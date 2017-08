Đại gia Sài Gòn “tậu bò” Lamborghini Aventador S 40 tỷ

Sau gần một thời gian xuát hiện tại showroom Lamborghini chính hãng tại Việt Nam, chiếc siêu xe Aventador S đầu tiên đã tìm được chủ, theo đó, chủ nhân của "siêu bò" này là một đại gia ngành thẩm mỹ tại Sài Gòn. Còn nhớ vào tại thời điểm tháng 5/2017, siêu xe thể thao Lamborghini Aventador S đầu tiên được đưa về nước dưới dạng nhập khẩu chính hãng theo đơn đặt hàng của một đại gia ở TP HCM từng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Để có thể “dắt” siêu bò này về nhà, chủ nhân phải bỏ ra số tiền lên tới gần 40 tỷ đồng. Trong khi đó, tại thị trường nước ngoài, Lamborghini Aventador S có giá bán khoảng 314.000 USD. Trình làng vào tháng 12/2016. So với bản tiêu chuẩn Aventador, phiên bản S có thiết kế ngoại thất được làm mới, công suất động cơ tăng thêm 40 mã lực bên cạnh một số công nghệ khác. Phiên bản Lamborghini Aventador S tại Việt Nam sở hữu "bộ cánh" màu vàng Giallo Orion cùng nhiều chi tiết được làm từ carbon. Ngoại hình của Aventador S được làm mới với những chi tiết khí động học hơn, tăng lực ép xuống đường lên 130% so với phiên bản tiêu chuẩn. Thay đổi dễ nhận thấy ở ngoại thất là phần cản trước và cản sau với các hốc gió lớn và bộ khuếch tán và 3 ống xả tạo hình mới. Bên cạnh đó, hệ thống vận hành của Aventador S còn được nâng cấp hệ thống treo, hệ thống lái 4 bánh cũng như thêm chế độ lái Ego. Mâm xe dạng đa chấu giống phiên bản SV nhưng được sơn màu trắng bạc. Hệ thống ống xả mới kiểu ba họng xả là thiết kế được cải tiến. Hệ thống ống xả này nhẹ hơn khoảng 20% so với thế hệ trước. Khe hút gió bên hông xe lấy cảm hứng từ vây cá mập, tăng khả năng hấp thu luồng không khí để thổi mát động cơ. Nội thất xe cũng được điều chỉnh với màn hình TFT LCD giao diện mới kết hợp công nghệ Apple Carplay. Aventador S có 4 chế độ lái: Strada, Sport, Corsa và chế độ lái mới Ego cho phép chủ nhân điều chỉnh hiệu suất, hệ truyền động và cảm giác lái theo ý muốn. Lamborghini Aventador S vẫn sử dụng động cơ V12 6.5L, nạp khí tự nhiên, nhưng công suất tăng thêm 40 mã lực là 740 mã lực và mô-men xoắn cực đại 690 Nm tại 5.500 vòng/phút. Khả năng tăng tốc của siêu xe nhà Lamborghini có thể đạt từ 0-100 km/h trong 2,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 350 km/h.

Sau gần một thời gian xuát hiện tại showroom Lamborghini chính hãng tại Việt Nam, chiếc siêu xe Aventador S đầu tiên đã tìm được chủ, theo đó, chủ nhân của "siêu bò" này là một đại gia ngành thẩm mỹ tại Sài Gòn. Còn nhớ vào tại thời điểm tháng 5/2017, siêu xe thể thao Lamborghini Aventador S đầu tiên được đưa về nước dưới dạng nhập khẩu chính hãng theo đơn đặt hàng của một đại gia ở TP HCM từng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Để có thể “dắt” siêu bò này về nhà, chủ nhân phải bỏ ra số tiền lên tới gần 40 tỷ đồng. Trong khi đó, tại thị trường nước ngoài, Lamborghini Aventador S có giá bán khoảng 314.000 USD. Trình làng vào tháng 12/2016. So với bản tiêu chuẩn Aventador, phiên bản S có thiết kế ngoại thất được làm mới, công suất động cơ tăng thêm 40 mã lực bên cạnh một số công nghệ khác. Phiên bản Lamborghini Aventador S tại Việt Nam sở hữu "bộ cánh" màu vàng Giallo Orion cùng nhiều chi tiết được làm từ carbon. Ngoại hình của Aventador S được làm mới với những chi tiết khí động học hơn, tăng lực ép xuống đường lên 130% so với phiên bản tiêu chuẩn. Thay đổi dễ nhận thấy ở ngoại thất là phần cản trước và cản sau với các hốc gió lớn và bộ khuếch tán và 3 ống xả tạo hình mới. Bên cạnh đó, hệ thống vận hành của Aventador S còn được nâng cấp hệ thống treo, hệ thống lái 4 bánh cũng như thêm chế độ lái Ego. Mâm xe dạng đa chấu giống phiên bản SV nhưng được sơn màu trắng bạc. Hệ thống ống xả mới kiểu ba họng xả là thiết kế được cải tiến. Hệ thống ống xả này nhẹ hơn khoảng 20% so với thế hệ trước. Khe hút gió bên hông xe lấy cảm hứng từ vây cá mập, tăng khả năng hấp thu luồng không khí để thổi mát động cơ. Nội thất xe cũng được điều chỉnh với màn hình TFT LCD giao diện mới kết hợp công nghệ Apple Carplay. Aventador S có 4 chế độ lái: Strada, Sport, Corsa và chế độ lái mới Ego cho phép chủ nhân điều chỉnh hiệu suất, hệ truyền động và cảm giác lái theo ý muốn. Lamborghini Aventador S vẫn sử dụng động cơ V12 6.5L, nạp khí tự nhiên, nhưng công suất tăng thêm 40 mã lực là 740 mã lực và mô-men xoắn cực đại 690 Nm tại 5.500 vòng/phút. Khả năng tăng tốc của siêu xe nhà Lamborghini có thể đạt từ 0-100 km/h trong 2,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 350 km/h.