Dân chơi siêu xe "phát sốt" với điện thoại Lamborghini

Mới đây, thương hiệu smartphone siêu xe Lamborghini của Italia vừa trình làng một mẫu điện thoại cao cấp mang tên Alpha One. Chiếc điện thoại cao cấp chạy hệ điều hành Android có tên gọi Alpha-One, đi kèm với giá bán từ 2.450 USD (khoảng hơn 50 triệu đồng). Alpha One được biết tới là chiếc điện thoại có cấu hình khá khi sở hữu vi xử lý Snapdragon 820, RAM 4 GB, bộ nhớ trong 64 GB có khả năng mở rộng và màn hình kích thước 5.5 inch, độ phân giải Quad HD (2.560 x 1.440 pixel). Chất liệu sử dụng trên mẫu điện thoại siêu xe Alpha One không phải là chất liệu titan như nhiều điện thoại sang trọng khác mà được làm từ hợp kim lỏng có tính cơ học mạnh hơn titan, có khả năng chống trầy xước, vết nứt và ăn mòn. Không thua kém các smartphone hàng đầu hiện như như Samsung hay iPhone, Alpha One được trang bị camera 20 MP với tính năng ổn định hình ảnh và camera trước 8 MP. Đặc biệt, dung lượng pin của máy lên tới 3.250 mAh. Smartphone này cũng đi kèm hệ thống âm thanh được sản xuất bởi Dolby, khe cắm SIM kép và máy quét dấu vân tay. Theo lộ trình, smartphone cao cấp siêu sang này sẽ được bán ra từ ngày 22/8 ở Anh và Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất. Trước đó, Torino Lamborghini đã từng cho ra mắt một số mẫu điện thoại siêu sang như 88 Tauri và Antares. Dù được sáng lập bởi con trai của người sáng lập ra hãng xe Lamborghini nhưng hãng điện thoại này không liên quan gì tới thương hiệu xe danh tiếng. Hiện Torino Lamborghini hoạt động như một công ty độc lập trong khi hãng xe Lamborghini đang thuộc sở hữu của tập đoàn Volkswagen.

