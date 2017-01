Dân chơi môtô stunter Thái “nghịch xe” vô địch Việt Nam

Mặc dù thời tiết khá se lạnh trong những ngày cận Tết, nhưng tại bến Sông Hàn - TP Đà Nẵng trong hai ngày cuối tuần vừa qua lại nóng hơn bao giờ hết bởi tiếng gầm rú của động cơ xe môtô, cùng những pha trình diễn đầy mạo hiểm của các dân chơi môtô stunter trong nước và quốc tế. Motul Stunt Fest 2017 đã chính thức được khai mạc vào 2 ngày 14 và 15/01/2017 đã khiến các khán giả tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam có một ngày mãn nhãn. Ngày hội Motul lần này có sự tham gia của các stunter Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và hai stuner nổi tiếng thế giới Aaron Twite và Hiroyuki Ogawa (đến từ Mỹ và Nhật Bản). 4 năm kể từ mùa Motul Stunt Fest đầu tiên, đây là lần đầu tiên chương trình được diễn ra tại Đà Nẵng, thành phố trung tâm các tỉnh miền Trung. Được biết, sau chương trình này tại miền Trung cũng sẽ có 01 cộng đồng stunter gia nhập vào đội của Stunt chuyên nghiệp trên cả nước. Điều đặc biệt ở mùa Motul Stunt Fest 2017 này đó chính là sự tham gia của một số stunter đến từ các nước láng giềng như Campuchia và Thái Lan. Đây được xem là một bước tiến mới khi Việt Nam lần đầu tiên trở thành nước ở Đông Nam Á tổ chức giải đấu quốc tế cho môn thể thao mạo hiểm mới mẻ nhưng đầy tính hấp dẫn này. Theo thông tin từ phía ban tổ chức giải đấu cho biết, kể từ năm 2017 - Motul Stunt Fest có thể sẽ được tổ chức nhiều lần trong năm, tại nhiều địa phương khác nhau đặc biệt sẽ hướng đến các tỉnh miền Tây Nam Bộ để tìm ra các nhân tố mới cho bộ môn môtô thể thao này. Tại vòng chung kết Motul Stunt Fest 2017 năm nay không có thi đấu vòng loại như mọi năm trước mà các thí sinh sẽ được hai giám khảo là Aaron Twite và Hiroyuki Ogawa tuyển chọn từ vòng huấn luyện trong năm 2016 vừa qua tại Hà Nội và TP HCM, bên cạnh đó là một số stunter đến từ Thái Lan và Campuchia đăng ký tham dự. Năm nay, các stunter vẫn đem tới cho khán giả các kỹ thuật quen thuộc như wheelie (bốc đầu), stoppie (bốc đuôi), Biscuit Eater (bốc đuôi với chân vắt lên tay lái), donut (đốt lốp theo vòng tròn), burnout (đốt lốp), switchback (ngồi ngược lái xe), drift và acrobatics (liên tục đổi các tư thế khác thường khi điều khiển xe). Nhìn chung, trình độ của các stunter tham gia vào vòng chung kết năm nay đã có sự tiến bộ rõ rệt so với các năm trước, đặc biệt là các thí sinh nước ngài - điều này được thể hiện rõ nhất qua việc họ thực hiện các kỹ thuật khó cùng một lúc như switchback burnout, acrobatics wheelie... Về xe thi đấu, dù thể lệ tham gia không giới hạn về loại xe nhưng gần như tất cả các thí sinh đều sử dụng xe có khung dạng backbone, bình xăng nằm ở trước người lái. Đặc biệt ở mùa giải thi đấu năm nay, các mẫu xe dung tích lớn cũng xuất hiện nhiều hơn, đơn cử như nhà vô địch năm 2016 Nguyễn Tuấn Anh sử dụng chiếc xe Kawasaki Ninja 300. Tại mùa thi đấu năm nay, dòng xe côn tay minibike Honda MSX 125 được các stunter lựa chọn ít hơn so với các mùa giải trước. Mẫu xe này được xem là sự khởi đầu của các stunter do giá thành và giá phụ tùng thay thể rẻ, trọng lượng nhỏ, khả năng điều khiển linh hoạt... Bên cạnh những tiết mục dự thi của các stunter Việt Nam, Campuchia và Thái Lan - ban tổ chức cũng mời đến 2 stunter nổi tiếng thế giới Aaron Twite (Mỹ), Hiroyuki Ogawa (Nhật Bản) làm giám khảo chấm thi và biểu diễn những pha làm "làm xiếc" trên môtô phân khối lớn để khán giả tại TP Đà Nẵng được chiêm ngưỡng. Khởi đầu là Hiroyuki Oagawa, stunter đến từ Nhật Bản đã mang đến những màn biểu diễn đầy phấn khích cho người xem. Anh chàng này đã thường xuyên thực hiện những động tác khó như Biscuit Eater (bốc đuôi với chân vắt lên tay lái), donut (đốt lốp theo vòng tròn), burnout (đốt lốp), switchback (ngồi ngược lái xe)... đầy phấn khích. Những màn biểu diễn của Hiroyuki Ogawa luôn mang đậm chất kỹ thuật và đầy tính sáng tạo ở các pha xử lý đổi màn... Đây là lần thứ ba anh xuất hiện và biểu diễn tại Việt Nam, lần đầu tiên là Motul Stunt Fest 2015 và được các khán giả Việt Nam cực kỳ hâm mộ. Hiroyuki Ogawa từng tham gia các giải đấu quốc tế lớn như; Mỹ, Châu Âu và Châu Phi. Thành công từ những giải đấu đó ngày càng giúp anh chuyên nghiệp hơn trong mọi tình huống cũng như nâng cao kỹ năng sáng tạo. Được biết, anh đã trải qua 7 năm ở các giải đấu lớn chuyên nghiệp. Anh chàng Aaron Twite người Mỹ - đã gắn bó với Việt Nam cùng Motul Stunt Fest tới 4 mùa liên tiếp. Anh được xem là một trong số những stunter nổi tiếng nhất Thế giới hiện nay khi thường xuyên tham dự những giải đấu lớn khắp mọi nơi trên Thế giới, đặc biệt là trình diễn tại MotoGP Malaysia thời gian gần đây. Nếu như phần trình diễn của stunter người Nhật - Hiroyuki Ogawa nhanh chóng đốt nóng không khí với khả năng kiểm soát “chiến mã” nhuần nhuyễn với kỹ thuật làm xiếc trên chiếc môtô thì Aaron Twite lại nhẹ nhàng cống hiến những màn biểu diễn đầy "chất thơ" dành cho khán giả. Anh đã biểu diễn những pha rẽ ngoặt khi đang vặn ga cũng như “nhảy múa” theo tiếng nhạc sôi động khi đang bốc đầu trên môtô, khiến khán giả không ít lần phải thót tim nhưng sau đó lại rầm rầm vỗ tay tán thưởng. Có thể nói Aaron Twite có kỹ năng dựng đuôi xe tốt nhất trong các stunter trên Thế giới hiện nay. Năm nay, chiếc cúp vàng của nhà vô địch Motul Stunt Fest 2017 đã được trao cho stunter Người Thái Lan là Chollahii Kaewmol, giải nhì cũng thuộc về một người Thái khác là Saroj Sangonta. Giải ba thuộc về một stunter người Campuchia mang tên Piseth Soeun, rất tiếc các thí sinh Việt Nam không đoạt giải nào. Sau 2 ngày tranh tài, cuộc thi Motul Stunt Fest 2017 đã khép lại cực kỳ thành công. Với những kinh nghiệm đã thu được tại cuộc thi năm nay, hy vọng rằng ở mùa giải 2018 sắp tới đây, không chỉ các Stunter trong khu vực mà Stunter khắp nơi trên thế giới cũng sẽ tham dự giải đấu.

