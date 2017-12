Đại gia Quảng Ninh chi tiền tỷ tậu Range Rover Velar hàng hiếm

Chiếc xe Range Rover Velar First Edition là phiên bản cao cấp thuộc dạng hàng hiếm trên thế giới đang trên đường về Việt Nam theo diện nhập khẩu tư nhân. Được biết, chủ nhân mua chiếc xe này là một vị đại gia ở Móng Cái, Quảng Ninh. Dù giá cả chiếc xe vẫn chưa được tiết lộ nhưng nhiều người dự đoán nó có giá trên dưới chục Bởi Đây cũng là một trong những phiên bản Range Rover Velar được Jaguar Land Rover Việt Nam phân phối chính hãng. Chiếc xe có màu bạc ánh kim, tương phản phần kính và nóc sơn đen bóng. Ngoại thất bản First Edition nổi bật với bộ vành 9 chấu kép, kích thước 22 inch. Hệ thống đèn chiếu sáng LED laser ma trận thông minh, có thể tự động điều chỉnh từng luồng chiếu sáng để không gây chói xe đối diện và thay đổi theo dải tốc độ. Nội thất xe được bọc da màu sáng rất sang trọng. Khoảng cách giữa các hàng ghế khá thoải mái. Theo tiết lộ, chiếc SUV hạng sang Range Rover Velar này sở hữu cỗ máy loại máy xăng siêu nạp, dung tích 3 lít, sản sinh công suất 380 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm. Hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian là trang bị tiêu chuẩn. Xe gây thu hút bởi nhiều trang bị an toàn như hệ thống camera 360 độ, phanh khẩn cấp tự động, phát hiện người đi bộ, cảnh báo điểm mù, kiểm soát làn đường…

Video: Range Rover Velar First Edition.

