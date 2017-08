Dân chơi Việt “thửa” môtô Harley Bobber 800 triệu từ Mỹ

Tại Việt Nam, những chiếc xe môtô Harley-Davidson hiện nay đã khá phổ biến trong giới chơi xe, do hãng xe Mỹ này đã chính thức vào Việt Nam. Với độ phổ biến của những chiếc Harley-Davidson, đã có không ít biker tiếp tục tìm kiếm sự độc đáo bằng cách độ lại xe của mình, dù cho chi phí độ và "đồ chơi" cho dòng xe này có thể nói là không rẻ. Với mong muốn sở hữu một mẫu xe "độc", một người chơi xe có tiếng tại Sài Gòn đã cất công "nhờ cậy" xưởng DP Customs bên Mỹ để tạo ra chiếc môtô Harley-Davidson Bobber độ "độc nhất vô nhị", nhiều khả năng đã được "dựng" lên từ Harley-Davidson Forty Eight. Hướng tới phong cách thể thao hơn nguyên bản, chiếc xe đã được DP Customs độ lại "dàn chân" với cặp mâm đúc màu vàng 5 cánh kép thiết kế tương tự các dòng superbike. Hệ thống phanh trước của chiếc xe cũng được nâng cấp với heo Brembo 4 piston. Dù là một mẫu bobber nhưng bản độ này có cặp tay lái clip-on đặt thấp và gập sát bình xăng, đem tới tư thế lai thể thao và đầy "chất chơi", đổi lại phải "hy sinh sự thoải mái. Nằm phía trên tay lái là cặp cùm côn phanh to bản và gương hậu gắn gù CNC sắc sảo. Ngoài tay nắm, cùm công tắc và cùm phanh/côn, khu vực tay lái của chiếc xe đã được tối giản một cách tối đa. Cụm đồng hồ nguyên bản trên Harley-Davidson đã bị loại bỏ, thay vào đó là đồng hồ duy nhất báo tốc độ được treo bên trái, dưới bình xăng xe bởi pad nhôm CNC do DP Custom gia công. Bình xăng "hạt đậu" peanut" đặc trưng của Forty-Eight đã được giữ nguyên. Tuy nhiên theo yêu cầu của chủ xe, DP Customs đã sơn lại bình với tông màu đỏ-vàng nổi bật, cùng với con số 13 trên bình. Khối động cơ V-Twin OHV nguyên bản của Harley-Davidson đã trở nên "ngầu" hơn nhờ có nhiều chi tiết sơn đen mờ mạnh mẽ. Logo CNC của DP Customs đã thay thế cho nắp máy Harley-Davidson. Hệ thống xả không giảm thanh khiến chiếc xe có âm thanh "chát chúa" và uy lực. Theo phong cách bobber, chiếc xe đã được gắn một bộ yên solo mỏng với bề mặt chần chỉ vân con thoi đẹp mắt. Phía sau yên là bộ chắn bùn cắt ngắn, được hoàn thiện với lớp sơn gồm các họa tiết kẻ sọc chạy dọc từ bình xăng xe xuống. Thay vì dây đai nguyên bản, sức mạnh của động cơ đã được truyền xuống bánh sau thông qua xích tải tin cậy hơn. Trong khi đó, phần khung phía sau đã được DP Customs thay đổi khá nhiều so với khung gốc của Harley-Davidson khi chuyển thành khung cứng không giảm xóc dạng hardtail để đem tới kiểu dáng "chất chơi" hơn cho xe. Giống như bánh trước, bánh sau của xe cũng được nâng cấp với heo Brembo 4 piston. Cả 2 bánh xe đều sử dụng lốp thể thao của hãng Metzeler. Với dè sau cắt ngắn, pad biển số của xe đã được chuyển xuống cạnh bánh sau, kèm theo đèn hậu tối giản. Theo chủ xe chia sẻ, giá trị của bản độ này lên tới 800 triệu đồng - đắt hơn khoảng 300 triệu so với một chiếc Harley-Davidson Forty Eight nguyên bản.

Tại Việt Nam, những chiếc xe môtô Harley-Davidson hiện nay đã khá phổ biến trong giới chơi xe, do hãng xe Mỹ này đã chính thức vào Việt Nam. Với độ phổ biến của những chiếc Harley-Davidson, đã có không ít biker tiếp tục tìm kiếm sự độc đáo bằng cách độ lại xe của mình, dù cho chi phí độ và "đồ chơi" cho dòng xe này có thể nói là không rẻ. Với mong muốn sở hữu một mẫu xe "độc", một người chơi xe có tiếng tại Sài Gòn đã cất công "nhờ cậy" xưởng DP Customs bên Mỹ để tạo ra chiếc môtô Harley-Davidson Bobber độ "độc nhất vô nhị", nhiều khả năng đã được "dựng" lên từ Harley-Davidson Forty Eight. Hướng tới phong cách thể thao hơn nguyên bản, chiếc xe đã được DP Customs độ lại "dàn chân" với cặp mâm đúc màu vàng 5 cánh kép thiết kế tương tự các dòng superbike. Hệ thống phanh trước của chiếc xe cũng được nâng cấp với heo Brembo 4 piston. Dù là một mẫu bobber nhưng bản độ này có cặp tay lái clip-on đặt thấp và gập sát bình xăng, đem tới tư thế lai thể thao và đầy "chất chơi", đổi lại phải "hy sinh sự thoải mái. Nằm phía trên tay lái là cặp cùm côn phanh to bản và gương hậu gắn gù CNC sắc sảo. Ngoài tay nắm, cùm công tắc và cùm phanh/côn, khu vực tay lái của chiếc xe đã được tối giản một cách tối đa. Cụm đồng hồ nguyên bản trên Harley-Davidson đã bị loại bỏ, thay vào đó là đồng hồ duy nhất báo tốc độ được treo bên trái, dưới bình xăng xe bởi pad nhôm CNC do DP Custom gia công. Bình xăng "hạt đậu" peanut" đặc trưng của Forty-Eight đã được giữ nguyên. Tuy nhiên theo yêu cầu của chủ xe, DP Customs đã sơn lại bình với tông màu đỏ-vàng nổi bật, cùng với con số 13 trên bình. Khối động cơ V-Twin OHV nguyên bản của Harley-Davidson đã trở nên "ngầu" hơn nhờ có nhiều chi tiết sơn đen mờ mạnh mẽ. Logo CNC của DP Customs đã thay thế cho nắp máy Harley-Davidson. Hệ thống xả không giảm thanh khiến chiếc xe có âm thanh "chát chúa" và uy lực. Theo phong cách bobber, chiếc xe đã được gắn một bộ yên solo mỏng với bề mặt chần chỉ vân con thoi đẹp mắt. Phía sau yên là bộ chắn bùn cắt ngắn, được hoàn thiện với lớp sơn gồm các họa tiết kẻ sọc chạy dọc từ bình xăng xe xuống. Thay vì dây đai nguyên bản, sức mạnh của động cơ đã được truyền xuống bánh sau thông qua xích tải tin cậy hơn. Trong khi đó, phần khung phía sau đã được DP Customs thay đổi khá nhiều so với khung gốc của Harley-Davidson khi chuyển thành khung cứng không giảm xóc dạng hardtail để đem tới kiểu dáng "chất chơi" hơn cho xe. Giống như bánh trước, bánh sau của xe cũng được nâng cấp với heo Brembo 4 piston. Cả 2 bánh xe đều sử dụng lốp thể thao của hãng Metzeler. Với dè sau cắt ngắn, pad biển số của xe đã được chuyển xuống cạnh bánh sau, kèm theo đèn hậu tối giản. Theo chủ xe chia sẻ, giá trị của bản độ này lên tới 800 triệu đồng - đắt hơn khoảng 300 triệu so với một chiếc Harley-Davidson Forty Eight nguyên bản.