "hồi sinh" chiếc xe côn tay Satria, khiến nó có thể trở lại đường phố Việt trong bề ngoài hoàn hảo như vừa "đập thùng" để chơi Tết 2017.

