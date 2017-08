Dân chơi “đập” Kawasaki Z800 thành scrambler cổ điển

Ra mắt lần đầu từ năm 2013, mẫu xe môtô Kawasaki Z800 có thể coi là phiên bản "rút gọn" của chiếc Z1000 lớn hơn. Trên Thế giới, mẫu xe này rất thành công nhờ kiểu dáng ấn tượng theo ngôn ngữ thiết kế Sugomi và sức mạnh, tiếng nổ hấp dẫn từ khối động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng 806 cc. Tuy nhiên, cũng có nhiều biker không thích kiểu dáng nguyên bản của Z800 và muốn tìm cách "độ chế" chiếc xe để nó trở nên "độc" hơn. Với mong muốn sở hữu một chiếc Z800 scrambler cổ điển nhưng có sức mạnh và hiệu năng cao, một người chơi xe tại Indonesia đã đem chiếc Z800 đời 2014 của mình tới xưởng độ Studio Motor ở Jakarta. Có tên gọi The Echo, bản độ của Studio Motor đã "lột xác" hoàn toàn, loại bỏ tất cả phần thân vỏ nguyên bản của chiếc xe để tạo hình kiểu dáng mới. Thay vì phần đầu nguyên bản lấy cảm hứng từ Z1000, Studio Motor đã trang bị cho chiếc Z800 bộ đèn pha kiểu chóa tròn cổ điển, nhưng là loại đèn LED Daymaker "siêu sáng" lấy từ danh sách phụ kiện của Harley-Davidson. Bộ đèn này nằm giữa cặp phuộc Ohlins Progressive với chất lượng cao hơn so với phuộc Showa nguyên bản. Để tạo kiểu dáng cổ điển cho Z800, xưởng độ đã gò cho chiếc xe một bình xăng lớn mới, cùng với những tấm ốp che hai bên tạo dáng đúng như khung sườn của xe. Toàn bộ các chi tiết thân xe này sau đó đã được sơn màu đỏ ánh iridi đẹp mắt bởi xưởng KOMET Studio. Nằm bên dưới cụm đồng hồ nguyên bản của xe là ghi-đông cao Pro Tapper Fatbar. Với kiểu dáng classic scrambler, cặp mâm 3 cánh kép nguyên bản của Z800 sẽ "phá dáng" xe. Chính vì vậy Studio Motor đã thay cho chiếc Z800 cặp vành nan của TK Japan với bản vành trước/sau 17x3 và 17x5 inch. Đi kèm với cặp vành nan là bộ lốp địa hình hỗn hợp Avon Distanzia cỡ 120/70/17 ở bánh trước và 160/60/17 ở bánh sau. Do có kiểu dáng "vuốt đuôi" kiểu thể thao nên phần khung phụ phía sau của Z800 được đặt rất cao. Trong quá trình độ scrambler, Studio Motor đã phải "cưa" đi phần khung đuôi và nối lại thấp hơn, tạo điểm tựa cho chiếc yên "bánh mì" cổ điển và dè sau ngắn kèm đèn hậu đồ chơi. Khối động cơ 800 cc của xe được giữ nguyên, chỉ có hệ thống xả chia làm 2 đường đối xứng hai bên thân xe kèm pô "thửa" của Studio Motor. Sau khi độ lại, chiếc Z800 với thiết kế hiện đại đã "lột xác" thành bản độ The Echo với chất lượng cùng độ hoàn thiện như từ nhà máy của hãng xe máy Kawasaki, nhưng sở hữu kiểu dáng scrambler cổ điển tinh tế và không bao giờ "lỗi mốt".

