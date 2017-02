Dân chơi Úc độ Honda CBR954RR "bánh bèo" cực khủng

Được sản xuất từ năm 2002 tới 2003 và là "người tiền nhiệm" Honda CBR1000RR ngày nay, mẫu xe môtô Honda CBR954RR thường được nhiều người yêu xe trên Thế giới độ lại theo phong cách streetfighter "thuần chất" bằng cách thay ghi-đông cao và bỏ quây. Tuy nhiên do vốn là dân độ Triumph, tay độ xe Wenley Andrews từ Úc đã quyết định tạo ra một bản độ CBR954RR đặc biệt. Được Wenley đặt tên là "Angry Bird", chiếc CBR954RR đã được anh độ với kiểu dáng "lai" giữa streetfighter và cafe racer. Trên thực tế, Wenley đã có ý tưởng cho bản độ này từ lâu, anh cũng đã liên tục "gom đồ" để độ xe và cất chúng bên dưới kho ngầm ở nhà bố mẹ trong suốt 3 năm qua. Ở phía trước, Wenley đã lấy cặp phuộc ống lồng của Honda VFR800 để thay cho phuộc USD nguyên bản của CBR954RR, nhằm giúp phuộc có thể nhún được khi lắp trong bộ vỏ CNC. Đi kèm với vỏ phuộc là chảng ba được Wenley CNC để có thể vừa với bánh trước với mâm sau nguyên bản của CBR954RR, đi kèm lốp lớn 180/55/17. Wenley cho biết anh đã mất rất nhiều thời gian để làm cục kê và chế trục để vừa với bánh trước cỡ lớn. Phần thân xe cũng là một chi tiết khiến Wenley tự hào trên Angry Bird. Ban đầu, anh đã định làm nó theo đúng phong cách streetfighter với đèn pha được che bằng mặt nạ và đuôi xe vuốt nhọn. Tuy nhiên sau khi trở thành một nhà độ xe Triumph chuyên nghiệp với nhiều bản độ theo phong cách cafe racer cổ điển, anh đã quyết định độ lại chiếc xe với phần đuôi giống những chiếc xe đua flat track và đèn pha dạng tracker. Trong khi đó, tay lái của xe cũng được Wenley tự làm bằng cách bẻ một ghi-đông phi 1 inch dạng drag do không mua được ghi-đông đúng ý. Để tạo ấn tượng về sự tương phản, Wenley đã nhờ tới một người thợ sơn ở gần xưởng là Jack Johnson. Phần thân xe có màu xanh nhạt kết hợp với trắng, được ngăn với nhau bởi những đường viền cam, trong khi bộ khung được sơn lại màu đen. Nằm trên phần đuôi dạng flat tracker là chiếc yên mỏng với bề mặt chần chỉ con thoi kiểu cổ điển, với chỉ màu cam lấy cảm hứng từ siêu xe Lamborghini. Tuy nhiên, chi tiết khiến chiếc xe tạo được ấn tượng đặc biệt đó là chiếc bánh sau "khổng lồ". Để có thể lắp được bánh sau cực lớn, Wenley đã sử dụng gắp đơn một lần nữa lấy từ Honda VFR800, đồng thời phải nới nhông mới có thể lắp được bánh lớn. Mâm sau được Wenley lấy từ xe ôtô, đi kèm với lốp bản rộng tới 240 mm, khiến chiếc CBR954RR có dáng "mông to" đầy kích thích. Cuối cùng, hệ thống xả đã được anh đặt cao ở một bên yên và hoàn toàn không có giảm thanh, khiến chiếc xe đầy vẻ "nổi loạn" mỗi khi nổ máy. Angry Bird cũng đồng thời là mẫu xe đánh dấu sự thành lập của mộ xưởng độ mới do anh lập ra. Trong thời gian sắp tới, xưởng độ này hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều "tác phẩm" độc đáo như chiếc môtô Honda CBR954RR bánh béo này.

