Dân chơi môtô Harley Sài Gòn "luyện công" dưới mưa

Nằm trong chuỗi hoạt động thường xuyên của nhà phân phối chính hãng Harley-Davidson tại Sài Gòn , những buổi tập kỹ năng được tổ chức vào các dịp cuối tuần giúp người chơi xe môtô phân khối lớn có thể vững vàng tay lái, nhạy bén ứng biến trên các cung đường và đảm bảo giữ được an toàn cho bản thân trong nhiều tình huống khác nhau. Đây cũng là một phần trong chương trình chăm sóc, hỗ trợ khách hàng của đại lý chính hãng Harley-Davidson of Saigon (HDSG). Bên cạnh đó thú hút những người chơi mới, những bikers tự do và đặc biệt là các khách hàng tiềm năng chuẩn bị sắm cho mình một chiếc xe môtô phân khối lớn. Trong các buổi tập kỹ năng lái xe môtô Harley, HDSG luôn có những huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm, thường là những người chơi xe thể thao lâu năm và gạo cội. Những người này truyền đạt kinh nghiệm, cũng như khả năng kiểm soát xe cho các thành viên mới, giúp mọi người có thể vững vàng tay lái ở nhiều điều kiện khác nhau. Chương trình dành cho tất cả các khách hàng đã và đang sở hữu các dòng xe Harley-Davidson có dịp trau dồi kiến thức, trao đổi kinh nghiệm với nhau. Thậm chí, hãng xe Mỹ cũng hoan nghênh chào đón tất cả các biker yêu thích bộ môn môtô thể thao và cả những tín đồ đam mê tốc độ đến tham dự những buổi huấn luyện. Ở các buổi tập trước đây, phần lớn là người chơi sẽ học cách kiểm soát khi nghiêng xe, cách bắt góc cua, làm chủ độ nhạy tay ga và mức độ của côn/thắng nhằm cho khả năng tăng tốc cũng như hãm tốc tối ưu nhất. Tuy nhiên ở buổi huấn luyện lỹ năng lần này lại hoàn toàn khác biệt. Cụ thể trong buổi tập lần này, HDSG quyết định đưa các bài tập lái xe dưới mưa vào kế hoạch của mình, với mục đích giúp người lái có thể tự tin trong điều kiện thời tiết xấu, và ngay cả khi đường ướt, trũng nước thì các tay lái vẫn có thể hoàn thành chặng đường của mình một cách thật dễ dàng, đảm bảo an toàn. Các dòng xe được đem ra chạy trên sa hình rất đa dạng, từ những dòng Sportster chủ lực, những chiếc 750cc đường phố cho tới những ông hoàng đường trường như CVO và Street Glide làm người chơi dễ dàng hình dung và loại bỏ khái niệm “xe quá khổ sẽ rất khó kiểm soát”, giúp họ tự tin và có thể kiểm soát tốt hầu hết mọi loại xe 2 bánh hiện nay. Trong buổi huấn luyện này, khách hàng sở hữu xe Harley-Davidson cùng nhiều biker khác... cũng có dịp thử sức mình khi "cầm cương" những chú "ngựa nòi thuần chủng" của thương hiệu Harley-Davidson đang có mặt tại thị trường Việt Nam dưới điều kiện trời mưa, đường trơn trượt. Theo hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm từ những huấn luyện viên của HDSG, những học viên cầm lái môtô Harley-Davidson sẽ được hướng dẫn cách thức điều khiển xe lắt léo vượt chướng vật trên đường ướt, trơn trượt... nhưng cũng phải kiểm soát xe tốt dù ở tốc độ nhanh hay chậm. Nổi bật và được áp dụng hầu hết trong các bài tập đó chính là kỹ năng “Head and Eye” – Hiểu nôm na là tư thế đầu và hướng mắt nhìn khi chạy xe. Cụ thể, trong bài zic-zắc, mặc dù trời mưa nhưng người lái xe môtô luôn luôn phải giữ nguyên tư thế đầu, mắt cũng luôn luôn phải hướng về vị trí cọc tiêu phía trước để điều khiển xe một cách chính xác. Cũng trong buổi huấn luyện này, HDSG cũng thiệu đến các khách hàng loạt xe môtô mới nhất của mình vừa xuất hiện tại thị trường Việt Nam như; Harley-Davidson Fat Bob 114 2018, Heritage 2018, Softail Slim, Breakout 2018, Harley-Davidson Forty-Eight 115th Anniversary phiên bản kỷ niệm 115 năm của thương hiệu môtô Mỹ đầu tiên về Việt Nam….

